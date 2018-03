Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, inculpat miercuri in cadrul anchetei privind finantarea de catre Libia a campaniei sale electorale din 2007, va face apel impotriva controlul judiciar care i-a fost impus, a anuntat vineri avocatul sau Thierry Herzog, la postul de radio RTL, informeaza AFP. …

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy le-a spus magistraților ca viața lui este ”un iad”. Disperat, Sarkozy spune ca a fost acuzat fara dovezi și ca acuzațiile care i se aduc sunt o razbunare din partea unor persoane nemulțumite ca a trimis avioane franceze in Libia in timpul revoltei impotriva…

- Fostul presedinte Nicolas Sarkozy, inculpat miercuri si plasat sub control judiciar in cadrul anchetei privind suspiciunea de finantare a campaniei sale electorale din 2007 de catre Libia, a invocat in fata judecatorilor absenta "probelor materiale" si a afirmat ca "viata sa a devenit un iad", relateaza…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, a afirmat ca acuzatiile potrivit carora ar fi primit finantare in cadrul campaniei din partea fostului lider din Libia, Muammar Gaddafi, ii transforma viata...

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, inculpat in cadrul anchetei privind finantarea de catre Libia a campaniei sale electorale din 2007, a declarat ca traieste "infernul calomniei", potrivit declaratiei sale in fata magistratilor, reprodusa joi pe site-ul publicatiei Le Figaro, informeaza AFP.…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost inculpat, miercuri, pentru fapte de coruptie si finantare ilegala a campaniei sale electorale din anul 2007, relateaza site-ul BBC News. Dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie, un judecator francez a decis ca exista…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat miercuri dupa 26 de ore de arest in cadrul anchetei privind finantarea de catre Libia a campaniei sale electorale din 2007, informeaza AFP. O sursa judiciara a declarat ca el a fost ulterior inculpat de un judecator de instructie. ‘Arestul lui…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a iesit din arest preventiv, in cadrul anchetei privind suspiciuni de finantare a campaniei pentru prezidentialele din 2007 de catre Libia lui Muammar Gaddafi, anunta AFP, care citeaza surse apropiate dosarului.

- In cadrul lucrarilor celei de-a X-a Conferințe Ministeriale, dezbaterile referitoare la Declarația Ministeriala a Miniștrilor pentru Comerț din Statele Membre ale Uniunii pentru Mediterana au fost aplicate și concentrate spre finalizarea obținerii unui acord unanim, astfel incat documentul sa poata…

- Fostul presedinte al Republicii franceze, Nicolas Sarkozy, a fost retinut ieri si audiat de politia judiciara din Nanterre intr-un dosar privind suspiciuni de finantare ilicita a campaniei sale electorale pentru prezidentialele din 2007 in urma carora a venit la palatul Elysee. In aceasta ancheta…

- Nicolas Sarkozy este anchetat pentru finantarea ilegala a campaniei prezidentiale din 2007, informeaza Reuters. Retinerea fostului sef de stat francez ar putea sa dureze pana la 48 de ore. Nicolas Sarkozy a fost plasat in custodie la sediul politiei judiciare din Nanterre (Hauts-de-Seine), marți (20…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, a ajuns in custodia politiei, marti. Fostul sef de stat a fost arestat in cadrul unei anchete privind finantarea campaniei sale electorale prezidentiale, care ar fi fost sustinuta financiar si de Libia. Fostul presedinte al Republicii este audiat…

- Vineri, 16 martie 2018, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 30 de ani, din comuna Horea, dupa ce au constatat ca acesta si-a incalcat obligatiile stabilite, la data de 23 februarie 2018, de catre Parchetul de pe langa…

- Procurorii DNA au cerut, vineri, inlocuirea masurii controlului judiciar pe care Marian Vanghelie o are in dosarul de corupție in care este judecat, cu arestul preventiv, dupa ce pe numele fostului edil s-a deschis un nou dosar la Direcție. Mai precis procurorii DNA verifica in acest nou caz daca Marian…

- Uber a lansat serviciul UberEats in peste 200 de orase și intentioneaza sa lanseze aplicatia de livrare de mancare in 100 de noi orase din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. In acest an, compania americana intentioneaza sa lanseze serviciul in Irlanda, Egipt, Kenya, Romania si Cehia, pe langa peste…

- Site-ul luju.ro a scos ieri la iveala o proba a terorismului judiciar. O proba ca PFA Kovesi are nevoie de o condamnare împotriva Antena 3 pentru a susține manipularea cu “festivalul inculpaților”. Aceasta solicitare a DNA este o imagine clara a statului paralel și a dictaturii…

