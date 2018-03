Stiri pe aceeasi tema

- Trei chefi Franta au luat lectii de gatit de la maicuțele care slujesc la manastirea din satul Frumoasa, raionul Calarași, din Republica Moldova. Chiar daca bucatarii au venit tocmai de la Paris pentru a invața sa faca „poale-n brau” și alte bucate moldovenești, au prins repede secretul bucatariei manastirești.…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat miercuri dupa 26 de ore de arest in cadrul anchetei privind finantarea de catre Libia a campaniei sale electorale din 2007, informeaza AFP. O sursa judiciara a declarat ca el a fost ulterior inculpat de un judecator de instructie. ‘Arestul lui…

- Fostul presedinte francez a sosit cu putin timp inainte de orele 08:00 in birourile. Oficiului Anticoruptie din Nanterre, langa Paris. Marti, audierea lui Sarkozy a fost intrerupta spre miezul noptii.Nici Sarkozy, nici avocatii sai nu au comentat public cu privire la ultimele evolutii din…

- Fostul presedinte francez a sosit cu putin timp inainte de orele 08:00 (07:00 GMT) in birourile Oficiului Anticoruptie din Nanterre, langa Paris, a constatat un jurnalist pentru AFP. Marti, audierea lui Sarkozy demarata dimineata a fost intrerupta spre miezul noptii. Nici Sarkozy,…

- Vladimir Cosma, celebrul dirijor roman, a fost premiat de Institutul Cultural Roman la Salonul Carții de la Paris. Institutul Cultural Roman a acordat, in premiera, distincții de onoare unor personalitați de origine romana din Franța care au contribuit, prin toata activitatea

- Data de 20 martie a fost declarata in 2012 de catre ONU drept Ziua Internaționala a Fericirii, o zi in care in toate statele membre se organizeaza manifestații care sa marcheze bucuria generala și parțile bune ale vieții noastre. Ziua Internaționala a Fericirii este sarbatorita la nivel mondial in fiecare…

- FOTO: euroactiv.com Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron anunțat ca foaia de parcurs a „reintemeierii” Uniunii Europene va fi propusa pana la summit-ul crucial din 28 – 29 iunie al liderilor țarilor membre, potrivit relatarilor de la intalnirea celor doi, de vineri,…

- Alegerea Rusiei ca invitata de onoare, intr-o perioada de criza intre capitalele occidentale si Moscova, va fi o provocare uriasa pentru organizatorii Salonului Cartii de la Paris, cea mai mare manifestare literara din Franta, care va fi...

- Daca nu vor fi reduse semnificativ emisiile de carbon la nivelul intregului Pamant, exista riscul ca pana la sfarșitul secolului sa pierdem pana la jumatate dintre speciile de plante și animale din cele mai biodiverse zone ale lumii, arata un nou raport al World Wildlife Fund (WWF). Studiul de referința…

- Procter & Gamble, unul dintre cei mai mari jucatori din sectorul bunurilor de larg consum, va avea incepand cu 1 aprilie un nou vicepresedinte pe regiunea Europei de Sud-Est. Astfel, Antoine Brun o va inlocui in aceasta functie pe Elenei Kudryashova, care a fost numita vicepresedinte Baby Care China…

- Presedintele solicita Parlamentului reexaminarea Legii referendumului Presedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Legea pentru modificarea si completarea…

- Uber a lansat serviciul UberEats in peste 200 de orase și intentioneaza sa lanseze aplicatia de livrare de mancare in 100 de noi orase din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. In acest an, compania americana intentioneaza sa lanseze serviciul in Irlanda, Egipt, Kenya, Romania si Cehia, pe langa peste…

- O stație spațiala chinezeasca, plina cu un material toxic, se poate prabuși in Europa. O stație spațiala scapata de sub control, pusa pe orbita de China, se va prabuși pe Pamant in doar cateva saptamani. Aceasta ar putea lovi Europa, SUA, Australia sau Noua Zeelanda. Stația spațiala Tiangong-1, care…

