- De ceva vreme, Nicole Cherry traiește o frumoasa poveste de dragoste, pe care a ținut-o bine ascunsa o buna bucata de timp. Frumoasa artista a depașit, insa, momentul, iar acum vorbește liber despre Florin Popa, cel care i-a furat inima cantareței.

- Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni", Oana Lis a facut o afirmatie care a pus pe ganduri telespectatorii! Desi are o relatie cu un barbat mai in varsta ca ea, blondina a spus ca nu recomanda o astfel de relatie. Sa fie nemultumita de viata amoroasa pe care o traieste?

- Nicole Cherry a confirmat relația pe care o are cu noul ei iubit. Deși s-au afișat in mai multe fotografii fiind foarte apropiați, artista nu confirmase nimic pana acum. Insa nu mai vrea sa-l țina ascuns și și-a asumat relația, noteaza click.ro. Deși ea marturisise in urma cu puțin timp ca nu-și dorește…

- In urma cu 10 zile, doua fotografii cu Nicole Cherry si noul iubit au "rupt" internetul. Astazi, Ciresica a intrat in direct cu Mihai Morar prin interventie telefonica si a confirmat relatia, ba mai mult facut si cateva "dezvaluiri delicioase" despre noua ei iubire, pentru "Rai Da Buni".

- Dj Wanda, una dintre cele mai indragite, carismatice și nonconformiste vedete din peisajul autohton monden, a vorbit despre noul sau iubit. Vedeta se afla la inceputul unei povești de dragoste pe care iși dorește sa o scrie intr-un mod frumos, fara a sari nicio etapa și lasand lucrurile sa vina de la…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata ca patru soldati au fost ucisi si alti circa 20 raniti intr-o explozie ''accidentala'' care a avut loc vineri la o baza a armatei in sud-estul Turciei, relateaza AFP, informeaza Agerpres.''Patru copii de-ai nostri si-au pierdut viata…

- Carmen Simionescu a facut primele declaratii, dupa ce a fost prinsa de paparazzii Spynews.ro cu noul iubit! Fiica lui Adrian Minune a vorbit despre cat de fericita este, dar si cat de importanta este iubirea pentru ea.

- Raluca Moianu a trecut printr-o perioada cumplita in urma cu trei luni. Fostul sau soț, Marius Ancuța, s-a stins din viața in iulie, la varsta de 50 de ani. Raluca Moianu și Marius Ancuța, Mario, așa cum il strigau prietenii, erau divorțați din 2013, dupa ce aceasta l-a inșelat cu un coleg de breasla.…