Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut, marti, in legatura cu presupuse ilegalitati in ceea ce priveste finantarea campaniei sale prezidentiale din anul 2007, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut marti intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, transmite cotidianul Le Monde. Sarkozy se afla in prezent in arestul politiei judiciare…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut, marti, in legatura cu presupuse ilegalitati in ceea ce priveste finantarea campaniei sale prezidentiale din anul 2007, informeaza site-ul cotidianului Le Monde. El este acuzat ca a primit bani din partea fostului ...

- Fost președinte francez Nicolas Sarkozy a fost reținut de procurori, fiind in acest moment audiat in legatura cu o finantare ilegala a campaniei din 2007, informeaza Le Monde.Sarkozy ar fi primit 5 milioane de euro de la apropiati ai fostului dictator din Libia, Gaddafi. Potrivit presei…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy se afla in custodia poliției in investigații privind finanțarea campaniei electorale. Despre aceasta informeaza publicația reuters pe pagina oficiala de twitter, facand trimitere la surse de la tribunal.

- Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, se afla in custodia poliției, intr-o investigație care vizeaza finanțarea campaniei electorale, in urma careia a caștigat alegerile in Franța, scrie Reuters.

- Un tanar de 26 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce incerca sa patrunda intr-un imobil. Barbatul este suspectat ca a comis mai multe furturi din locuințe, in perioada sarbatorilor de iarna. Polițiștii au indicii ca tanarul este cel care a intrat și in casa lui Gica Hagi…

- Partidul francez Frontul National a reales-o duminica la conducerea sa pe Marine Le Pen, pentru al treilea mandat, si i-a retras retras titlul de presedinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, insusi fondatorul formatiunii de extrema-dreapta, transmite AFP.Marine Le Pen (49 de ani), singurul candidat…

- Frontul National reunit în congres la Lille (nordul Frantei) i-a retras duminica titlul de presedinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, care e fondatorul acestui partid de extrema-dreapta. Tot duminica se va anunța și noul nume al Frontului Național, într-o încercare…

- O femeie din Arad a fost trimisa in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara, fiind acuzata de folosirea sau prezentarea cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept…

- Cotizație profesionala pentru membrii asociațiilor de agricultori Federația Pro Agro a inițiat elaborarea legii pentru instituirea unei cotizații profesionale agricole aplicate fermierilor pentru finanțarea asociațiilor profesionale membre ale unor organizații profesionale reprezentative din sectorul…

- Supranumit „Prințul Țiganilor”, Leo de la Strehaia, personaj cunoscut in lumea mondena si a manelelor, a ajuns aseara in arestul IPJ Mehedinți. Barbatul in varsta de 41 de ani este acuzat de inșelaciune. Anchetatorii susțin ca suspectul ar fi reușit sa pacaleasca un cetațean roman…

- Marine Le Pen, liderul formatiunii de extrema-dreapta Frontul National, a fost inculpata dupa ce a postat pe Twitter imagini cu atrocitati comise de reteaua terorista Stat Islamic, fiind acuzata de distribuirea de mesaje violente care incita la terorism sau aduc atingere grava demnitatii umane.…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May a povestit intr-un discurs sustinut la cina corespondentilor Westminster despre intamplarile amuzante care s-au petrecut in timpul campaniei electorale de anul trecut, potrivit The Telegraph.

- Marine Le Pen, liderul formatiunii de extrema-dreapta Frontul National, a fost inculpata dupa ce a postat pe Twitter imagini cu atrocitati comise de reteaua terorista Stat Islamic, fiind acuzata de distribuirea de mesaje violente care incita la terorism sau aduc atingere grava demnitatii umane. Actiunea…

- Ministerul de Externe de la București reacționeaza la acuzațiile funcționarilor Președinției, precum Consulul Romaniei, Mihai Baciu, a determinat pe unii alesi locali din raioanele de la nord sa semneze declaratii de unire contra plata. Astfel, MAE considera ca se declara o logica specifica campaniei…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost reținut din nou la Moscova. Despre acest fapt a informat insuși Navalnii printr-o postare pe twitter. In prezent nu se cunoaște motivul reținerii. Tot astazi, a fost reținut și șeful sediului campaniei politicianului Leonid Volkov. El a fost reținut la aeroportul…

