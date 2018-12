Nicole Cherry, la dietă după sărbători Dupa Craciun, Nicole Cherry a intrat la dieta, ea dorind sa scape rapid de kilogramele in plus. Cantareața face sala concomitent cu dieta pe care o ține pentru ca rezultatele sa fie vizibile cat mai curand. Pe de alta parte, Nicole a afirmat ca nu a renunțat la placerile sale și ca mananca echilibrat. Antrenoarea sa a sfatuit-o sa nu renunțe definitiv la paine, insa din alimentația ei au disparut dulciurile și produsele care conțin mult zahar sau faina alba. „Nu mai mananc produse din faina alba și zahar, ci totul este integral. Insa, nu am scos painea din alimentație, pentru ca, la sfaturile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unica.ro a stat de vorba cu vedetele din Romania și le-a intrebat de ce cred ca merita sa le urmareasca oamenii pe social media, respectiv pe Instagram. Vezi ce au raspuns. Nicole Cherry, cantareața: „Sunt artist, cantareața și imi doresc ca oamenii sa imi asculte muzica. Poate ca se inspira pentru…

- Lidia Buble este una dintre cele mai indragite artiste din Romania in prezent, insa viața sa nu a fost dintotdeauna roz. Iubita lui Razvan Simion a dezvaluit cu mult curaj care au fost primele sale joburi. Lidia Buble provine dintr-o familie cu 11 frați și este de la sine ințeles ca viața nu i-a fost…

- In urma cu doua zile, Nicole Cherry a implinit varsta de 20 de ani, pentru a marca momentul, cantareața a dat o petrecere pe cinste, in club, alaturi de prietenii sai. Vezi galeria foto + 3 + 3 Tinerii s-au distrat, au facut instastory, au ascultat muzica buna și au dansat pana la orele dimineții. Avand…

- Ești in cautarea unei diete rapide și simple, care sa te ajute sa dai jos kilogramele in plus? Ei bine, cura de slabire de care ai nevoie este extrem de utila, mai ales in perioada postului, caci este fara carne, timp de 10 zile.

- Aceasta dieta se bazeaza pe faptul ca 80% din produsele consumate trebuie sa fie sanatoase si cu un continut scazut de calorii, iar 20% pot fi alimente "interzise" in cazul dietelor obisnuite, mai exact dulciuri, pizza sau paste. "In principiu, acest regim inseamna sa pui in farfurie alimente…

- Nicki Minaj le-a dezvaluit fanilor ei ca s-a aflat intr-o relație abuziva, prin intermediul unui documentar dedicat inregistrarii ultimului sau album, „Queen”. In cadrul a doua extrase din documentar, artista vorbește despre abuzurile pe care mama sa le-a suferit din partea tatalui ei. „Imi amintesc…

- Este foarte greu sa crezi ca Jennifer Lopez are intr-adevar 49 de ani, judecand dupa ultima fotografie pe care a postat-o pe contul de Instagram. Mai e și mama, pe deasupra, de gemeni. Cantareața a starnit o mulțime de reacții puternice, dupa ce s-a fotografiat intr-o rochie grena, mulata pe corp, incordandu-și…