- "Mi-a zis si mie despre aceasta senzatie si i-am spus ca daca dumnealui sau doamna Cristea, care era prezenta la masa, poate spune despre vreo actiune a mea, despre vreo actiune a Guvernului, indreptata impotriva sistemului judiciar sau impotriva unei institutii din sistemul judiciar, daca vreo institutie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca din partea sa personal nu a existat in ultimii ani niciun fel de actiune impotriva sistemului judiciar. "Mi-a zis si mie despre aceasta senzatie si i-am spus ca daca dumnealui sau doamna Cristea, care era prezenta la masa, poate spune…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat joi, dupa intalnirea pe care a avut-o cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca nu a existat vreo actiune a sa, a partidului sau a guvernului PSD impotriva sistemului judiciar, sau care sa stirbeasca independenta…

- Liviu Dragnea a spus ca a vorbit cu Frans Timmermans despre social-democratia din Europa si ca in centrul atentiei trebuie sa se regaseasca omul si nu institutiile. „Nici noi nu vrem sa ne ocupam si sa discutam permanent despre justitie", a sustinut el. Presedintele PSD a adaugat ca nu au discutat despre…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus, marti, sanctiuni impotriva a doi indivizi si sapte organizatii din Africa si Asia suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit Trezoreriei SUA, pe lista sanctiunilor au ajuns Abu Musab…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sanctiuni impotriva a doi indivizi si sapte organizatii din Africa si Asia suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie mediafax.ro.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat ca legiuitorul nu si-a indeplinit obligatia de a reglementa durata maxima a controlului judiciar pentru toate etapele procesuale in care acesta se poate dispune, stabilind ca sintagma "in prima instanta" cuprinsa in Codul de procedura penala este…

- Dupa ce au fost alertate, patrulele Garzii de Coasta, sprijinite de o nava de pescuit, au salvat "324 migranti ilegali, intre care 35 de femei si 16 copii", potrivit unui comunicat al Marinei libiene."Ei se aflau la bordul a doua barci gonflabile ale caror motoare s-au stricat", se precizeaza…

- Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, zis Spin Ghul, agent Al Qaida, a fost condamnat vineri de o instanta din districtul newyorkez Brooklin la inchisoare pe viata pentru doua crime si tentativa de a amplasa o bomba la ambasada americana din Nigeria, informeaza Reuters. Juriul il declarase vinovat pe…

- Gratie politicilor economico-fiscale din ultimul an, Romania a urcat vertiginos in clasamentul celor mai bolnave economii, realizat de Bloomberg. Astfel tara noastra ocupa in 2017 locul 34, in crestere cu 16 pozitii in acest top. Topul realizat de Bloomberg insumeaza previziunile privind inflatia…

- Omul de afaceri a ajuns, marti, la sediul DNA Ploiesti, insotit de aparatorul sau legal. Pana sa plece de la DNA, Walter a precizat ca prezenta sa are legatura cu masura controlului judiciar. “O prelungire, atat (…) vorbiti cu avocatul meu”, a mentionat acesta. La randul sau, avocatul afaceristului…

- Barbatul de 30 de ani, din Tismana, care a disparut pe 7 decembrie, a fost gasit mort, vineri, intr-un lac din localitate. Acesta a disparut exact in ziua in care procurorii l-au trimis in judecata pentru furt calificat, dosarul fiind repartizat Judecatoriei Targu-Jiu, instanța care, in decembrie,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 05 februarie 2018, fata de inculpatul BUDULAN POMPILIU, la data faptelor director…

- O noua descoperire spectaculoasa din Egipt a uimit paleontologii de la Masoura University Vertebrare Palaeontology (MUVP) care acum pot umple un gol important in cunoasterea istoriei evolutiei dinozaurilor.

- Ultima decizie luata de magistrati, in dosarul de coruptie al primarului Catalin Chereches, a dus la ridicarea masurii controlului judiciar. O mica si irelevanta favoare pe care justitia din Romania i-o acorda inculpatului Chereches, transformata de edilul baimarean intr-o imensa victorie. In iesirile…

- BERD, care si-a suspendat activitatile in Rusia dupa impunerea sanctiunilor occidentale in 2014, iese gradual de pe piata rusa. Anul acesta, BERD va inchide cinci dintre cele sapte birouri din Rusia, au declarat recent pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Sovcombank…

- Departamentul pentru Securitate Interna al Statelor Unite (DHS) a anuntat luni ridicarea interdictiei de acces pe teritoriul american pentru refugiatii din 11 tari, informeaza AFP. Comunicatul DHS nu precizeaza care sunt tarile vizate, dar potrivit indicatiilor organizatiilor care se ocupa de refugiati,…

