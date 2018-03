Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost reținut de Poliție într-un dosar privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile din 2007. Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy este în arestul poliției, unde ar putea petrece urmatoarele doua zile. Nicolas…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, a ajuns in custodia politiei, marti. Fostul sef de stat a fost arestat in cadrul unei anchete privind finantarea campaniei sale electorale prezidentiale, care ar fi fost sustinuta financiar si de Libia. Fostul presedinte al Republicii este audiat…

- Fost președinte francez Nicolas Sarkozy a fost reținut de procurori, fiind in acest moment audiat in legatura cu o finantare ilegala a campaniei din 2007, informeaza Le Monde.Sarkozy ar fi primit 5 milioane de euro de la apropiati ai fostului dictator din Libia, Gaddafi. Potrivit presei…

- Invitat la Romania TV, Traian Basescu l-a atacat pe Bogdan Chirieac, spunand ca este impotriva justiției. Contactat pentru un raspuns in privința celor declarate de fostul președinte, Bogdan Chirieac a replicat foarte scurt: "In cazul justiției, cu acest gen de declarații, Traian Basescu…

- Invitat la Romania TV, Traian Basescu a fost intrebat de moderatoarea Denisa Pascu daca ar fi revocat-o pe șefa DNA din funcție, in situația in care ar mai fi fost președintele Romaniei. Fostul președinte a spus ca n-ar revoca-o din cauza unor persoane care ar fi impotriva justiției, indicandu-l…

- O platforma gestionata de FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, este cea pe care o utilizeaza Transgaz atunci cand scoate la licitatie rezervarea capacitatilor de transport al gazelor in Bulgaria sau Ungaria. Transportatorul roman de gaze Transgaz invoca in acest sens un regulament european care prevede…

- In perioada 12-13 martie, o delegatie oficiala condusa de dl. Akaki Zoidze, presedinte al Comitetului de Sanatate si Probleme Sociale din Parlamentul Georgiei, va vizita Romania cu scopul de a pregati intrarea in vigoare a legii de interzicere a fumatului in locurile publice si de a invata din experienta…

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, care a fost infiintata in septembrie anul trecut de Parlament, dar care nu a avut activitate o lunga perioada, se reuneste marți intr-o sedinta in care ar putea fi decisa inlocuirea lui Serban Nicolae de la conducerea ei si in care vor avea loc si…

- "Am susținut, inca de cand s-a anunțat Congresul PSD, ca Liviu Dragnea va caștiga de sus și pana jos. De la bun inceput am spus ca disidenții nu au absolut nicio șansa. In PSD, disciplina este pe primul loc. Probabil ca doamna Ecaterina s-a retras pentru ca deși este foarte iubita in partid, la modul…

- Chirieac spune ca lucrurile par tranșate in acest moment in interiorul Partidului Social Democrat, iar Liviu Dragnea iși va face echipa pe care o dorește. "Acest Congres va fi perfect organizat. Vor fi aleși numai cei care vor fi doriți de președintele partidului, de domnul Liviu Dragnea.…

- Rona Hartner, despre cel mai mare regret legat de Romania! Artista, care implinește astazi, 9 martie, 45 de ani, ne-a dezvaluit ce anume are in Franța și nu are in țara natala, dar și ce surpriza vrea sa le pregateasca fanilor ei de aici. O surpriza care nu are legatura cu “Ferma vedetelor”, show-ul…

- Mare disputa la un post de televiziune intre sociologul Marius Pieleanu si Bogdan Chirieac in urma deciziei definitive data de Inalta Curte de Casație și Justiție unde a fost achitat definitiv Ludovic Orban.

