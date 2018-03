Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, avocatul sau Thierry Herzog si fostul magistrat Gilbert Azibert au fost trimisi in judecata la un tribunal corectional, in dosarul interceptarilor, a declarat o sursa apropiata dosarului - confirmand o informatie dezvaluita de ziarul Le Monde - pentru AFP.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 28 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Constanta a doamnei Irina Bondoc ndash; pensionare, la data de 1 aprilie 2018; Decret privind eliberarea din functia de judecator la Inalta…

- Jean-Marie Le Pen mai fusese condamnat de doua ori de instante civile pentru afirmatii similare, pe care continua sa le faca din 1987, reaminteste France Presse. El a fost criticat pentru pozitiile respective chiar si de fiica sa, Marine Le Pen, care i-a urmat la conducerea Frontului National. Fostul…

- Avand in vedere discuțiile din spațiul public referitoare la declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitații naționale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Roman de Informații, Biroul de informare și relații publice este…

- Patru persoane au fost condamnate si alte doua achitate definitiv de magistratii Curtii de Apel Alba Iulia intr-un dosar privind furtul tezaurelor dacice, informeaza, luni, Parchetul de pe langa Inalte Curte de Casatie si Justitie. Reacția PICCJ vine dupa ce mai multe persoane acuzate de furtul si…

- La ultimul termen al procesului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a avut loc in 19 februarie, Mircea Cosma a negat toate acuzatiile si le-a prezentat magistratilor planse cu banii pe care i-ar fi economisit la derularea contractelor de la Consiliul Judetean Prahova. "Resping toate acuzatiile.…

- Curtea de Apel Galati urmeaza sa pronunte verdictul definitiv in cazul lui Daniel Necula, agent de politie in cadrul Serviciului Politiei de Frontiera Galati, condamnat in prima instanta de Tribunalul Galati la inchisoare cu executare pentru contrabanda.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI si ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a documentelor. “Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public si alti reprezentanti…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti incetarea procesului penal impotriva fostului primar al municipiului Craiova Antonie Solomon, ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil. Initial, in decembrie 2016, Curtea de Apel Craiova…

- Fostul director general al Romarm, Dan Tache, a fost achitat marti de Curtea de Apel Brasov, el fiind condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu, decizia instantei fiind definitiva.Curtea de Apel Brasov a decis marti, sa admita…

- Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție informeaza ca a transmis catre ministerul Justiției și catre CSM protocoalele clasificate dintre instituțiile judiciare și Serviciul Român de Informații.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i a solicitat, luni, procurorului general Augustin Lazar desecretizarea protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii SRI , scrie Agerpres.In data de 19 martie 2018, ministrul Justitiei ... a solicitat domnului Augustin Lazar,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galati au respins, ca inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la o exceptie de neconstitutionalitate, in dosarul in care Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, si Vasile Costea, administrator al unei societati…

- Tensiuni fara precedent intre magistrații de CAB! Mai exact, Inalta Curte de Casație și Justiție a redeschis un dosar penal de abuz in serviciu și divulgarea informațiilor secrete de serviciu in care sunt vizați judecatori de la Curtea de Apel București, fosta conducere a instanței și șeful Inspecției…

- In urma afirmațiilor vehiculate recent in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații și alte instituții, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, precum și la declasificarea acestora, Administrația Prezidențiala a remis un comunicat…

- Victor Piturca a mai dat, recent, o lovitura financiara! De aceasta data unei banci, Credit Europe Bank, unde facuse, in urma cu 10 ani, un imprumut de nevoi personale in valoare de 1,5 milioane euro. "Plateam de atatia ani cate 14.500 de euro pe luna, rata si dobanda. Abia de curand am aflat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca Parchetul General sa redeschida o ancheta care il vizeaza pe Gabriel Oprea, dupa ce judecatorii au admis o plangere formulata pe numele fostului vicepremier pentru abuz in serviciu, instigare la fals intelectual si instigare la abuz in serviciu. Plangerea…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele “lucruri ilegale, daca le cunoaste”. ”De la un ofiter de informatii, de la un sef de stat, de la un prim-ministru…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, declarat ca nu crede ca Florian Coldea va dezvalui secrete ale Serviciului Roman de Informatii la audierea de marti de la comisia parlamentara de specialitate. ...

