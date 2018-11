Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri, 26 septembrie, la New York, Statele Unite, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei. „Cu siguranta as fi deschis in legatura cu o…

- Presedintele Venezuelei ar putea fi "rasturnat foarte rapid", a afirmat ieri la ONU, Donald Trump, intr-un moment in care Washingtonul a impus noi sanctiuni anturajului lui Nicolas Maduro, care a denuntat imediat lasitatea americanilor, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Președintele Venezuelei acuza diplomați straini de implicare intr-o tentativa de asasinat eșuata impotriva sa. Intr-o conferința de presa televizata, Nicolas Maduro a acuzat membrii ambasadelor din Chile, Mexic și Columbia ca i-au spirijint și protejat pe cei care au incercat

- Sanctiunile americane impotriva Iranului trebuie imediat suspendate deoarece "timpul se scurge" pentru populatia iraniana, care deja sufera din cauza reintroducerii acestora, a declarat miercuri Teheranul in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga, relateaza AFP. Iranul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a denuntat "fortele ostile" responsabile de sanctiuni "scelerate", au relatat vineri media oficiale de la Phenian, aceste critici intervenind intr-un moment in care Washingtonul solicita mentinerea presiunii internationale impotriva regimului nord-coreean, relateaza…

- Rusia s-a declarat marti 'profund dezamagita' de reintroducerea sanctiunilor americane impotriva Iranului, asigurand ca va face 'tot ceea ce este necesar' pentru a salva acordul nuclear intre Iran si marile...