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- Analistul spune ca singurul element care l-a uimit a fost rapiditatea cu care a fost comunicata aceasta decizie. Totodata, Bogdan Chirieac spune ca nu este exclus ca președintele Klaus Iohannis sa anunțe chiar astazi decizia sa de respingere a cererii de revocare inițiata de ministrul Justiției. …

- Atacul lansat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg la adresa actualei conduceri a Realitatea TV are mai multe mize, atat una personala, cat si una mult mai serioasa, care implica politicieni, oameni din serviciile secrete si oameni de afacer ce vor sa scape basma curata in fata Justitiei, este…

- In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 141.800 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de aproximativ 38.000 treceri mijloace de transport. Reamintim ca accesand aplicatia on-line ‘Media timpilor…

- "Din pacate nu am fost șantajat. Nu am fost niciodata șantajat de nimeni, cu nimic. Nu am jucat niciodata vreun joc de noroc sau de alta natura, la Monte Carlo. Nu am dispus niciodata de sute de mii de euro, pe care sa le caștig sau sa le pierd și ca atare nu puteau exista vreodata imagini cu așa…

- Raportul, obtinut de adevarul.ro, are 181 de pagini iar componenta Comisiei a fost alcatuita din 9 parlamentari PSD, 3 de la PNL, si cate unul de la ALDE, USR, UDMR si PMP. Prin vot unanim, Biroul comisiei parlamentare de ancheta a fost format din presedintele Iulian Iancu (PSD), vice-presedintele Daniel…

- Florin Carciumaru sustine ca actionarul minoritar al CE Oltenia nu a tinut niciodata cu cel mai mare producator de energie pe baza de carbune din Romania. Reactia liderului PSD Gorj a venit dupa ce, la mijlocul saptamanii trecute, reprezentantul Fondului Proprietatea, Greg Konieczny,…

- Jurnalistul Ionuț Cristache l-a intrebat ce fel de discurs a avut Laura Codruța Kovesi. "Este un discurs de om politic impecabil. In acest moment, Laura Codruța Kovesi cred ca este cel mai puternic politician din Romania. Mesajele au fost date in mod repetat, impecabil, fara legatura cu subiectul.…

- Cursul monedei unice a urcat de la 4,6572 la 4,6588 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat într-un culoar îngust, 4,658 – 4,661 lei. Cotațiile de la oraa 14:00 erau de 4,659 – 4,662 lei. Reamintim ca maximul istoric de 4,6679 lei a fost atins în…

- Intrarea concomitent in vigoare a legii salarizarii (care plafoneaza cuantumul sporurilor la 30- din venitul brut) si a transferului contributiilor (rezultat al revolutiei fiscale initiate de Ionut Misa) duce la o taieri de salarii pentru 4- dintre bugetari, adica aproximativ 40.000 de persoane, arata…

- Un tanat in varsta de 19 ani originar din raionul Hancești, a fost reținut de poliție pentru ca a atacat și jefuit o doamna in sectorul Rașcani al capitalei. Incidentul a avut loc pe strada Kiev.

- Schimbari importante pentru șoferii din Romania! Masinile avariate in accidente grave vor avea inspectia tehnica periodica suspendata pana cand vor fi reparate. De asemenea, conducatorii auto care vor cumpara o masina second-hand ar putea avea acces la un fel de cazier al autoturismului, doar printr-un…

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand, scrie Romania TV.Proiectele…

- Judecatorii de la Tribunalul Timis l-au condamnat pe Marcus Juan Voda, individul de 20 de ani care a injunghiat un barbat in centrul orasului Lugoj. Voda a fost retinut imediat dupa agresiune, aceasta avand loc la sfarsitul lunii septembrie. Ancheta a decurs rapid, Juan recunoscandu-si fapta. In referatul…

- Neagu Djuvara, a carui viata fabuloasa s-a intersectat cu momentele decisive din istoria Romaniei din ultimul secol, inflacarat liberal si unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, a fost una din personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a contestat sentinta Tribunalului Bacau prin care a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. Decizia lui Arsene a fost aflata dupa ce Direcția Naționala Anticorupție susține,…

- Tragedie imensa la o fabrica din Romania. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a cazut in gol de la 7 metri inaltime. Totul s-a intamplat la fabrica de caramida de la Aștileu. Un barbat de 48 de ani trebuia sa curețe un buncar de siloz cu argila macinata. A urcat pe o scara de fier și, la un moment…