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Daca Tribunalul Bucuresti se va pronunta miercuri in aceasta cauza, decizia va putea fi atacata. Pana acum, CSA Steaua, reprezentata de juristul Florin Talpan, a castigat toate procesele contra lui George Becali si FC FCSB.Cele mai importante sentinte au fost cea a Inaltei Curti de Casatie…

- Liderul liberal Ludovic Orban a fost achitat luni de acuzația ca ar fi cerut bani unui om de afaceri pentru campania electorala. Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a confirmat verdictul primei instanțe, astfel ca președintele PNL beneficiaza de o decizie definitiva a justiției. Ludovic Orban…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pastrat sentinta data in prima instanta si l-a achitat pe presedintele PNL Ludovic Orban, acuzat de fapte de coruptie. Decizia Curtii Supreme este definitiva.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea campaniei sale electorale pentru Primaria Capitalei. Decizia…

- "Vreau sa incep acest mesaj prin a va multumi tuturor celor care ati fost alaturi de mine si de familia mea de-a lungul ultimelor saptamani. Va sunt recunoscator pentru ca nu v-ati indoit de mine si de intentiile mele, in ciuda faptului ca s-au facut atat de multe speculatii si s-au spus atatea lucruri…

- Christopher Lewis, in varsta de 17 ani, a incercat sa o impuste pe regina in momentul in care suveranul britanic iesea din masina pentru a se deplasa catre un targ stiintific, la 14 octombrie 1981, potrivit documentelor publicate de Serviciul de Informatii si Securitate din Noua Zeelanda (SIS).…

- Opt cetateni strani, intre care doi americani, au fost arestati preventiv in Serbia pe motiv ca au incercat sa patrunda in mod neautorizat ori sa fotografieze unitati militare, transmite agentia de presa Tanjug, preluata de Reuters.

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- Continua audierile de martori in dosarul lui Liviu Dragnea la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Presedintele PSD este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Protectia Copilului Teleorman.

- In anul 2008, ministrul de Finanțe francez, Christine Lagarde, aproba efectuarea unei plați ilegale masive (400 mil. euro) spre un om de afaceri- prieten al șefului ei, președintele Franței, Nicolas Sarkozy.

- Zi decisiva pentru vicepremierul Romaniei: Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, astazi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat, miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Speța - mai exact acuzațiile aduse - in care este implicat doctorul Mihai Lucan a cutremurat sistemul medical din Romania. Ies la iveala noi detalii incredibile! Mai exact, acesta a depus, pe 26 ianuarie 2018, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție o plangere penala impotriva tuturor…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, pentru trafic de influenta. Reamintim comunicatul de presa al DNA, din data de 26 octombrie 2015, pe acest subiect: "Procurorii din cadrul Direcției…

- Invinuitii in dosarul "La Soacra" au primit pedepse mai dure. Judecatorii de la Curtea de Apel au decis ca funcționarul responsabil de apararea impotriva incendiilor isi va petrece urmatorii 7 ani dupa gratii, si nu 6 ani asa cum a anuntat prima instanta.

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an, publicand, in exclusivitate, imagini in care ambasadoarea Olandei apare la aceeasi masa, de Revelion, cu "Regele Asfaltului" Nelu Iordache, se pare ca Stella Ronner Grubacic s-a suparat rau de tot pe publicatia noastra!…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media cu privire la conduita procurorului Bucurica Radu George din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita, precum si plangerile inregistrate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cursul lunii ianuarie 2018, Biroul de informare…

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, cunoscut ca Lula, a fost condamnat, miercuri, de catre Curtea de Apel din Porto Alegre, Brazilia, pentru coruptie, relateaza Reuters. Doi dintre cei trei judecatori au mentinut, astfel, condamnarea la inchisoare pentru mita, decisa de o instanta…

- Senatorul PSD Robert Marius Cazanciuc a afirmat, miercuri, ca liderii politici romani care au infaptuit Mica Unire, in urma cu 159 de ani, au stiut sa foloseasca diplomatia pentru implinirea idealurilor nationale, mentionand, in context, ca "vom fi respectati, apreciati sau sprijiniti daca vom demonstra…

- Comuna Șibot are un nou primar, in urma ședinței de consiliu local și a alegerilor indirecte, prin votul consilierilor, care s-au desfasurat ieri, dupa ce fostul edil, Ilie Tomus, a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Intergritate (ANI). Primar nou in comuna Șibot, dupa ce Ilie…

- In județul Neamț exista in acest moment patru localitați care intrunesc condițiile necesare pentru organizarea de alegeri locale pentru funcția de primar. Este vorba despre Agapia, Bargaoani, Dragomirești și Garcina. Gabriel Apetrei, purtatorul de cuvant al Instituției Prefectului Neamț a confirmat…