- Barbatul in varsta de 41 de ani administra Streamiz, unul dintre cele mai populare site-uri de streaming din Franta, cu 250.000 de vizitatori unici pe zi.Un tribunal din Nanterre l-a condamnat, luni, la doi ani de inchisoare cu executare si la plata unor despagubiri de 83,6 milioane de…

- Potrivit unor noi dezvaluiri care au fost publicate miercuri in "Le Canard enchaine", Nicolas Sarkozy, fostul sef al statului, l-ar fi pus la punct pe Laurent Wauquiez, dar nu in mod pasnic, ci intr-o atmosfera de atacuri verbale presarata cu injuraturi. "Nenorocitule!", "rahatule!", "schimba-ti…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, a fost denunțat la poliție de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, pentru ca ar fi fraudat-o de 23.000 de euro. Vorbim despre cel mai mare scandal din Italia unde, conform presei italiene, lipsec in total 1,5 milioane de euro.

- In anul 2008, ministrul de Finanțe francez, Christine Lagarde, aproba efectuarea unei plați ilegale masive (400 mil. euro) spre un om de afaceri- prieten al șefului ei, președintele Franței, Nicolas Sarkozy.

- Elena Udrea nu s-a prezentat la procesul privind finantare ilegala a campaniei electorale din 2009, iar avocatul sau a confirmat ca fostul ministru este in Grecia, la Atena. Alexandru Chiciu,...

- Procurorii ungari au lansat o investigatie privind un caz de frauda cu fonduri europene care il vizeaza pe ginerele premierului Viktor Orban, in conditiile in care Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a desfasurat o ancheta independenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Procurorii ungari au deschis o ancheta vizand proiecte finantate de Uniunea Europeana si investigate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), derulate de o companie care a fost condusa de ginerele premierului Viktor Orban, potrivit Reuters.

- Deputatul PNL, Iancu Caracota, a transmis Agenției Națioanale pentru Administrare Fiscala o intrebare legata de modificarile care ingreuneaza finanțarea Organizațiilor Post-ul Agenda parlamentara: Iancu Caracota (PNL) – preocupari in favoarea ONG-urilor și finanțarea acestora din fonduri private apare…

- Un tanar, in varsta de 26 de ani, tot om al strazii, a fost retinut pentru uciderea barbatului de aproximativ 50 de ani gasit injunghiat si incendiat intr-o cladire dezafectata din municipiul Galati . Agresorul, care a spus ca victima i-ar fi furat niste cabluri si din acest motiv i-a aplicat mai multe…

- Se fac cercetari cu privire la fapte, adica „in rem”, nu si la persoane. Cu alte cuvinte, oficial inca nu exista suspecti. Purtatorul de cuvant al IPJ, Lorena Radu, ne-a confirmat ca nicio persoana nu este cercetata penal, desi au fost audiate zeci de femei din Macea, in tot acest timp. „Urmarirea…

- Comunitatea internationala s-a angajat vineri la Dakar, capitala Senegalului, sa impulsioneze inca o data ajutorul financiar destinat facilitarii accesului copiilor la educatie, in special in Africa. Initiativa a fost salutata de cantareata Rihanna si de presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Anchetatorii din Iasi au dispus in noapte de miercuri spre joi retinerea pentru 24 de ore a interlopului iesean Petronel Corduneanu, membru important al clanului cu acelasi nume si fratele liderului Costel.

- Noile sancțiuni pe care SUA intenționeaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influențarii campaniei electorale prezidențiale, dar aceasta tentativa va eșua, au spus reprezentanții Kremlinului.

