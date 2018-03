Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost trimis in judecata in dosarul interceptarilor, alaturi de avocatul sau, Thierry Herzog, și de Gilbert Azibert, fost magistrat. Cei trei sunt acuzați de corupție și trafic de influența. In acest dosar, lui Sarkozy i se…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie intr-un dosar suplimentar, asociat celui referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale de catre mostenitoarea companiei L'Oreal, Liliane Bettencourt. Parchetul National Financiar (PNF)…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, avocatul sau Thierry Herzog si fostul magistrat Gilbert Azibert au fost trimisi in judecata la un tribunal corectional, in dosarul interceptarilor, a declarat o sursa apropiata dosarului - confirmand o informatie dezvaluita de ziarul Le Monde - pentru AFP.Potrivit…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, avocatul sau Thierry Herzog si fostul magistrat Gilbert Azibert au fost trimisi in judecata, joi, in scandalul ascultarilor telefonice, a declarat pentru AFP o sursa apropiata acestui dosar, confirmand astfel o informatie publicata de cotidianul Le Monde. Conform…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, avocatul sau Thierry Herzog si fostul magistrat Gilbert Azibert au fost trimisi in judecata la un tribunal corectional, in dosarul interceptarilor, a declarat o sursa apropiata dosarului - confirmand o informatie dezvaluita de ziarul Le Monde - pentru AFP.

- Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, va fi trimids in judecata pentru fapte de corupție și trafic de influența, scrie presa franceza citata de BBC News. Ultimul dosar al lui Sarcozy a fost realizat pornind de la apelurile telefonice din 2014, in care fostul președinte ar fi incercat sa influențeze…

- Tanara de 29 de ani din Ocna Mureș, reținuta sub acuzația de inșelaciune, dupa ce ar fi dat mai multe țepe pe internet, este cercetata sub control judiciar. Oamenii legii susțin ca femeia le promitea clienților ca le aduce produse din afara Uniunii Europene, de pe site-ul aliexpress.com, fara taxe vamale,…

- Cadrul medical de la Institutul de Boli Cardiovasculare a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, fiind acuzat de 11 astfel de fapte de ar fi fost comise in perioada octombrie 2016 - iunie 2017. Doctorul ar fi cerut pana la 8.000 de lei pentru o operatie pe inima, percepand…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului COSTOIU MIHNEA COSMIN, la data faptelor secretar de stat la Ministerul Educației Naționale, pentru…

- Fostul presedinte sud-african Jacob Zuma ar putea fi chemat in fata instantei inca din luna aprilie pentru a raspunde la acuzatiile de coruptie, frauda si spalare de bani intr-o veche afacere de vanzare de arme, a informat duminica presa locala, relateaza AFP. Site-urile de informatii News24 si TimeLive,…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, inculpat miercuri in cadrul anchetei privind finantarea de catre Libia a campaniei sale electorale din 2007, va face apel impotriva controlul judiciar care i-a fost impus, a anuntat vineri avocatul sau Thierry Herzog, la postul de radio RTL, informeaza AFP.Controlul…

- Seful serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, compania fostului milionar Costel Comana Regiotrans SRL, precum si companiile Rail Force SRL si RC CF Trans SRL, au fost trimise in judecata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) intr-un dosar cu prejudiciu de peste 1 miliard de lei. Seful…

- Medicul iesean Eugen Bitere, acuzat ca a luat de 13 ori mita, a fost trimis in judecata sub control judiciar. COMUNICATUL OFICIAL Prin rechizitoriul din data de 21.03.2018 Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a dispus trimiterea in judecata sub control judiciar a inculpatului Bitere Eugen Valentin pentru…

- Agentia de stiri Yonhap, din Coreea de Sud, transmite ca un tribunal a emis un mandat de arestare pentru fostul presedinte, Lee Myung-bak, sub acuzațiile de luare mita si alte acuzatii. Judecata pentru corupție și deturnare de fonduri Park Geun-Hye, presedinta sud-coreeana destituita, judecata in prezent…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat miercuri dupa 26 de ore de arest in cadrul anchetei privind finantarea de catre Libia a campaniei sale electorale din 2007, informeaza AFP. O sursa judiciara a declarat ca el a fost ulterior inculpat de un judecator de instructie. ‘Arestul lui…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea au dispus trimiterea in judecata a unui a unui elev și a unui profesor pentru savarșirea infracțiunilor de dare de mita, respectiv luare de mita, la Bacalaureat.