- Craioveanul Andrei Lazar (31 de ani), fiul judecatoarei Liliana Lazar, a fost arestat pentru ca a incalcat prevederile controlului judiciar. De-a lungul timpului, tanarul s-a remarcat prin batai si violente, iar ultimul scandal care l-a avut ca protagonist s-a petrecut anul trecut, in luna decembrie.…

- Cluj-Napoca, 29 ianuarie 2018: Astazi, in cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj a avut loc lansarea zborului direct, tip charter, Cluj-Antalya, zbor operat de catre compania aeriana Atlas Global si avand ca tour operator compania Need Tour. Zborurile turistice vor debuta incepand cu data…

- Anul acesta, au fost anuntate pâna în acest moment, un numar de 12 destinatii turistice din 5 tari de destinatie (Egipt, Grecia, Spania, Turcia si Tunisia), cea mai bine deservita ramânând Antalya cu 7 zboruri/saptamâna cu plecare de pe Aeroportul International Cluj.…

- Contestațiile asupra controlului judiciar in care a fost plasat Ionel Arsene de Tribunalul Bacau se vor judeca luni, 29 ianuarie, la ora 11, la Curtea de Apel Bacau, dupa cum o confirma portalul instanțelor. Dupa cum ați putut citi aici , atat Ionel Arsene, cat și procurorii DNA Bacau au contestat masura…

- Ministrii de externe din statele Uniunii Europene au decis, luni, sa impuna inghetarea activelor bancare si interdictii de calatorie impotriva a sapte colaboratori apropiati ai presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, ca raspuns la cazurile de incalcare a legii de regimul de la Caracas pe fondul…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si premierul britanic, Theresa May, vor discuta joi despre securitate, migratie, politica externa, comert si relatii post-Brexit, in cadrul unui summit bilateral la Londra, relateaza agentia dpa, conform agerpres.ro. Cele doua tari vor anunta o serie de…

- La data de 09 ianuarie a.c., Politia Municipiului Motru a fost sesizata de o femeie de 36 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca fostul concubin, un barbat de 38 de ani, din aceeași localitate, a amenintat-o in repetate randuri pe telefonul mobil și a intrat fara voie in apartamentul persoanei…

- Curtea de Apel București a decis sa-i inlocuiasca medicului Mihai Lucan masura controlului judiciar și a inlocuit-o cu arestul la domiciliu.Citește și: Liviu Dragnea, mesaj cu SUBINTELES pentru Tudose: 'Eu SPER sa ramana prim-ministru...' In prima instanța, judecatorii au dispus masura…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din Targu-Carbunesti a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat prevederile controlului judiciar, el fiind acuzat ca, in decembrie, a agresat fizic o persoana din aceeasi localitate, se arata intr-un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de…

- Un barbat de 44 de ani din Targu Carbunești a fost arestat dupa ce a comis o infracțiune deși era sub control judiciar. Gorjeanul era sub control judiciar din 23 decembrie, pentru 60 de zile, dupa ce a agresat un localnic. "Politistii au const...

- Liderii recentului val de proteste impotriva conducerii politice din Iran ar trebui condamnati la cele mai grele sentinte posibile, a afirmat luni un oficial din sistemul judiciar iranian, potrivit dpa. "Cu siguranta cei care au organizat si condus revolta impotriva conducerii ar trebui…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest declansata joi, pe 28 decembrie. Dupa cinci zile de protest si ample contramanifestatii ale regimului de la Teheran, spiritele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Prins asupra faptului, galateanul in varsta de 39 de ani (care are la activ numeroase condamnari pentru furt) a fost dat pe mana oamenilor legii, care l-au condus... acasa. In zilele urmatoare se va lua in discutie oportunitatea revocarii masurii preventive si inlocuirea acesteia cu arestul preventiv.

- Oficialii Renault se gandesc sa lanseze un SUV mai voluminos decat Dacia Duster, modelul consacrat in intrega lume. Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor 90 pregateste un nou SUV in urmatorii…

- Noua persoane au fost ucise vineri la sud de Cairo intr-un atac jihadist care a vizat o biserica a crestinilor copti, cel mai recent dintr-o serie de atentate impotriva acestei minoritati crestine, scrie AFP.

- In urma cu cateva momente, in Sala Sporturilor din Constanța, echipa gazda CSU Neptun s-a impus cu 28-22 (15-9), impotriva celor de la Stiința Bucuresti, intr-o partida programata in etapa a XV-a a Diviziei A, Seria A, la handbal feminin. In urma acestui succes, formația pregatita de Ionuț Puscasu si…