- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, se confrunta miercuri cu cea de-a doua zi de audieri, intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, de catre regimul libian condus de Muammar Ghaddafi, au anuntat…

- Fostul presedinte al Republicii franceze, Nicolas Sarkozy, a fost retinut ieri si audiat de politia judiciara din Nanterre intr-un dosar privind suspiciuni de finantare ilicita a campaniei sale electorale pentru prezidentialele din 2007 in urma carora a venit la palatul Elysee. In aceasta ancheta…

- Actorul francez nu s-a dezis de indatoririle sale de cetatean rus si a mers sa-l voteze pe Putin. Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia. „Putem sa va confirmam ca a votat deja”, a anuntat reprezentanta diplomatica de…

- Audierea lui Gelu Diaconu la DNA vine in contextul in care in urma cu mai bine de o saptamana, fostul șef al ANAF scria pe Facebook ca Liviu Dragnea ar fi cerut informații despre „situația fiscala” a Tel Drum.

- Luni dimineata, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns fostul presedinte al ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu. Acesta este audiat in calitate de martor, in dosarul Tel Drum.In ultima perioada, Gelu Diaconu a facut mai mute referiri, in postari pe Facebook, la…

- Franta si India au semnat, sambata la New Delhi, mai multe acorduri care vizeaza consolidarea cooperarii bilaterale in domenii precum apararea, securitatea si dezvoltarea energiei nucleare, transmite dpa. Cooperarea consolidata intre Paris si New Delhi include folosirea reciproca a bazelor militare,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a surprins in ultima perioada printr-o tacere totala pe cel mai important subiect al inceputului de an: cererea de revocare a sefei DNA. Daca anul trecut Basescu afirma despre Kovesi ca ar trebui arestata, demersul ministrului Tudorel Toader l-a lasat pe fostul sef…

- Liderul partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in perioada…

- Un cetatean francez va comparea in fata judecatorilor, fiind invinuit de proxenetism. Potrivit procurorilor, in luna ianuarie 2018, dupa ce a facut cunostinta, pe o retea de socializare, cu o tanara de 19 ani din Chisinau, inculpatul, impreuna cu un moldovean, au stabilit o

- George Weah, noul președinte al Liberiei, s-a intalnit miercuri cu Emmanuel Macron la Paris. "Aveam un singur teren și am cucerit Balonul de Aur. Daca ar fi fost zece terenuri, Liberia poate ar fi caștigat zece Baloane de Aur". George Weah nu mai conduce o echipa, ca in vremea cand impresiona la Monaco,…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- La intalnirea din Senat, liderul minoritatii democrate Chuck Schumer a declarat: „Noi vom vota astazi redeschiderea guvernului". El a asigurat ca grupul sau va vota pentru alocarea de fonduri guvernului federal pana pe 8 februarie, pentru a pune capat blocajului. Republicanii si-au…

- Joi, 18 ianuarie, la ora 12.25, la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție a ajuns fostul președinte ANAF Sorin Blejnar.La inceputul anului s-a aflat ca DNA l-a pus pe Sorin Blejnar sub acuzare intr-un nou dosar de coruptie. Blejnar a ajuns deja la al patrulea dosar penal,…

- Noul presedinte al Eurogrupului, portughezul Mario Centeno, s-a angajat vineri ca in mandatul sau sa aduca mai aproape cele 19 state care utilizeaza moneda unica si sa le faca mai rezistente la crize, informeaza AFP si AP. Vineri a avut loc la Paris o ceremonie simbolica in cursul careia fostul…

- Un om de afaceri francez, Alexandre Djouhri, a fost arestat la Londra duminica, in cadrul anchetei cu privire la o posibila finantare libiana a campaniei prezidentiale a lui Nicolas Sarkozy in 2007, au declarat luni surse apropiate dosarului, scrie AFP.Djouhri a fost arestat de politisti britanici…

- Parchetul din Paris a deschis vineri o ancheta preliminara pentru a stabili daca serviciile de informatii franceze au neglijat date despre autorul unui atentat jihadist din 2016 si daca au antedatat o nota pentru a se acoperi, informeaza AFP. Investigatiile vor fi efectuate de Inspectoratul General…

- Presedintele turc a atacat verbal vineri un jurnalist francez care l-a intrebat despre presupusa livrare de arme de catre Ankara gruparii Stat Islamic (SI) in 2014, in timpul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrevederii sale, la Paris, cu omologul francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Turcia va trebui sa faca ''gesturi foarte concrete'' cu privire la drepturile omului daca doreste sa dea un nou impuls candidaturii sale europene, a declarat joi un responsabil francez, in ajunul vizitei presedintelui turc la Paris, relateaza AFP. "Pentru moment, acest…

- Consiliul de Stat francez a validat decizia guvernului de la Paris de a continua controalele la frontierele interne ale spatiului Schengen, desi starea de urgenta nu mai este in vigoare, considerand ca masura este proportionala cu gravitatea amenintarii teroriste, relateaza AFP,