- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca va cere 500 milioane de dolari noului reprezentant special al ONU pentru refugiatii si migrantii din Venezuela, Eduardo Stein, pentru repatrierea conationalilor care vor sa se intoarca acasa, relateaza AFP. 'Va invit, veniti in…

- Inregistrari video cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro savurand suculente bucati de carne intr-un restaurant de lux din Istanbul au suscitat luni indignarea in Venezuela, grav afectata de criza economica si de penurii, informeaza AFP.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro se afla in vizita la Beijing pentru a discuta despre acorduri economice, in timp ce Venezuela, tara membra a OPEC, aflata in criza, incearca sa convinga China, finantatorul-cheie al Venezuelei, sa-i acorde noi imprumuturi, relateaza vineri agentia Reuters,…

- „Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni sa modifice actuala forma a legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui…

- Aproximativ 2,3 milioane de venezueleni au fugit din tara ca urmare a crizei, a informat marti ONU, care a atras atentia asupra faptului ca populatia este afectata de lipsa alimentelor si a medicamentelor, transmite EFE. Cea mai mare parte din cei plecati din Venezuela s-au indreptat spre Columbia,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro le-a cerut miercuri fortelor armate sa fie pregatite, dupa aparitia unor informatii de presa in SUA conform carora presedintele american Donald Trump a luat in considerare vara trecuta posibilitatea de a invada Venezuela, transmite AFP. "Nu puteti lasa garda jos…