- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, se confrunta miercuri cu cea de-a doua zi de audieri, intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, de catre regimul libian condus de Muammar Ghaddafi, au anuntat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia

- Nicolas Sarkozy este anchetat pentru finantarea ilegala a campaniei prezidentiale din 2007, informeaza Reuters. Retinerea fostului sef de stat francez ar putea sa dureze pana la 48 de ore. Nicolas Sarkozy a fost plasat in custodie la sediul politiei judiciare din Nanterre (Hauts-de-Seine), marți (20…

- Gelu Diaconu a foat audiat timp de aproximativ doua ore. La remarca jurnalistilor ca a dat o declaratie in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal Liviu Dragnea, fostul sef al ANAF a spus: "Cine v-a spus asta? (...) Verificati-va sursele, eu nu stiiu nimic, stiu exact ce stiti si dumneavoastra,…

- Parlamentul Chinei a eliminat, ieri, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist Chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters. Dintre cei aproximativ…

- Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la AZnalta Curte de CasaAie AYi JustiAie, A®n calitate de martor, A®n dosarul A®n care fostul deputat Sebastian GhiAAƒ este acuzat de corupAie AYi AYantaj, alAƒturi de foAYti AYefi din poliAie AYi parchete din Prahova. Citește mai departe...

- Partidul Comunist din China a propus, duminica, anularea unei clauze din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters si cotidianul Financial Times.

- Fostul sef al Consiliului Judetean (CJ), Mircea Cosma, a fost audiat de Completul de 5 judecatori al Instantei supreme in dosarul in care a fost condamnat pe fond la 8 ani de inchisoare, alaturi de fiul sau, Vlad Cosma, care a primit 5 ani de inchisoare, in dosarul de coruptie privind atribuirea unor…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în dosarul Rovinari - Turceni, în care este acuzat de fals în înscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune

- Fostii lideri PDL, Vasile Blaga si Adriean Videanu, sunt cercetati de procurorii DNA pentru marturie mincinoasa. Cei doi politicieni au dat declaratii in dosarul finantarii alegerilor prezidentiale din 2009, dar marturiile ar fi fost in contradictie cu probele anchetatorilor, informeaza ziare.com.…

- Potrivit Romania TV, Adrian Videanu a fost audiat in urma cu puțin timp. Este vorba despre un dosar mai vechi care a fost redeschis de catre Tribunalul București. Dosarul a fost deschis inițial dup o plangere in 2009 pentru acuzații de abuz in serviciu. Adrian Videanu a dat declarații…

- Darius Vâlcov, numit marti consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, a fost audiat, miercuri, la Tribunalul Dolj, într-un dosar în care este judecat pentru doua infractiuni de luare de mita si

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.…

- Sute de suporteri ai liderului opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, au început o zi naționala de protest împotriva autoritaților, astazi, facând apel catre alegatori sa boicoteze alegerile prezidențiale, care vor avea loc pe 18 martie, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Candidatul la alegerile prezidentiale egiptene Sami Anan, general in retragere, a fost arestat si dus intr-un loc necunoscut, a afirmat marti un purtator de cuvant al campaniei sale electorale, Mahmoud Refaat, citat de agentia DPA.Potrivit sursei, 30 de membri ai campaniei electorale a lui…

- Ieri, la Inalta Curte de Casatie a avut loc un nou termen de judecata in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, in prezent aflat in Madagascar, a fost arestat preventiv in lipsa. In cauza, Radu Mazare este suspectat de luare de mita trei infractiuni , de abuz in serviciu, daca…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial de noaptea trecuta, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite, transmite…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Primarul de Orhei, Ilan Sor, a fost audiat luni, 15 ianuarie, in calitate de martor in dosarul ex-deputatului PLDM Chiril Lucinschi. In timp ce procurorii sustin ca Sor ar fi confirmat invinuirile ce i se aduc lui Lucinschi, avocatii fostului parlamentar neaga acest lucru.

- Cantaretul și compozitorul Victor Socaciu este audiat la aceasta ora la DIICOT in dosarul medicului Mihai Lucan, informeaza Digi 24. Totul vine dupa ce saptamana trecuta un alt pacient celebru al medicului Mihai Lucan, Alexandru Arșinel, a fost și el audiat in același...

- Fostul sef al Politiei Romane Petre Toba a fost audiat, vineri, de magistratii instantei supreme in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.Petre Toba a fost audiat in…

- Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj.

- Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, s-a prezentat miercuri la DIICOT pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. Boc a fost citat si saptamana trecuta la DIICOT, insa audierea sa a fost amanata deoarece citatia nu…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor, joi seara, la DIICOT, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. Și Emil Boc a fost citat la DIICOT, dar pana acum nu s-a prezentat. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a afirmat miercuri ca ministrul Sanatatii…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirma ca nu a fost citat de DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. "Cu privire la informatiile aparute in media centrala referitoare la citarea primarului Emil Boc de catre DIICOT Bucuresti,…

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Curtea Suprema din Rusia a respins, sambata, o contestatie a liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, la decizia Comisiei Electorale de a ii interzice candidatura la alegerile prezidentiale din martie 2018, relateaza Reuters.

- Fostul vicepremier al Romaniei Vasile Dancu a fost audiat la DNA in dosarul Belina, joi, cu referire la vizite ale sale pe insula. Vasile Dancu a confirmat la ieșirea de la audieri ca a fost martor in acest dosar și ca a avut doua vizite pe insula Belina. Mai precis, a explicat fostul demnitar, ar fi…