- Fostul presedinte francez a sosit cu putin timp inainte de orele 08:00 in birourile. Oficiului Anticoruptie din Nanterre, langa Paris. Marti, audierea lui Sarkozy a fost intrerupta spre miezul noptii.Nici Sarkozy, nici avocatii sai nu au comentat public cu privire la ultimele evolutii din…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, se confrunta miercuri cu cea de-a doua zi de audieri, intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, de catre regimul libian condus de Muammar Ghaddafi, au anuntat…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Mures au finalizat cercetarile, iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata a unui instructor auto, pentru savarsirea…

- Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de DNA Constanta, intr-un nou dosar, fiind acuzat de abuz in serviciu, marturie mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare. Alaturi de acesta au fost trimisi in judecata si alti angajati.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis, ieri, mentinerea sub control judiciar a lui Radu Nemes. Tot ieri, magistratii au mentinut masura preventiva a suspendarii procedurii de lichidare a persoanei juridice inculpate SC Crivas Logistic SRL. In cauza, procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Magistrații Judecatoriei Tg-Jiu au finalizat cercetarea judecatoreasca in procesul in care au fost judecați, pentru comiterea unor fapte de corupție, omul de afaceri motrean Mihai Ramescu și primarul comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, dupa mai bine de un an de cand dosarul a fost repus pe…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pastrat sentinta data in prima instanta si l-a achitat pe presedintele PNL Ludovic Orban, acuzat de fapte de coruptie. Decizia Curtii Supreme este definitiva.

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga a fost suspendata din functie de CSM, dupa ce a fost trimis in judecata pentru favorizarea faptuitorului și fals intelectual. Recent, fostul procuror anticorupție a lansat grave acuzații la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Mihaiela Moraru Iorga susține ca a fost…

- Procurorul Mihaiela Iorga a povestit cum, in cazul unui dosar referitor la fapte de coruptie in domeniul sanatatii, in vara anului 2016, DNA a dat comunicat de presa prin care anunta perchezitii la Spitalul Fundeni inainte ca echipele de politisti sa ajunga la unitatea sanitara, informeaza Mediafax.Mihaiela…

- Senator aflat in opoziție, fostul președinte Traian Basescu pare mulțumit de multe dintre modificarile aduse de parlamentarii Puterii legilor justiției. Unul dintre motivele de satisfacție pentru fostul șef al statului este legat de faptul ca procurorul nu va mai sta pe piedestal, la același nivel cu…

- Un barbat din judetul Iasi care a incalcat de opt ori ordinul de protectie si si-a batut sotia de care nu avea voie sa se apropie a fost trimis in judecata, vineri, sub control judiciar pentru lovire, violare de domiciliu si nerespectarea hotararilor judecatoresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Femeia retinuta 24 de ore dupa ce i-a lovit pe politistii chemati de o angajata a unui magazin care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, a primit control judiciar pentru 60 de zile. „Au fost puse la dispozitia unitatii de Parchet, imagini surprinse de camerele de supraveghere precum si actele…

- ,Exista probe si indicii ca Ionel Arsene a comis fapte penale, dar acesta nu prezinta pericol public". Așa au justificat magistratii de la Tribunalul Bacau decizia de a-l plasa pe apropiatul lui Dragnea, Ionel Arsene, sub control judiciar.

- Lee Sang-Deuk, 82 de ani, care a avut o influenta foarte mare in timpul presedintiei (2008-2013) fratelui sau, este suspectat ca a primit sute de milioane de woni din partea Serviciului national de informatii (NIS), a informat agentia sud-coreeana Yonhap. Fost avocat, Lee Sang-Deuk a fost condamnat…

- Procurorii din Vatra Dornei au trimis in judecata, sub acuzatiile de ultraj si tulburarea linistii si ordinii publice, un barbat care este acuzat ca i-ar fi dat un pumn unui politist, care a vrut sa aplaneze un scandal pe care agresorul il starnise intr-un local. Intr-un comunicat remis AGERPRES, vineri,…

