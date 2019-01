Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry și iubitul ei, Florin, traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Chiar daca este o diferența de opt ani intre cei doi, artista este increzatoare și spune ca se bucura ca iubitul ei este mai matur. „Sunt intr-o relatie, dar nu imi creez asteptari, nu imi fac planuri prea departe. Incerc…

- Nicole Cherry a facut declaratii despre actualul ei iubit, Florin Popa, cel care i-a furat inima de o buna perioada de timp, scrie viva.ro. „Sunt intr-o relatie, dar nu imi creez asteptari, nu imi fac planuri prea departe. Incerc sa ma tin cu picioarele pe pamant, sa ma bucur de fiecare moment.…

- In urma cu 10 zile, doua fotografii cu Nicole Cherry si noul iubit au "rupt" internetul. Astazi, Ciresica a intrat in direct cu Mihai Morar prin interventie telefonica si a confirmat relatia, ba mai mult facut si cateva "dezvaluiri delicioase" despre noua ei iubire, pentru "Rai Da Buni".

- Andreea Marin trEie"te de cateva luni o frumoasE poveste de dragoste cu Adrian Brancoveanu, consului :Erii noastre in Libia. Vedeta radiazE de fericire in orice ipostazE s-ar afla "i este clar cE iubirea a sEdit adanc in sufletul sEu.

- Maria Constantin trEie"te o frumoasE poveste de dragoste alEturi de celebrul fotbalist Dacian Varga. Blondina a incercat sE :inE ascunsE rela:ia, insE legEtura amoaroasE a ie"it la ivealE.

- Nicole Cherry va schimba prefixul in decembrie, dar nu intenționeaza sa plece din caminul parintesc. Spre deosebire de alți tineri, care doresc sa se mute rapid la casa lor, artista ne-a dezvaluit ca s-a obișnuit cu confortul și cu grija pe care i-o poarta mama și tatal ei și ca va face pasul acesta…

- Discutiile dintre Marea Britanie si UE s-au blocat în mare masura, din cauza dezacordului privind separarea Irlandei. Prima doreste asigurari ca nu se va mai reveni la o granita clasica cu Irlanda, daca nu este stabilita în timp util o relatie comerciala viitoare cu UE. Marea…