- Cea mai asteptata confruntare din returul optimilor de finala ale Champions League se va disputa marti, pe "Parc des Princes". Invinsa cu 3-1 in meciul tur, PSG cauta sa se razbune in fata celor de la Real Madrid (campioana en-titre a Europei) si sa se califice, chiar si fara Neymar, in sferturile competitiei.…

- Ionel Arsene, care a contestat prelungirea masurii arestarii dispuse de Tribunalul Neamț, a avut noroc la Curtea de Apel Bacau. Judecatorul de camera preliminara a decis astazi, 28 februarie, sa inlocuiasca masura arestului cu cea a controlului judiciar. Timp de 60 de zile, presedintele CJ Neamt are…

- Vanzarile de havane, legendarele tigari de foi produse in Cuba, au crescut cu 12% in 2017 pana la o cifra de afaceri record de 500 milioane de dolari, gratie Chinei care continua sa stimuleze piata produselor de lux, informeaza AFP si Reuters. Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut…

- Emmanuel Macron va fi primul sef de stat strain care va face o vizita de stat la Washington, dupa alegerea lui Donald Trump, presedintele american tinand sa ii faca aceasta onoare omologului francez. In acest prim an de mandat al lui Trump, la Casa Alba s-au facut doar vizite oficiale si de…

- Guvernul francez prezinta vineri un nou plan de combatere a radicalizarii jihadiste, a carui necesitate a devenit evidenta dupa atentatele din ianuarie 2015 de la Paris si care se va concentra pe situatia din penitenciare, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Acest ‘plan national de prevenire…

- In urma cu 12 ani medicul Alin Blaga a inceput rezidentiatul in Cluj, iar sase ani mai tarziu a plecat intr-un spital din Germania. Timp de un an si jumatate, neurochirurgul a profesat intr-un orasel cu 40 de mii de locuitori aflat in sud-estul Germaniei. "Ce am invatat cel mai mult in Germania a fost…

- In baza parteneriatului dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad si revista Studii de Stiinta si Cultura, cu Universitatea din Novi Sad, Serbia si Societatea de Limba Romana din Voivodina, Novi Sad, Serbia, pentru prezentarea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 si…

- Tribunalul administrativ din Paris a anulat miercuri masura de inchidere a circulatiei auto pe cheiurile de pe malul drept al Senei, o masura controversata a primariei de a lupta impotriva poluarii aerului, informeaza AFP. Dorita in numele pastrarii calitatii aerului si pentru a reda cheiurile…

- City break-uri in cinci orase, o vacanta in Egipt, Maldive, Thailanda, Sri Lanka, Dubai sau Paris. Aceste destinatii sunt cele mai alese de catre barbati pentru a-si surprinde iubitele de 8 Martie.

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. "Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- Schimburi de focuri intense au loc zilnic in zonele cele mai sarace din Rio de Janeiro, iar violentele afecteaza din ce in ce mai multe zone dezvoltate si considerate sigure din oras. In timpul festivitatilor Carnavalului, care s-au incheiat miercuri, mai multe bande de hoti au jefuit turisti.Masura…

- Galaxia Andromeda, vecina Caii Lactee din care face parte si sistemul nostru solar, s-a format in urma unei coliziuni uriase dintre doua galaxii mai mici, in urma cu aproximativ trei miliarde de ani, pe vremea cand Terra exista deja, potrivit unui studiu citat de AFP. Calcularea momentului…

- Relatia Andreei Esca cu Alexandre Eram a debutat cu greu sau mai bine spus cu multe eforturi din partea vedetei Pro Tv, care a fost foarte insistenta in a-l detrmina pe omul de afaceri sa o accepte in viata lui, scrie click.ro. La evenimentul de miercuri seara, in care stirista si sotul ei au celebrat…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de uverturi la opere celebre de Gioachino Rossini: Barbierul din Sevilia, Italianca in Alger, Semiramide, Wilhelm Tell, Cenusareasa si Cotofana hoata. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice…

- Guillaume Lejean 1818 1871 s a nascut intr o familie de agricultori din Bretania. A studiat la colegiul Saint Pol de Leon si medicina la Paris. El a avut diverse ocupatii: istoric local in ziarul "L 39;Echo de Morlaix" din 1841 , arhivist si apoi secretar al subprefecturii din Morlaix, redactor al ziarului…

