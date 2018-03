Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, va fi trimids in judecata pentru fapte de corupție și trafic de influența, scrie presa franceza citata de BBC News. Ultimul dosar al lui Sarcozy a fost realizat pornind de la apelurile telefonice din 2014, in care fostul președinte ar fi incercat sa influențeze…

- Curtea de Casatie franceza a validat marti condamnarea lui Jean-Marie Le Pen la plata unei amenzi in valoare de 30.000 de euro din cauza ca a catalogat, din nou, camerele de gazare drept un ”detaliu” al istoriei celui de-al Doilea Razboi Mondial, in aprilie 2015, o sentinta care ramane astfel definitiva,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au cerut și arestarea preventiva a polițistului sub aspectul savarsirii infractiunilor de efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana. Judecatorul…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta au fost inregistratate contestatiile formulate de doi fosti primari din judetul Constanta, trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cei doi Ion Soare si Gheorghe Popescu, la data presupuselor fapte primari ai…

- Patru persoane au fost condamnate si alte doua achitate definitiv de magistratii Curtii de Apel Alba Iulia intr-un dosar privind furtul tezaurelor dacice, informeaza, luni, Parchetul de pe langa Inalte Curte de Casatie si Justitie. Potrivit unui comunicat al parchetului transmis AGERPRES, in cursul…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, inculpat miercuri in cadrul anchetei privind finantarea de catre Libia a campaniei sale electorale din 2007, va face apel impotriva controlul judiciar care i-a fost impus, a anuntat vineri avocatul sau Thierry Herzog, la postul de radio RTL, informeaza AFP.Controlul…

- Judecatorii au amanat pronunțarea in dosarul in care au fost trimiși in judecata Vlad și Mircea Cosma. Este cea de-a treia amanare a verdictului. Magistrații Inaltei Curții au amanat pronunțarea in dosarul in care au fost trimiși in judecata Vlad și Mircea Cosma. Noul termen acordat de instanța este…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea au dispus trimiterea in judecata a unui a unui elev și a unui profesor pentru savarșirea infracțiunilor de dare de mita, respectiv luare de mita, la Bacalaureat.

- Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Florin Talpan, in procesul in care l-a acuzat pe Gigi Becali de calomnie, astfel ca finantatorul vicecampioanei trebuie sa-i achite juristului suma de 30.000 de euro. Decizia poate fi atacata in 30 de zile, la Inalta Curte de Casație și Justiție,…

- Fostul director general al Romarm, Dan Tache, a fost achitat marti de Curtea de Apel Brasov, el fiind condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu, decizia instantei fiind definitiva.Curtea de Apel Brasov a decis marti, sa admita…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pana pe 4 aprilie sentinta in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor."3407/1/2015…

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost arestat preventiv, potrivit Mediafax. Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost arestat preventiv marti, intr-un dosar privind presupuse fapte de trafic de influenta, o masura dispusa pentru prima data impotriva unui fost sef de stat…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galati au respins, ca inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la o exceptie de neconstitutionalitate, in dosarul in care Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, si Vasile Costea, administrator al unei societati…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Dosarul in care Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, si Razvan Dimoftache au fost condamnati, in prima instanta, la Curtea de Apel Constanta va merge catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Si asta pentru ca pedepsele aplicate de instanta…

- In ce tara traim? Cum este analizat un dosar de judecatori? Exista posibilitatea ca niste acte dovedite a fi false sa ramana in picioare in instanta? Da, exista. Cel putin la Tribunalul Olt. Cazul Nadas a luat o turnura neprevazuta, dupa ce judecatorii olteni au hotarat ca restituirea padurii Nadasului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, contestatia omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia. In aceeasi zi, in cursul serii, omul de afaceri a suferit un accident…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia in baza unui mandat european. Decizia definitiva a fost pronunțata miercuri,…

- Daca Tribunalul Bucuresti se va pronunta miercuri in aceasta cauza, decizia va putea fi atacata. Pana acum, CSA Steaua, reprezentata de juristul Florin Talpan, a castigat toate procesele contra lui George Becali si FC FCSB.Cele mai importante sentinte au fost cea a Inaltei Curti de Casatie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. La termenul anterior, Dan Sova a cerut…

- Vicepremierul Paul Stanescu a reafirmat, joi, ca va demisiona din funcția de ministru al Dezvoltarii Regionale daca va fi inculpat. Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție urmeaza sa decida in 26 februarie daca dosarul in care Paul Stanescu este vizat, alaturi de alte persoane, va fi redeschis,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus scoaterea dosarului penal care ii priveste pe inculpatii Nicolae Stanciu si Vasile Costea de pe rolul Curtii de Apel Constanta si trimiterea la Curtea de Apel Galati, spre competenta solutionare. Decizia este definitiva si a fost luata ca efect al…

