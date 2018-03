Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a dezvaluit, in emisiunea „La Maruța”, cum l-a cunoscut pe iubitul ei, Teo. Cantareața a marturisit ca și tatal ei il cunoaște. „Il cheama Teo, are 18 ani. E mai mic cu cateva luni decat mine. Nu ne-am cunoscut la școala, ne-am cunoscut printr-o prietena comuna. Normal ca și tati știe…

- Relația primari - Guvern ”Noi am tot schimbat formule de conducere. Hai sa vedem: feedback-ul de la primari este luat in seama imediat de autoritațile guvernamentale? Eu ințeleg ca am schimbat doua guverne tocmai pentru ca intrebarile lor nu au avut un raspuns imediat” a afirmat Nicolae Banicioiu. …

- Nicole Cherry, Nicoleta Janina Ghinea, a implinit de curand 19 ani și este foarte indragostita! Artista este intr-o relație cu un barbat misterios pe nume Teo, dupa cum a spus Dorian Popa, in cel mai recent vlog al sau. Artistul s-a intalnit in plina strada cu vedeta, care i-a adus doua cutii cu haine,…

- Ianis Hagi a fost foarte afectat in momentul in care a aflat vestea ca Davide Astori a fost gasit mort in camera sa de hotel. Managerul general al clubului, Cristian Bivolaru, a explicat ce relație a fost intre Ianis și capitanul Fiorentinei. "Davide Astori i-a fost capitan și chiar a fost unul dintre…

- Nicole Cherry nu se mai ascunde și nici nu are motive. Artista a recunoscut de curand ca traiește o frumoasa poveste de dragoste, iar zilele trecute și-a facut curaj și a facut publica o fotografie alaturi de iubitul sau. Nicole Cherry, pe numele sau real Nicoleta Janina Ghinea, a implinit de curand…

- Nicole Cherry marturisea in urma cu puțin timp ca nici nu vrea sa auda de casatorie. Ei bine, chiar daca nu a ajuns inca la acea etapa din viața ei, Cireșica s-a pozat alaturi de un tanar misteris de care este foarte indragostita.

- Omul de afaceri Elan Scwartzenberg rupe tacerea din Israel, acolo unde afla fugit de ceva vreme. "Liviu Dragnea doreste sa lase senzatia ca are o relatie speciala in Israel. Nu are nicio relatie speciala. Dragnea este un inalt demnitar care vine in Israel, dar nu cred ca are vreo relatie protectionista,…

- Relația dintre Andreea Marin și Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, pare sa fie cat se poate de serioasa. Și, deja, cei doi, secondați de fiica ”Zanei” au inceput sa se afișeze fara nicio reținere, in public.

- Elena Basescu este extrem de fericita in relația pe care o are cu tatal viitorului ei copil, Catalin. Cu toate acestea, vestea ca este insarcinata, spun surse apropiate Elenei nu a ajuns, prima oara, la acesta, ci la un alt barbat.

- Nicole Cherry a povestit despre cele mai dificile momente din viața ei cand nu voia sa dezamageasca pe nimeni, in special pe parinții ei. Vedeta a marturisit ca a plans mult in acea perioada și a avut coșmaruri. Nicole Cherry a devenit faimoasa la o varsta frageda, iar acest lucru a forțat-o sa se gandeasca…

- Nicole Cherry, cantareața care a cunoscut succesul la o varsta foarte frageda, susține ca faima nu vine fara sacrificii. In cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars ea nu se sfiește sa recunoasca faptul ca presiunea de a fi vedeta e una incredibila cateodata.

- Dupa 15 ani, Sore și-a pus din nou patinele de gheața in picioare pentru fi lmarile clipului celei mai noi melodii, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama

- Radu Banciu a vorbit in emisiunea "Lumea lui Banciu" de la televiziunea B1 TV despre ultimul mare scandal de pe scena politica romaneasca stranita dupa inregistrarile facute publice de Vlad Cosma in care fostul deputat acuza ca procurori din cadrul DNA Prahova falsificau probe din dosarele penale."Dezvaluiri…

- Este adevarat ca atunci cand ești suparata pe partenerul tau nu stai sa te uiți la ceas și sa alegi ora potrivita pentru a te certa cu acesta, insa psihologii recomanda intocmai sa faci acest lucru, mai exact sa alegi momentul oportun in care sa deschizi o discuție in contradictoriu. Conform neuropsihologului…

- Andreea Marin a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, si a lasat sa se inteleaga ca in relatia lor nu sunt excluse planurile de casatorie.

- Sophie Stevenson, in varsta de 24 de ani, a zburat recent la Amsterdam pentru a-l reintalni pe Jesse Mateman. Barbatul nu a aparut, insa, la aeroport, iar sase ori mai tarziu tanara a primit un mesaj de la el: „A fost o gluma!”, dar si „You were pigged”. „Pulling a pig” este un joc practicat de barbati,…

- "Am ganduri serioase. Sa ne cunoastem mai bine si apoi sa vedem daca facem copii. Nu mai am o nevasta, actele nu conteaza. (...) Am incercat sa mai am relatii pana la Madalina. Am incercat, nu a functionat si m-am retras. Nu-mi trebuie mult ca sa-mi dau seama daca un om are intentii bune. Mai departe…

- Indragitul actor Florin Piersic a recunoscut ca in perioada in care era casatorit cu Ana Szeles a avut o aventura cu cantareata Angela Similea. Florin Piersic, 82 de ani, a marturisit ca in tinerete a avut o relatie cu Angela Similea, scrie apropotv.ro. Actorul a explicat ca era imposibil sa nu ii faca…

- Leonard Miron se iubeste de peste 18 ani cu un barbat bogat pe nume Miguel, care recent, a capatat titlul de duce. Miguel a devenit putred de bogat peste noapte, dupa ce a mostenit o avere imensa, un adevarat imperiu si a capatat titlul de duce, care pe langa beneficii ii aduce acestuia si multe obligatii.…

- Tanara care in noaptea de marti/miercuri si-a impuscat accidental in cap iubitul politist ar putea fi audiata in cursul zilei de joi, 1 februarie 2018. Fosta sotie a politistului este extrem de retinuta in declaratii.

