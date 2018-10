Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a luat foc, in direct la Romania TV, dupa ce referendumul a eșuat. El a anunțat ca e dispus sa lupte pentru a se organiza un alt referendum pe aceeași tema. Gigi Becali a intrat in direct la Romania TV la scurt timp dupa ce echipa lui, FCSB, pierduse mecoiul cu Concordia Chiajna, […] The…

- Odata cu venirea toamnei, Mirabela Dauer și-a luat o pauza de la concerte și a mers sa se bucure, timp de aproape o luna, de revederea unor prieteni dragi care sunt stabiliți peste Ocean. Cantareața a dat lovitura la pacanele, a caștigat o suma uriașa, cheltuind doar cațiva lei. De ceva timp, Mirabela…

- Polițiștii din Vaslui au facut o captura impresionanta, in urma unor percheziții pe care le-au efectuat in autoturismele unui american de origine romana, intors in țara dupa 31 de ani petrecuți peste Ocean. Oamenii legii au descoperit, astfel, un adevarat arsenal, compus din sute de cartușe pentru diferite…

- Cand spui Siberia, te gandești mai intai la frig, iar mai apoi la salbaticie și pustietate, iar aceste ganduri ii sperie pe cei mai mulți. (Castiga acum 5.000$ lunar!) Nu și pe Attila Bertici, un satmarean care se autocaracterizeaza iubitor de aventura și de senzații tari, lucruri care l-au convins…

- La scurt timp dupa ce a fost externata din spital, Anca Pandrea a acceptat invitația unei prietene de a merge impreuna in Grecia. Este prima ieșire din țara de dupa moartea lui Iurie Darie. Anca Pandrea a luat decizia de a se relaxa intr-o scurta vacanța in Grecia, alaturi de o prietena buna, asta…

- Decizia de a se retrage din juriul de la “Romanii au talent” a Mihaelei Radulescu nu a trecut neobservata de Mihai Gainușa. Mai mult, cunoscutul prezentator a comentat in stilul cu care ne-a obișnuit de atația ani atat prezența fostului jurat in show-ul de talente, cat și motivele care au determinat-o…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu va exercita, in perioada 6-13 august, atribuțiile premierului Viorica Dancila privind de conducerea operativa a Executivului, potrivit unei decizii publicate marți in Monitorul Oficial. „Decizie pentru exercitarea unor atribuții. In temeiul art. 19 din Legwa 90/2001…

- Necunoscut in țara unde s-a nascut, frumușelul actor cu origini romanești Cezar Constantine a dat o mare lovitura peste Ocean! Intr-un timp record, ultimul videoclip in care a jucat a atins 140 milioane vizualizari. In doar o luna, tanarul a devenit unul dintre cei mai discutați și admirați barbați…