- "Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost pus in libertate de instanța. Era normal sa se intample asta dupa ce la baza acelei mizerii de dosar pentru ceva ce s-ar fi petrecut acum 5 ani, nu exista nimic altceva decat denunțul unui arestat. Cel indicat de denunțator ca ar fi fost…

- Cristian Dobre, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie Oltenia, dar si patronul firmei Polystart, dare de mita, instigare la infractiunea de spalare a banilor, dar si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. Alaturi de el au mai fost trimisi in judecata…

- Un tanar de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce ar fi sustras material lemnos si ar fi condus un autovehicul, fara sa aiba permis de conducere. Acesta se afla sub control judiciar pentru comiterea unei infractiuni rutiere.

- Polițiștii au reținut pentru 24 de ore un tanar, care, fiind sub control judiciar, ar fi sustras material lemnos și ar fi condus un autovehicul, neavand permis de conducere. Ieri, tanarul a fost prezentat instanței și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Din cercetari a rezultat ca, la inceputul…

- Debut cu amanare in dosarul in care Ionut Corneliu Pripisi, la data presupuselor faptelor seful Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, banuit de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea faptuitorului.…

- Dan Romulus Serban, fost presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea a trei infractiuni de abuz in serviciu. In acelasi dosar au fost deferiti justitiei doi fosti directori de la CoNAS, Oana Mihaela Alexandrescu…

- Procesul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Aristotel Cancescu, este judecat incepand cu 2015 pentru fapte de coruptie a avut joi primul termen din acest an, judecatorii Tribunalului continuand audierea martorilor, printre care directorul Muzeului Primei Scoli Romanesti…

- Asistentul Cristian Cosmin Magaon (24 de ani) si registratorul Mihaela Oprisan (33 de ani), au fost trimisi in judecata pentru trafic de influenta si sunt acuzati ca au vandut sange la negru cu sume intre 50 si 100 de lei pentru o unitate (400 ml). Anchetatorii au stabilit ca inculpatii au transformat…

- Acesta este acuzat de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, fals intelectual, in forma continuata și complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.…

- Primarul comunei Arieseni, Jurj Vasile Marin, a fost trimis in judecata de Serviciul Teritorial DNA Alba Iulia pentru fapte de coruptie. Acesta este acuzat ca a intocmit si folosit documente false care au avut ca finalitate obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

- Un nou scandal afecteaza imaginea justitiei din Romania. De aceasta data, in prim-plan este chiar sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Aceasta este chemata din nou in judecata din cauza unor spete foarte sensibile.

- Adrian Gardean, administrator al S.C. Termogaz Company, si Miron-Dorel Gardean, actionar majoritar al aceleiasi companii, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru dare de mita, intr-un dosar disjuns din Gala Bute.

- Ofierii Direciei Generale Anticorupie (D.G.A.) &ndash Serviciul Judeean Anticorupie (S.J.A.) Brila au finalizat cercetrile iar procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lâng Tribunalul Brila a dispus trimiterea în judecat a unui medic specialist la un spital din Brila pentru sv&acir...

- Pe rolul Tribunalul Prahova a fost inregistrat, pe 28 decembrie 2017, un dosar pentru infractiuni de coruptie, inculpati fiind Costel Morarescu, primarul comunei Filipestii de Padure, si vicele localitatii, Vasile Surugiu.

- Reprezentantii DNA au anuntat, miercuri, ca dosarul in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, este acuzat de trafic de influenta a fost trimis Tribunalului Bucuresti, spre judecare. In cauza de fata, instrumentata de catre procurorii DNA din cadrul Serviciului teritorial Ploiesti,…

- DNA a anuntat, miercuri, ca procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Valeriu Zgonea, presedinte al Camerei Deputatilor la data faptei, pentru infractiunea de trafic de influenta. "In perioada iulie 2012 - aprilie 2013, cand indeplinea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: STANCIU NICOLAE, judecator, la data faptelor presedinte al Curtii de Apel Constanta, pentru…

- Fostul presedinte egiptean islamist Mohammed Morsi, inlaturat de la putere, a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru insultarea sistemului judiciar, relateaza DPA. Tribunalul Penal din Cairo, care a stabilit sentinta, l-a condamnat pe Morsi pentru ca a defaimat sistemul judiciar…