- Kamara a vorbit despre relatia pe care o are in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, Kamara a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa nu i-au reusit, iar ruptura dintre…

- Andra si Catalin Maruta s-au cunoscut in 2006, iar in 2008 s-au casatorit. In urma cu ceva timp, intr-un interviu pe care l-a dat pentru un post de radio, Andra dezvaluia cați iubiți a avut inainte de casatorie. Andra, anunt trist dupa zece ani de casnicie: "Nu exista familie perfecta"…

- Intr-un interviu acordat recent, Rachel Weisz a declarat ca mariajul cu Daniel Craig, alias James Bond, nu are nimic exceptional. Printre cele marturisite, actrita de 47 de ani a spus ca dorinta de a se casatori nu a fost una prioritara.

- Zana Surprizelor, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior.

- Parintii tinerei ucisa fara mila de iubitul sau intr-un salon din Titu sun ingroziti de felul in care fiica lor si-a gasit sfarsitul. Acestia povestesc ca fata lor era speriata de tatal fetitei sale si nu voia sa fie singura, tatal si fratele sau luand-o mereu cu masina pentru ca aceasta sa nu ramana…

- Alina Eremia (24 de ani) și iubitul ei, Edi Barbu (28 de ani), apar pentru prima data impreuna pe coperta unei reviste, in Unica, numarul de februarie (pe piața din 23 ianuarie). Cei doi sunt o apariție discreta de obicei, dar s-au hotarat sa povesteasca despre relația lor și sa faca primul shooting…

- Karolina Pliskova (25 de ani), adversara Simonei Halep din sferturile de finala de la Australian Open, s-a logodit la jumatatea anului trecut, dar istoricul relației sale cu cehul Michal Hrdlicka este cat se poate de tumultuos. Presa internaționala a scris pe larg despre faptul ca, in timp ce Pliskova…

- Lola Astanova poate fi marul discordiei in relatia dintre celebrul milionar si Madalina Ghenea, iar actrita noastra are toate motivele sa fie geloasa. Artista in varsta de 33 de ani pare sa-l fi cucerit iremediabil pe Matei Stratan. Originile sale rusesti, americane si pasiunea pentru muzica l-ar fi…

- Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, Alexia, se pare ca are ganduri mari cu iubitul ei, Mario Fresh. Acesta a dat-o de gol. Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, Alexia Eram, formeaza un cuplu cu un tanar artist pe nume Mario Fresh . Relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh…

- Doliu in Partidul National Liberal (PNL). Un cunoscut primar al formatiunii politice a incetat din viata. Este vorba despre fostul edil al comunei Baneasa din judetul Constanta, Marin Ion, anunta telegrafonline.ro. Colegii liberali au transmis condoleanțe familiei. „Filiala Constanța a Partidului…

- Atacul comis de Khalid Masood (52 de ani) a fost primul din cele cinci inregistrate anul trecut in Marea Britanie despre care politia britanica a confirmat ca au avut motivatie terorista.In timpul audierii de luni, Gareth Patterson, avocatul rudelor celor patru victime de pe podul Westminster,…

- Premierul Mihai Tudose a negat miercuri, in direct la Antena 3, ca acționeaza dupa cum spune sistemul, susținand ca singura relație pe care o are cu serviciile de forța este una instituționala.

- Monica Petcu, o buzoianca in varsta de 39 de ani, a fost trimisa in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina, sub acuzația de santaj. Din spatele unui cont de Facebook fals, femeia a reusit sa obtina peste 70.000 de lei de la un barbat din Campina. Orbit de iubire,…

- Ministerul Justiției publica, inca din 2004, un studiu comparat al modului in care funcționau Parchetele și modul de numire a procurorilor șefi din instituția Ministerului Public. Acum, proiectele de legi care au starnit atata valva și au scos oamnii in starda sunt aliniate la aceleași standarde cu…

- Fostul premier, Sorin Grindeanu, a plecat cu scandal de la Palatul Victoria. Acesta nu a vrut sa demisioneze si a fost dat jos din fruntea Guvernului de propriul partid prin motiune de cenzura. Ulterior, a fost instalat la sefia ANCOM. Grideanu vorbeste acum despre relatia pe care o are, momentan,…

- Desemnat antrenorul anului 2017 in ancheta Gazetei Sporturilor, Gica Hagi a acordat un amplu interviu pentru Gazeta Sporturilor și a vorbit despre relația pe care o are cu Gigi Becali. Antrenorul celor de la Viitorul este in continuare suparat pe finanțatorul FCSB, dupa ce echipa roș-albastra a facut…

- Sorana Cirstea a vorbit intr-o emisiune televizata despre relația pe care o are cu compatrioata Simona Halep, liderul mondial din WTA. "Relația mea cu Simona e una de respect, de profesionalism. Nu suntem prietene, sa ieșim la masa, sa ne trimitem inimioare, insa de fiecare data cand ne vedem, mai ales…

- Relația dintre Flavia și Codin Maticiuc este pe drumul cel bun. Cei doi se ințeleg de minune, iar energia pe care Flavia o prezinta de fiecare data nu poate decat sa ne duca cu gandul ca este fericita.