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- Astazi ar fi trebuit sa aiba loc, la Curtea de Apel din Craiova, procesul privind palmaresul Universitații Craiova, unde Adrian Mititelu se judeca cu Mihai Rotaru. Totuși, Curtea de Apel a amanat cauza pentru 29 de martie deoarece cei de la CS U au inaintat o cerere de stramutare a cazului la Inalta…

- Eugen Laurus, avocat in cadrul Baroului Suceava, care activeaza la Radauti, a scapat ieftin din dosarul in care a fost trimis in judecata pentru ca a incercat sa pacaleasca o clienta, careia i-a bagat pe gat un contract de asistenta judiciara incheiat in fals. Magistratii de la Curtea de Apel ...

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit…

- Zi decisiva pentru vicepremierul Romaniei: Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, astazi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc ultimul termen in procesul "Mita pentru judecatoare". Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Astazi vor avea loc dezbateri și pledoariile finale…

- „La termenul de astazi, de contestare a masurilor asiguratorii, am recuzat instanta, avand in vedere ca domnul judecator s-a mai pronuntat in acest dosar. Instanta a ramas in pronuntare pe cererea de recuzare si se va da termen ulterior”, a declarat, la iesirea din sala de judecata a Inaltei Curti de…

- Un avocat al companiei Tel Drum a solicitat, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, recuzarea magistratului care trebuia sa judece contestatia cu privire la ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile firmei.Inalta Curte de Casatie si Justitie urma sa dezbata, miercuri,…

- Astazi a avut loc conferința naționala a inițiativei civice România 3.0. Alaturi de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, la eveniment a fost prezent și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care…

- Invinuitii in dosarul "La Soacra" au primit pedepse mai dure. Judecatorii de la Curtea de Apel au decis ca funcționarul responsabil de apararea impotriva incendiilor isi va petrece urmatorii 7 ani dupa gratii, si nu 6 ani asa cum a anuntat prima instanta.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate…

- Vicecampioana olimpica la gimnastica in anul 1988, la Seul, Camelia Voinea, in prezent antrenoare de gimnastica la CS Farul Constanta, a atacat la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei decizia Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia instanta i a respins actiunea formulata impotriva…

- Senatorul PSD Robert Marius Cazanciuc a afirmat, miercuri, ca liderii politici romani care au infaptuit Mica Unire, in urma cu 159 de ani, au stiut sa foloseasca diplomatia pentru implinirea idealurilor nationale, mentionand, in context, ca "vom fi respectati, apreciati sau sprijiniti daca vom demonstra…

- Judecatoria Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei moldovenesti. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in 30 de zile, scrie Unimedia, conform News.ro . Fostul presedinte al Romaniei nu a vrut sa comenteze…

- snlo Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis, vineri, AGERPRES, Ana-Aura…

- Familia politistului Bogdan Gigina a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o actiune prin care contesta durata prea mare a anchetei de la DNA, informeaza Agerpres.ro. . Practic, prin aceasta contestatie, familia politistului solicita judecatorilor sa dispuna ca DNA sa grabeasca ancheta. Instanta…

- Familia Gigina cere DNA sa urgenteze ancheta in ceea ce privește moartea polițistului Bogdan Gigina. Familia Gigina a depus o acțiune la Inalta Curte de Casație și Justiție pentru urgentarea anchetei in dosarul polițistului Bogdan Gigina. Avocatul familiei, Daniel Ionașcu, a precizat ca familia iși…

- Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis, vineri, AGERPRES, Ana-Aura Deleanu…

- Curtea a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.352 alin.(11) si alin.(12) din Codul de procedura penala, ridicata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie. Alineatul (11) prevede ca "in cazul in care…

- In județul Neamț exista in acest moment patru localitați care intrunesc condițiile necesare pentru organizarea de alegeri locale pentru funcția de primar. Este vorba despre Agapia, Bargaoani, Dragomirești și Garcina. Gabriel Apetrei, purtatorul de cuvant al Instituției Prefectului Neamț a confirmat…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Citeste si: Dragnea DA SEMNALUL inainte de Cex. Ce spune despre o eventuala REMANIERE a premierului Tudose…

- Cererea de extradare a fostului sef al Intreprinderii de Stat a Alcoolului si a Industriei Bauturilor Alcoolice UKSPIRT din Ucraina, Mykhailo Labutin, ce trebuia judecata vineri la Curtea de Apel Suceava, a fost amanata, iar instanta a stabilit un nou termen pentru 12 ianuarie, a declarat pentru…

- Ionut Negoita si avocatul sau, Valentin Cristian Gheorghita, au fost trimisi in judecata, vineri, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, respectiv bancruta frauduloasa, in dosarul ce vizeaza insolventa clubului Dinamo, anunta Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB). Procurorii…

