- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie intr-un dosar suplimentar, asociat celui referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale de catre mostenitoarea companiei L'Oreal, Liliane Bettencourt.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru marti ultimul termen in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si trafic de influenta.Dosarul a fost trimis de DNA in instanta in septembrie 2015 si…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost inculpat, miercuri, pentru fapte de coruptie si finantare ilegala a campaniei sale electorale din anul 2007, relateaza site-ul BBC News. Dupa cinci ani de investigatie si doua zile de audieri la politie, un judecator francez a decis ca exista…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei BADICEL AURORA, inspector superior in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice (A.J.F.P.) Timisoara, sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Fosta judecatoare de la Judecatoria Ineu Florita Bolos a fost trimisa in judecata, marti, de catre procurorii DNA Timisoara, fiind acuzata de abuz in serviciu si fals intelectual. Aceasta a fost condamnata in alte doua dosare de coruptie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat din Cugir este cercetat penal in urma unui accident rutier petrecut joi dupa-amiaza, in oras. In timp ce conducea un moped, a intrat in masina ce circula in fata sa. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, insa mopedistul era sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, in 22 februarie,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe fostul deputat PNL Mircea Rosca la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. Rosca a fost trimis in judecata in urma cu fix doi ani fiind acuzat ca a cerut de la un om de afaceri, care l-a denuntat, 20.000 de euro pentru…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, aflat in arest preventiv, a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA. Ionel Arsene, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene PSD Neamț, a fost trimis in judecata pentru doua infracțiuni de trafic de influența, in…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, este trimis in judecata de DNA pentru trafic de influența. Potrivit martorilor din dosar, Arsene a solicitat sume importante de bani pentru a folosi influența pe care o avea aspra ANI dar și pentru a garanta obținerea unui contract cu statul. Președintele…

- In cauzele mediatizate prin comunicatele nr. 76 VIII 3 din 18 ianuarie 2018 si 128 VIII 3 14 februarie 2018, conexate ulterior, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului ARSENE…

- Mandatul fostului presedinte sud-african Jacob Zuma s-a suprapus cu o serie lunga de acuzatii de coruptie, in care personajele principale erau fratii Gupta. Acestia au fost acuzati ca au controlat numeroase companii de stat, iar presedintele tarii era cel mai bun instrument de aparare impotriva oamenilor…

- Incepe judecata Oanei Danciu, psiholog de profesie, suspectata de trafic de influenta in forma continuata. Ieri, Tribunalul Constanta a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 171 P 2017, din data de 20 decembrie 2017, al Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene Neamt a unui partid politic cercetat in stare…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: MAZILU LUMINIȚA – CECILIA, avocat in cadrul Baroului București, pentru savarșirea infracțiunilor…

- Potrivit deciziei instantei, Valcov a primit 4 ani pentru trafic de influenta, 6 ani pentru spalare de bani, 2 ani pentru efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia. Aceste pedepse s-au contopit, aplicandu-se pedeapsa cea mai mare, la care se adauga un spor, rezultand astfel o condamnare…

- Presedintele PSD Neamt si sef al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luata, astazi, de Curtea de Apel Bacau. El este acuzat de procurorii DNA de trafic de influenta pentru fapte care s-ar fi petrecut in anul 2013, si care au fost denuntate…

- Șoferii cuminți vor plati mai puțin pentru polițele RCA. Reducerile ar putea depași chiar și jumatate din preț. In schimb, conducatorii auto implicați in accidente sau cu amenzi rutiere vor fi nevoiți sa plateasca tarife aproape duble.

- Un fost vicepreședinte al ANAF, Romeo Florin Nicolae, trimis in judecata de DNA in anul 2015 sub acuzația de trafic de influența a fost achitat, joi, magistrații Curții de Apel Ploiești pronunțand o decizie definitiva prin care inculpatul e declarat nevinovat. Aceeași solușie fusese pronunțata și de…

- Seful Sectorului Politiei de Frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, a fost trimis in judecata dupa ce ar fi constrans o persoana sa-i dea 60.000 de dolari din cei 135.000 de dolari pe care-i avea, in momentul trecerii granitei, in conditiile in care sumele de bani la vama nu trebuie declarate.

- Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infracțiunile de corupție savarșite de militari au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului plt. maj. Aurel Marin-Zamfirache, militar jandarm in…

- Judecatorii Tribunalului Iasi au dispus prelungirea masurii arestului la domiciliu in cazul a doi tineri acuzati de trafic de influenta si complicitat la trafic de influenta. Mustafa Abdi si Vladimir Paun sunt judecati, alaturi de alte persoane, in dosarul privind presupusele mite acordate de studenti…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie i-a trimis in judecata, in stare de libertate, pe Eduard Paul Ciobanu, la data faptelor angajat al unei societati comerciale si membru al comisiei de evaluare/licitatie, pentru luare de mita si trafic de influenta, Ionel Badea, ...

- Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea in judecata, pentru a doua oara in ultimele șase luni, a psihologului Oana Danciu, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența. Procurorii anticorupție au probat faptul ca inculpata, care este cercetata sub control judiciar, a pretins, in cabinetul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților. Acesta este acuzat de trafic de influența.

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii DNA. „In perioada cu iulie 2012 – aprilie 2013, cand indeplinea functia…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a fostului președinte al Curții de Apel Constanța. Nicolae Stanciu este acuzat de trafic de influența, luare de mita și fals in declarații. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a magistratului Nicolae…

- Un tinar din raionul Rișcani a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, fiind banuit de trafic de influența. Potrivit materialelor anchetei, tinarul ar fi pretins și primit de la o familie din Balți 650 de euro, sub pretextul ca poate influenta angajați din cadrul Consulatului Romaniei și…

- Hotelul Teleferic a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Pe langa diferiti oameni de afaceri clienti ai casei, vedete, politicieni, functionari publici, cum ar fi presedintele Consiliului Judetean Valcea (o masa tare interesanta), un grup care a atras atentia civililor din superbul…