- Un barbat fara adapost a fost gasit, sambata, mort intr un imobil din municipiul Brasov. Politistii criminalisti au inceput ancheta, moartea fiind considerata suspecta, iar surse din cadrul anchetei declara ca exista deja un cerc de suspecti, potrivit Romania TV.Politistii brasoveni au deschis o ancheta…

- Formularul 600 este sursa unor mari batai de cap pentru mai bine de 3 milioane de romani, aceștia vazandu-se obligați sa depuna declarația 600 pana pe data de 31 ianuarie, arata consultanții fiscala consultați de Libertatea. Una dintre probleme o constituie faptul ca aceste contribuții se achita pe…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si-a exprimat joi convingerea ca CCR va da o decizie \'\'istorica\'\' si \'\'inteleapta\'\' in cazul modificarilor aduse Legilor Justiției. Reamintim ca peisajul justiție din Romania a fost, in ultima perioada, unul extrem de tulbure și controversat, cu…

- PSD se va intruni in ședința din nou, astazi, pentru a stabili propunerea de premier pe care o va inainta președintelui Klaus Iohannis. Insa și ALDE cere sa aiba un cuvant de spus. Tariceanu revine azi in țara și va purta o discuție cu Liviu Dragnea. Totodata, joi va avea loc o ședința a…

- Bogdan Chirieac: "Fundamental in acest moment este daca onorata conducere a PSD este dispusa sa lupte cu statul paralel sau sa se salveze ei, pe persoana fizica de statul paralel?" "Excepțional. A spus domnul Chirieac ceva de vis, aproape de perfecțiune, " a replicat imediat Mugur Ciuvica. …

- Omul de afaceri Aurel Popescu, zis Moroiu, a fost scos, in aceasta dimineața din arestul IPJ Gorj și dus, pentru audieri, la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj. Afaceristul a declarat ca nu este vinovat pentru infracțiunile pentru care a fost reținut. Reamintim, Polițiștii…

- Aurel Popescu, de 47 de ani, din comuna gorjeana Glogova, a fost reținut in aceasta seara de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj sub acuzațiile de evaziune fiscala și spalare de bani. Ancheta vizeaza o tranzacții ...

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- Antonia, imbracata in hainele lui Alex Velea. Artista a postat o imagine pe contul de socializare și le-a marturisit fanilor ca ii place sa poarte imbracamintea iubitului ei. Antonia a facut publica o fotografie in care apare imbracata cu treningul portocaliu al lui Velea. Aceasta a și scris și un mesaj…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare de dobanda din ultimii zece ani, scrie Bloomberg, citata de Agerpres.ro . Opt dintre cei 13 economisti consultați de Bloomberg se asteapta ca BNR sa mentina dobanda-cheie la nivelul record scazut de 1,75% in cadrul ședinței din 8 ianuarie.…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Bogdan Chirieac spune ca evenimentul relatat de presa nu o dezonoreaza pe ambasadoarea Olandei, dar ca reacția ambasadei ar putea ridica noi semne de intrebare. "Eu nu ințeleg de ce doamna Ambasador ințelege sa faca atata tevatura pentru acest așa-zis eveniment. Chiar nu ințeleg, mai ales…

- Presedintele Astrei, Dani Coman, a explicat situatia atacantului Anthony Le Tallec, cel care are un acord cu giurgiuvenii pana in vara lui 2019, dar care a dorit sa plece acum in Franta, la Orleans, ca liber de contract. Le Tallec, 33 de ani, a sosit in vara la Astra si a semnat o intelegere…

- Marius Copil a inceput anul 2018 cu o infrangere, la turneul ATP 250 de la Pune, din India. Aradeanul aflat pe locul 93 ATP a fost invins de sarbul Laslo Djere (88 ATP), dupa doua ore si jumatate de lupta, cu scorul de 5-7, 6-4, 7-5. Intr-un meci in care s-au servit 16 duble greseli - cate…

- Profesorul Bogdan Maleon, barbatul de 42 de ani gasit mort alaturi de soția sa, a acordat un ultim interviu inainte de Craciun. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa , luni seara. Din primele cercetari efectuate, cei…