Nicolas Sarkozy a iesit din arest preventiv

- Mana lunga a legii ajunge la al doilea președinte al Franței. Dupa Jacques Chirac, condamnat in 2011, Nicolas Sarkozy este reținut și acuzat ca a primit ilegal cinci milioane de euro de la Muammar Gaddafi, dictatorul la a carui lichidare a participat direct.

- Barbatul banuit de omorul femeii, corpul careia a fost gasit intr-o geanta intr-un tomberon din sectorul Buiucani al Capitalei, urmeaza sa compare in fata magistratilor. Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv. Potrivit politiei, individul este fostul sot al femeii omorate.

- Educatoarea din Timisoara care, marti seara, si-a omorat fiica de patru ani in incercarea de a se razbuna pe sot, care intentiona sa divorteze, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pentru omor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peste 16.000 de migranti africani care se aflau in tabere din Libia au fost repatriati voluntar in tara lor de origine in ianuarie si februarie, a anuntat marti sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, citata de AFP. "In primele doua luni ale anului, ianuarie si februarie, am reusit sa salvam…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat sambata atentatul sinucigas comis cu o zi inainte in estul Libiei impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar, omul forte din rasaritul tarii, relateaza AFP. Libia este ravasita de lupte pentru putere si minata de o insecuritate cronica favorizand…

- Peste 250.000 de euro, 53.000 de lei si 25.700 de euro in numerar au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor de catre politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges in urma perchezitiilor facute joi la camatarii din Curtea de Arges. Sase persoane si-au petrecut noaptea in arest.

- Deși mai e o luna pana la Paște, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor anunța ca, prin intermediul structurilor de control, a demarat controalele tematice specifice in teritoriu, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente specifice sarbatorilor pascale sigure.…

- O noua inregistrare scandaloasa din sediul DNA a fost facuta publica seara trecuta. De aceasta data este vorba de o filmare in care fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, Ana Maria Patru, plange in timp ce semneaza o declaratie ce i-ar fi fost redactata de procurori. In respectiva declaratie…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Iasi, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de procurorii DIICOT ca a incercat sa corupa mai multi minori prin intermediul retelelor de socializare. Barbatul este infectat cu virusul HIV. El pretindea, pe rețelele de socializare, ca are varsta de 12 sau…

- Eliberat din arest preventiv sub control judiciar, social democratul Ionel Arsene spune ca isi va relua "in perioada urmatoare" atributiile de presedinte al Consiliului Judetean Neamt. "Pentru a munci pentru voi si pentru ca judetul nostru sa se dezvolte", le transmite el locuitorilor judetului, scrie…

- Tanarul de 23 de ani a fost arestat preventiv duminica, dupa ce cu o seara inainte si-a injunghiat cu un cutit iubita in varsta de 24 de ani, apoi a plecat din locuinta. Surse din randul anchetatorilor spun ca pe scara blocului tanarul s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o tigara sau…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, aflat in arest preventiv pentru trafic de influenta, a cerut, vineri, revocarea masurii sau inlocuirea ei cu controlul judiciar. Instanta a respins cererea, transmite corespondentul Mediafax.

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost trimis in judecata, joi, in stare de arest preventiv, in dosarul in care este acuzat de DNA ca ar fi primit 100.000 de euro pentru a isi folosi influenta. Cauza va fi judecata de Tribunalul Neamt.

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție, beneficiind de suportul Serviciului Criminalistic, au reușit probarea activitații infracționale a doi barbați. Cei in cauza au fost reținuți, iar ulterior arestați preventiv, fiind cercetați pentru savarșirea unor infracțiuni de furt calificat. La data de 20…

- O delegatie a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii si Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT) a vizitat cinci penitenciare si 10 centre de retinere si arest preventiv, concluziile fiind discutate cu autoritatile romane, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei.

- O instanta federala din Statele Unite a dispus plasarea in arest preventiv fara posibilitatea de eliberare pe cautiune a presupusului autor al atacului armat comis intr-un liceu din statul Florida, soldat cu moartea a 17 persoane, existand suspiciuni ca individul face parte dintr-un grup radical.

- Barbatul de 36 de ani din Motru reținut marți pentru talharie calificata a primit 30 zile arest preventiv. Acesta, in noaptea de 12-13 februarie, ar fi exercitat acte de violenta asupra unui barbat in varsta de 50 d...

- CERERE RESPINSA…Trimis in arest, alaturi de alti 12 inculpati, dupa ce fost acuzat de trafic cu tigari, Mihai Coca a cerut instantelor de judecata sa fie lasat acasa. Judecatorii au luat act de cererea barbatului, dar au respins-o, ca nefondata, si l-au obligat pe contestatar la plata a 250 de lei,…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 2 Poliție, au reținut pentru 24 de ore doi tineri, de 24 și 27 de ani, din Cluj-Napoca, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Conform cercetarilor efectuate, la…

- Alte opt persoane, invinuite in dosarul medicamentelor, au fost plasate in arest. Patru medici si o farmacista au fost plasati in izolator, iar trei persoane au primit arest la domiciliu. Decizia a fost luata astazi, de magistratii de la oficiul Buiucani al Judecatoriei Chisinau.

- Trei reprezentanti ai companiilor farmaceutice si doi medici, retinuti ieri de CNA pentru organizarea unei scheme ilegale de vanzare a medicamentelor, au fost pusi sub arest. Patru dintre suspecti au primit 30 de zile de arest la domiciliu, iar unul va sta 30 de zile in izolator.

