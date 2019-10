Nicolas Sarkozy nu scapa de procesul pentru finantarea ilegala a campaniei electorale Cea mai inalta instanta juridica din Franta a confirmat marti trimiterea in instanta a dosarului impotriva presedintelui Nicolas Sarkozy pentru cheltuieli excesive in timpul campaniei sale prezidentiale esuate din 2012, obiectul unei lungi batalii procedurale.



Curtea de Casatie a respins ultimul recurs al lui Sarkozy menit sa-l faca sa scape de un proces "pentru finantare ilegala a campaniei electorale", delict pasibil de un an de inchisoare si de o amenda de 3.750 de euro, decise in februarie 2017 de un judecator care instrumenta cazul.



Fostul presedinte (2007-2012) este urmarit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