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut in dosarul agresarii politistului iesean. Cel retinut este Radu Holban, acuzatia fiind de tentativa la omor. Anchetatorii mai cauta un al doilea agresor, a carui nume a fost identificat insa care nu a fost inca prins, potrivit unor surse judiciare. Holban nu a dat…

- ''Cel care trebuie sa aiba grija de nevoile cetateanului este statul, prin toate structurile sale administrative. Statul este cel care trebuie sa creeze conditiile asigurarii nevoilor cetatenilor prin asigurarea infrastructurii de baza (apa - canalizare, scoli, spitale, drumuri, etc) la nivelul tuturor…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus vineri cererea de finantare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Prin acest proiect se urmareste informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru inregistrarea si eliberarea…

- Twitter continua lupta impotriva propagandei ruse. Reprezentantii retelei de socializare au depistat alte cateva mii de conturi de pe care erau publicate stiri false in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din Statele Unite.

- Divizia de contrainformatii a FBI investigheaza daca Aleksandr Torsin, viceguvernator al Bancii centrale a Rusiei, a furnizat ilegal fonduri prin intermediul Asociatiei Nationale pentru Arme de foc (NRA) pentru a-l ajuta pe Donald Trump in campania electorala, afirma surse citate de site-urile McClatchy.com…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene (PSD), a fost reținut, joi, de procurorii anticorupție. Anchetatorii susțin ca omul politic ar fi incasat 100.000 de euro ca sa faca trafic de influența, intr-o cafenea de lux din Capitala.

- Fostul deputat PSD, Ionel Arsene, retinut de DNA pentru trafic de influenta Fostul deputat PSD, Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, a fost retinut de procurorii DNA pentru trafic de influenta. Anchetatorii precizeaza ca în 2013, în calitate de…

- Cristian Dobre, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie Oltenia, dar si patronul firmei Polystart, dare de mita, instigare la infractiunea de spalare a banilor, dar si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. Alaturi de el au mai fost trimisi in judecata…

- Cele 10 vaccinuri obligatorii de anul trecut pentru copii in Italia au devenit o miza in campania electorala, dupa ce doua partide politice, Liga Nordului, formatiune de extrema dreapta, si Miscarea Cinci Stele, formatiune populista, au promis ca le vor pune capat.

- Fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu a fost audiat in cazul binecunoscut de acum al medicului Mihai Lucan, de la Cluj, acuzat, intre altele, de tentativa de omor. Voiculescu a postat, insa, de curand, pe pagina sa de Facebook, drama prin care un tanar a trecut si, din pacate,…

- Deputatul Daniel Olteanu De ani buni, județului Vaslui ii sunt repartizate sume extrem de mici pentru investițiile din domeniul infrastructurii rutiere. Deputatul PNL Daniel Olteanu subliniaza ca Vasluiul, unde inca mai sunt sute de kilometri de drumuri de pamant, a lipsit din orice plan, proiect ori…

- Omul de afaceri Aurel Popescu, din Glogova, mult mai cunoscut drept „Moroiu", a ajuns miercuri seara in arestul IPJ Gorj dupa ce a fost reținut de polițiști intr-un dosar de evaziune fiscala. Anchetatorii ii imputa acest...

- Procurorii anticorupție l-au trimis in judecata in stare de libertate, pe Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curții de Apel Constanța. Fostul judecator este acuzat de trafic de influenta, luare de mita si fals in declaratii. In același dosar a fost trimis in judecata și Vasile Costea, administrator…

- Un barbat de 48 de ani din comuna ieseana Scobinti a fost retinut de procurori, fiind acuzat ca si-ar fi lovit concubina, apoi ar fi ingropat-o in curtea casei, anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca femeia era decedata in momentul in care a fost ingropata. La aceste scene ar fi asistat si fiul femeii,…

- Document bomba, despre zeci de demnitari care ar fi fost interceptați de procurorii DNA in baza mai multor mandate, care au fost emise de Curtea Suprema. Printre aceștia se numara și șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a reacționat virulent, spunand ca nu a fost informat de aceste interceptari.…

- Deputatul PNL Mihai Alexandru Voicu a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, el fiind acuzat ca si-a folosit autoritatea pentru a determina mai multi membri de partid sa faca „donatii” formatiunii politice, in cadrul campaniei electorale din anul 2012, anunta unitatea de parchet.