- Frumoasa Monica Bellucci a facut furori pe covorul roșu la cel mai recent eveniment la care a participat. A schimbat rochiile negre cu care ne-a obișnuit in ultima perioada cu o creație superba de un roșu aprins. Luni seara, actrița de origine italiana a intors capetele la cea de-a 23-a Gala Lumieres…

- Recomandat a fost inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, a anuntat postul de televiziune BFM Business, transmite Reuters. Ceilalti doi sunt Frederic Lemoine, fost director al firmei de investitii Wendel, si Yann Delabriere,…

- In varsta de 83 de ani si suferind de dementa, printul Henrik a fost internat pe 28 ianuarie in sectia de chirurgie pulmonara de la Rigshospital din Copenhaga, "pentru a examina o tumoare depistata in plamanul stang", precizeaza acelasi comunicat de presa. "Tumoarea este din fericire benigna"…

- Comisar sef de politie Catalin Ionescu, atasat de afaceri interne la Paris, a primit in urma cu cateva zile Medalia de securitate interna, esalon de argint, conferita de ministrul francez de interne, Geacute;rard Collomb, prin "Ordin pentru merite deosebite in Franta". Decoratia i a fost oferita pentru…

- BERD, care si-a suspendat activitatile in Rusia dupa impunerea sanctiunilor occidentale in 2014, iese gradual de pe piata rusa. Anul acesta, BERD va inchide cinci dintre cele sapte birouri din Rusia, au declarat recent pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Sovcombank…

- Franta a lansat o reforma a nivelurilor de informatii clasificate, prin care acestea vor fi regrupate in doua categorii, "secret" si "foarte secret", iar o prima categorie utilizata pana acum, denumita "confidential aparare", va fi suprimata. Masura urmareste atat simplificarea gestionarii acestor…

- Inundații in Paris. Aproape 400 de persoane au fost evacuate din casele lor, ca masura de precauție, pe masura ce riurile din Franța au continuat sa se umfle și sa iasa din matca, scrie Press Association. Treisprezece regiuni din intreaga țara sint in alerta de inundații, dupa ce ploile abundente au…

- Ministerul Afacerilor Externe iși exprima profundul regret fața de trecerea la cele veșnice a unei personalitați de excepție a Romaniei, istoricul, diplomatul și omul de cultura Neagu Djuvara. Licențiat in istorie la Sorbona in 1937, cu un doctorat in drept (1940) și un doctorat de stat sub conducerea…

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decat sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a invata noi comportamente fara…

- Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic intr-o inregistrare video. El a fost retinut marti la Nimes, in sudul Frantei, de Directia Generala a Securitati Interne (DGSI), care a confiscat in urma unor perchezitii produse…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Nationala Romaniei a urcat pe locul 40 in clasamentul FIFA, in clasamentul dat publicitatii joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Tricolorii au facut un salt de un loc fata de luna trecuta. Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in…

- Dezvaluiri neștiute despre Andreea Berecleanu. Știrista de la Antena 1 a vorbit in direct la tv, despre familia ei și despre ceea ce ii place sa faca cel mai mult. Vedeta are o familie frumoasa și un soț care ii face toate poftele. „Pe partea de final a jurnalului imi permit sa fie mai altfel, cand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher.

- Parchetul din Paris a deschis vineri o ancheta preliminara pentru a stabili daca serviciile de informatii franceze au neglijat date despre autorul unui atentat jihadist din 2016 si daca au antedatat o nota pentru a se acoperi, informeaza AFP. Investigatiile vor fi efectuate de Inspectoratul General…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest declansata joi, pe 28 decembrie. Dupa cinci zile de protest si ample contramanifestatii ale regimului de la Teheran, spiritele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- De astazi, China a interzis prin lege comertul cu fildes si obiecte din colti de elefant. Masura a fost salutata de comunitatea internationala, iar organizatiile pentru protectia animalelor cred ca astfel se va reduce si braconajul mamiferelor din Africa.