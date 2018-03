Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie intr-un dosar suplimentar, asociat celui referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale de catre mostenitoarea companiei L'Oreal, Liliane Bettencourt.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au cerut și arestarea preventiva a polițistului sub aspectul savarsirii infractiunilor de efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana. Judecatorul…

- Malin Bot a pierdut procesul cu Mircea Badea, Radu Tudor, Mugur Ciuvica și Antena 3! Curtea de Apel București a decis, definitiv, ca Bot, care ceruse 250.000 de euro de la jurnaliști și postul de știri, nu doar ca nu are niciun temei legal in cererea sa, ci, mai mult, are de platit cheltuielile de…

- Dosarul lui Mircea si Vlad Cosma va fi rejudecat Mircea Cosma. Foto: Arhiva/Simona Uța. Dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma si fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma, sunt acuzati de coruptie va fi rejudecat. Este decizia de astazi a Instantei…

- La ultimul termen al procesului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a avut loc in 19 februarie, Mircea Cosma a negat toate acuzatiile si le-a prezentat magistratilor planse cu banii pe care i-ar fi economisit la derularea contractelor de la Consiliul Judetean Prahova. "Resping toate acuzatiile.…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, inculpat miercuri in cadrul anchetei privind finantarea de catre Libia a campaniei sale electorale din 2007, va face apel impotriva controlul judiciar care i-a fost impus, a anuntat vineri avocatul sau Thierry Herzog, la postul de radio RTL, informeaza AFP.Controlul…

- Agentia de stiri Yonhap, din Coreea de Sud, transmite ca un tribunal a emis un mandat de arestare pentru fostul presedinte, Lee Myung-bak, sub acuzațiile de luare mita si alte acuzatii. Judecata pentru corupție și deturnare de fonduri Park Geun-Hye, presedinta sud-coreeana destituita, judecata in prezent…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost inculpat, miercuri, pentru fapte de coruptie si finantare ilegala a campaniei sale electorale din anul 2007, relateaza site-ul BBC News. Dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie, un judecator francez a decis ca exista…

- Nicolas Sarkozy a fost inculpat pentru coruptie. Dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie, un judecator francez a decis ca exista suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Sarkozy, in varsta de 63 de ani. Presedinte al Frantei in perioada 2007-2012, Nicolas…

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost arestat preventiv, potrivit Mediafax. Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost arestat preventiv marti, intr-un dosar privind presupuse fapte de trafic de influenta, o masura dispusa pentru prima data impotriva unui fost sef de stat…

- Curtea de Apel Targu Mures a amanat, pentru data de 20 aprilie, judecarea dosarului in care avocata Alina Gusatu a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei pentru dare de mita, dupa ce a admis cererea inculpatei privind eliberarea unor…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc primul termen in apelul dosarului in care Sorin Sandru, avocat in cadrul Baroului Constanta, a fost trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta.In prima instanta, Curtea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat sentinta Curtii de Apel Timisoara, sentinta prin care notarul aradean Adrian Vlai, alaturi de alte patru persoane, au fost condamnate pentru abuz in serviciu. Practic, notarul, alaturi de Nicolae Traian Petrisor, Floare Igna, Ortenzia Cociuba si Ioan…

- Consilierii judeteni din Teleorman au discutat oportunitatea ca CJ Teleorman sa se contituie parte civila in dosarul Liviu Dragnea-Tel Drum. In ciuda faptului ca DNA estimase deja un prejudiciu, consilierii județeni ai PSD-ALDE au considerat ca acesta nu este suficient de precis. Direcțiile de specialitate…

- Un medic psihiatru incadrat la Sectia exterioara de boli psihice Palazu Mare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a fost condamnat joi, de Curtea de Apel Constanta, la un an de inchisoare, cu executare, pentru fals intelectual in forma continuata, decizia fiind definitiva si executorie.…

- Ionel Arsene, care a contestat prelungirea masurii arestarii dispuse de Tribunalul Neamț, a avut noroc la Curtea de Apel Bacau. Judecatorul de camera preliminara a decis astazi, 28 februarie, sa inlocuiasca masura arestului cu cea a controlului judiciar. Timp de 60 de zile, presedintele CJ Neamt are…

- Judecatoarea Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj a facut o analiza amanunțita asupra faptelor penale din DNA, dar și o radiografie asupra lucrurilor petrecute in timpul mandatului lui Kovesi. Lupea a extras cele mai importante concluzii și le-a postat pe pagina sa personala de Facebook.