- (UPDATE 16:10) Magistratii Judecatoriei Chisinau cu sediul la Buiucani au admis demersul procurorilor si au emis mandate de arest preventiv pe numele a doi suspecti in dosarul schemei ilegale de comercializare a medicamentelor.

- O persoana si-a pierdut viata si alte 149 au fost ranite, dintre care unele grav, intr-un atentat care a avut loc vineri intr-o moschee din orasul Benghazi, al doilea ca marime din Libia, potrivit Ministerului Sanatatii al autoritatilor autoproclamate in estul acestei tari, relateaza AFP. Doua bombe…

- Soferul care a accidentat o fetita si pe tatal acesteia, pe 20 ianuarie, pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda lui Novac, apoi a fugit, a fost prins marti, iar alaturi de el mai sunt cercetati alti trei ...

- O fata în vârsta de 12 ani a fost arestata preventiv sub acuzatia ca a împuscat cinci elevi, într-un liceu situat în orasul american Los Angeles, informeaza Mediafax. Amintim ca incidentul armat a avut loc joi dupa-amiaza (în cursul noptii de joi…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a vorbit, in a 12-a intalnire de afaceri cu guvernul, despre importanța infrastructurii in dezvoltarea economiei unei țari europene, afirmand ca iși dorește sa fie construit și al treilea pod peste Dunare, dar ca proiectul este intarziat de schimbarile politice din Romania,…

- Departamentul pentru Securitate Interna al Statelor Unite (DHS) a anuntat luni ridicarea interdictiei de acces pe teritoriul american pentru refugiatii din 11 tari, informeaza AFP. Comunicatul DHS nu precizeaza care sunt tarile vizate, dar potrivit indicatiilor organizatiilor care se ocupa…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt arestat preventiv pentru 30 de zile Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia de Curtii de Apel Bacau este definitiva. Ionel Arsene este acuzat ca în vremea în…

- Politistii din Sebes l-au depistat si retinut pe un tanar in varsta de 22 de ani din oras care este banuit de comiterea unei talharii asupra unei varstnice. Acesta ar fi intrat in locuința unei femei de 69 de ani, determinand-o sa-i dea suma de 6.300 de lei. Tanarul este cercetat in stare de arest […]

- Fostul sef al ASF, achitat definitiv de instanta in dosarul in care era acuzat de fapte de coruptie, a dat statul roman in judecata, cerand daune de 6,5 milioane de lei pentru modul in care a fost afectat in perioada in care a fost anchetat.

- Agentia europeana pentru frontiere si paza de coasta (Frontex) se asteapta in acest an la o crestere a numarului de migranti ilegali sositi pe mare in Spania, dupa ce in 2017 numarul acestora s-a dublat fata de anul precedent, a anuntat vineri directorul Frontex, Fabrice Leggeri, relateaza Reuters.…

- Patru persoane, printre care doi procurori, care ar fi pretins doua sute de mii de euro de la trei oameni de afaceri, isi vor petrece urmatoarele 30 de zile dupa gratii. Decizia de plasare in arest a fost fost pronuntata magistratii oficiului Buiucani al Judecatoriei Chisinau.

- Magistratul de la Judecatoria Chisinau, Iurie Obada, care i-a aplicat 30 de zile de arest lui Andrei Braguta, decedat ulterior in penitenciar, a fost eliberat din functie. Decizia a fost luata astazi, 16 ianuarie, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), noteaza NOI.md. Se intimpla dupa ce procurorul…

- Militarii din Zimbabwe l-au avertizat pe fostul presedinte Robert Mugabe ca, daca nu renunta la putere, risca sa aiba soarta ex-liderului libian Muammar Gaddafi si sa fie linsat, a povestit unul dintre apropiatii sai, citat de AFP.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Un militant al gruprii teroriste Stat Islamic s-a predat inaintea unui atentat, cu tot cu masina capcana, scrie digi24.ro.S-a intamplat in Libia, in apropierea localitatii Misrata, fost bastion al gruparii jihadiste pana in 2016.

- Azi, 12 ianuarie, imediat dupa miezul nopții, pe sensul de ieșire din țara, la PTF Petea, s-au prezentat la controlul de frontiera cetațenii ucraineni O.B. și V.F., in varsta de 39, respectiv 38 de ani, calatorind cu o autoutilitara marca Mercedes Sprinter, cu care transportau diverse bagaje. Politistii…

- Patru barbati din Bacau au fost arestati preventiv si alti trei sunt cercetati sub control judiciar, fiind acuzati de infractiuni de tip skimming, atacurile lor vizand Vestul Europei si state din Sud-Estul Asiei, precum Malaezia si Filipine, transmite corespondentul Mediafax.

- Cei doi adolescenti, acuzati de omor si tentativa de omor, care au ucis cu sange rece un barbat si au ranit-o pe sotia acestuia dupa ce, pe 24 noiembrie, au fost luati cu masina la ocazie de cei doi soti raman in arest.

- Andreea Marin avut parte de sanatate, echilibru, dar și de dragoste și fericire, in acest an. Vedeta și-a intalnit actualul iubit, despre care vorbește foarte frumos. Niciun an nu seamana cu altul, ar putea spune Zana, fara ezitari. Dupa un 2017 care a debutat cu un divorț, Andreea Marin avut totuși…

- O adolescenta palestiniana in varsta de 16 ani care l-a palmuit pe un militar israelian in cursul protestelor violente din Cisiordania a fost arestata preventiv si va fi inculpata de procurorii israelieni pentru atac in forma agravata, informeaza cotidianul Haaretz si agentia Reuters.