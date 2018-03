Nicolas Sarkozy neaga acuzatiile de coruptie si spune ca totul este o calomnie care ii face viata un iad

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a denuntat ceea ce considera ca fiind o "lipsa de dovezi" în privinta acuzatiilor de coruptie cu care se confrunta si sustine ca viata sa a devenit un "iad" de la izbucnirea scandalului

- Sistemul de credite sociale pe care China intentioneaza sa il implementeze integral pana in 2020, bazat inclusiv pe evaluari ale modului in care cetatenii isi traiesc viata, incepe sa prinda contur. Incepand cu luna mai, cetatenii chinezi care au comis faradelegi sau diverse acte considerate…

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața sambata in Filipine dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o vasa. Aeronava tocmai decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, potrivit Reuters. Cinci persoane care se aflau la bordul avionului și-au pierdut…

- Fostul presedintele sud-african Jacob Zuma va fi urmarit pentru coruptie in legatura cu un contract de achizitie de arme, in valoare de 30 miliarde de ranzi (2, 5 miliarde de dolari), la sfarsitul anilor 90, a spus procurorul-sef al statului, Shaun Abrahams, relateaza Reuters.

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.

- Parlamentul Chinei a eliminat, duminica, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia germana a negat miercuri acuzatiile de hartuire rasiala pe care le-a adus atletul britanic Mo Farah oamenilor legii de pe aeroportul din Munchen. Britanicul, in varsta de 34 de ani,...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat simbata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizindu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat. Intr-o inregistrare audio…

- Donald trump a declarat ca il admira pe omologul sau chinez Xi Jinping, care și-a prelungit mandatul de președinte pe viața și susține ca ar trebui și Statele Unite sa incerce așa ceva, scrie CNN. Dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie , permițandu-i…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis joi sa imbunatateasca nivelul de trai al rusilor sa reduca de doua ori rata saraciei “inacceptabile” in cursul viitorului mandat de sase ani pe care ar urma sa-l castige la 18 martie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu mai putin de doua saptamani inainte…

- Politia israeliana l-a chestionat vineri, la domiciliu, pe premierul Benjamin Netanyahu pentru prima data intr-un caz de coruptie in care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq, a relatat Radio Israel, preluat de Reuters. Conform politiei, proprietarii…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a spus ca doua orase din Ghouta de Est au fost lovite, marti, in urma unor raiduri aeriene, in pofida ordinului Rusiei cu privire la armistitiul umanitar, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana va analiza acuzatiile Italiei privind folosirea ajutorului de stat pentru atragerea companiilor in Slovacia, insa are nevoie de mai multe informatii inainte de a judeca situatia, a declarat, miercuri, comisarul european pentru Concurenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Granitele din sud ale Uniunii Europene vor ramane sub o presiune puternica din cauza imigrantilor africani care vor incerca sa ajunga in Europa in acest an, a declarat seful Agentiei privind granitele UE, Frontex, scrie Reuters. Aproape 119.000 de africani au fost prinsi in timp ce incercau sa intre…

- Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, nu se oprește din a critica „nebunia completa, parte din vanatoarea de vrajitoare” pe care o vede in acuzațiile de corupție care i se aduc. In ceea ce ar putea fi o lovitura de grație in defavoarea premierului, un apropiat de mare incredere de-al lui ar…

- Fondatorii platformei Caritate.md neaga acuzatiile de escrocherie din investigatia RISE Moldova si considera ca aceasta a fost facuta la comanda unor concurenti. Intr-o conferinta de presa, marti, acestia au spus ca la acuzatiile aduse de cele doua mame care au aparut in investigatie trebuie sa raspunda…

- Turcia nu a folosit niciodata arme chimice in cadrul operatiunilor militare din Siria si a acordat o atentie deosebita protejarii civililor, a declarat duminica ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, ca raspuns la acuzatiile formulate de catre fortele kurde siriene, relateaza agentia Reuters.

- Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, zis Spin Ghul, agent Al Qaida, a fost condamnat vineri de o instanta din districtul newyorkez Brooklin la inchisoare pe viata pentru doua crime si tentativa de a amplasa o bomba la ambasada americana din Nigeria, informeaza Reuters. Juriul il declarase vinovat pe…

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la închisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters.

- Cine ii inarmeaza pe rebelii kurzi? Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, neaga implicarea americana in aceasta problema sensibila. Declarația demnitarului vine la doar o zi dupa ce președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca ar susține principala forța militara kurda prin…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- Agentia europeana pentru frontiere si paza de coasta (Frontex) se asteapta in acest an la o crestere a numarului de migranti ilegali sositi pe mare in Spania, dupa ce in 2017 numarul acestora s-a dublat fata de anul precedent, a anuntat vineri directorul Frontex, Fabrice Leggeri, relateaza Reuters.…

- Omul de afaceri Dan Voiculescu neaga acuzațiile lui Traian Basescu potrivit carora Klaus Iohannis ar fi fost la Grivco. "Afirmațiile lui Basescu Traian sunt mincinoase. Presedintele Klaus Iohannis nu a fost niciodata la Grivco. In schimb, Basescu a fost de mai multe ori cu „caciula in mana”, dupa cum…

- Presedintele american Donald Trump a negat ca Statele Unite isi vor muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in decurs de un an, contrazicandu-l pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un avion cargo al armatei turce s-a prabusit miercuri in provincia Isparta, in vestul Turciei, in timpul unor exercitii de antrenament, provocand moartea a trei soldati, a anuntat armata turca, relateaza Reuters. Doi piloti si un tehnician care se aflau la bordul avionului au murit in…

- Autoritatile grecesti au capturat o nava sub pavilion tanzanian ce se indrepta spre Libia si care transporta materiale folosite la fabricarea de explozibili, a anuntat miercuri paza de coasta, citata de Reuters. Nava a fost reperata sambata navigand in apropiere de insula greceasca Creta. Autoritatile…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- Un grup de 142 de imigranti ajunsi ilegal in Libia au fost imbarcati la bordul unui avion spre Guineea, iar actiunea a fost realizata cu sprijinul Natiunilor Unite. Tara nord-africana a luat aceste masuri pentru a evita supraaglomerarea centrelor de detentie, scrie Reuters .