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, anunța Agerpres.Presa a publicat in…

- Primaria Sectorului 4 are doi condamnați, ca șefi la Piețe. Catalin Tolontan susține, pe tolo.ro , ca Primaria Sectorului 4 are șefi la „Piețe” un condamnat cu interdicție la funcții publice drept șef la juridic, iar ca șefa a corpului de control o condamnata in prima instanța pentru 40 de acte de luare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe astazi judecata in cazul in care fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme este judecat pentru acuzatia de abuz in serviciu. Dosarul este denumit de mass-media Microsoft II.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus scoaterea dosarului penal care ii priveste pe inculpatii Nicolae Stanciu si Vasile Costea de pe rolul Curtii de Apel Constanta si trimiterea la Curtea de Apel Galati, spre competenta solutionare. Decizia este definitiva si a fost luata ca efect al…

- Oficialii guvernamentali nu au dat nicio explicație privind arestarea lui. Cu toate acestea, ministrul de finante Dana Reizniece-Ozola a cerut ca Ilmars Rimsevics sa demisioneze. El considera ca scandalul ar putea afecta pozitia financiara a Letoniei. Ilmars Rimsevics, in varsta de 52 de ani,…

- In urma cu doi ani, procurorul Negulescu aproape ca a bagat in faliment o companie mutinationala, a declarat avocatul Pipera. Este vorba de celebrul dosar Lukoil, in care procurorul Portocala a evaluat un prejudiciu de aproape 230 milioane de euro si a acuzat conducerea companiei de evaziune fiscala…

- Un text din 2011 al lui Malin Bot, cel care astazi ii imparte pe categorii pe ziariști in securisti, slugi ale penalilor, fripturisti sau genii. La acea vreme, era angajat al lui Patriciu, iar Malin Bot o injura pe Kovesi. Astazi Bot este un mare aparator al ei. Si un mare protestatar #rezist, scrie…

- La termenul de marti, de la instanta suprema, a procesului in care fosta sefa DIICOT, Alina Bica, este cercetata pentru fapte de coruptie, avocatul acesteia a anuntat ca aceasta nu s-a intors in tara, pentru ca „inca nu este deplasabila”, insa nu a primit inscrisuri in acest sens, transmite Mediafax.„De…

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost chemat astazi la Inalta Curte de Casatie și Justiție, pentru a afla care este soarta dosarului sau. Pe 25 ianuarie, instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu au avut avocat. Paul Stanescu a venit atunci la…

- Afaceristul Emil Nistor, cel cunoscut de bistriteni in special ca patronul Complexului turistic „Poiana Zinelor” , a scapat de puscarie, inca o data, dupa ce magistratii Curtii de Apel Cluj au pronuntat vineri sentinta din dosarul in care acesta a fost trimis in judecata, in anul 2014, de procurorii…

- Un fost vicepreședinte al ANAF, Romeo Florin Nicolae, trimis in judecata de DNA in anul 2015 sub acuzația de trafic de influența a fost achitat, joi, magistrații Curții de Apel Ploiești pronunțand o decizie definitiva prin care inculpatul e declarat nevinovat. Aceeași solușie fusese pronunțata și de…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca va demisiona din functie daca va fi inculpat in dosarul care are ca obiect deturnarea de fonduri de la Consiliul Judetean Olt. “In 2010, Curtea de ...

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui fost magistrat de la Curtea de Apel Chisinau, acuzat de abuz de serviciu, soldat cu urmari grave si pronuntarea, cu buna-stiinta a patru incheieri contrare legii – infractiuni savirsite in…

- Tribunalul București incepe, joi, judecata in dosarul medicului Gheorghe Burnei, acuzat ca a luat mita pentru a opera copii la Spitalul ”Marie Curie” din București, unde era chirurg ortoped. Dosarul chirurgului Gheorghe Burnei a fost trimis in judecata de iunie 2017, iar timp de aproximativ șase luni…

- Alina Bica, fosta sefa a DIICOT a lipsit, luni, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu. Avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.Alina Bica…

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta are loc primul termen de judecata in apelul dosarului in care preotul Valeriu Roman, consilier Patrimoniu in Permanenta Consiliului Eparhial Tomis din Arhiepiscopia Tomisului, a fost condamnat, in prima instanta, pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.…

- Avocatul baimarean Emil Blaga a fost trimis in judecata pentru coplicitat la santaj. El este acuzat ca i-ar fi ajutat pe ceilalti doi inculpati sa obtina, prin exercitarea unor presiuni, o conventie cu o persoana intr-un proces de paternitate. Avocatul spune ca starea de fapt a fost total denaturata.

- Pe rolul Tribunalul Prahova a fost inregistrat, pe 28 decembrie 2017, un dosar pentru infractiuni de coruptie, inculpati fiind Costel Morarescu, primarul comunei Filipestii de Padure, si vicele localitatii, Vasile Surugiu.

- Anul 2017 a fost primul pentru noii membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii, fapt ce nu i-a impiedicat pe acestia ca la un moment dat sa se imparta in doua "tabere" cand s-a discutat raportul final privind auditul extern al managementului IJ, dar si la avizarea actelor normative din…

- Ionut Negoita si avocatul sau, Valentin Cristian Gheorghita, au fost trimisi in judecata, vineri, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, respectiv bancruta frauduloasa, in dosarul ce vizeaza insolventa clubului Dinamo, anunta Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB). Procurorii…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus, vineri, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ionut Negoita, acuzat de complicitate la bancruta frauduloasa si pe avocatul Valentin Cristian Gheorghita de la Baroul Bucuresti, pentru bancruta frauduloasa in dosarul…

- Ionut Negoita si avocatul sau, Valentin Cristian Gheorghita, au fost trimisi in judecata, vineri, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, respectiv bancruta frauduloasa, in dosarul ce vizeaza insolventa clubului Dinamo, anunta Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB).