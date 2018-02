Stiri pe aceeasi tema

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus marti oficial candidatura la alegerile prezidentiale anticipate din 22 aprilie, un scrutin boicotat de opozitie si condamnat de comunitatea internationala, transmite AFP. "Iata planul natiunii 2025, care consta intr-o intarire a caii si a mostenirii…

- Ionut Lupescu si-a prezentat luni programul cu care vrea sa readuca fotbalul românesc pe linia de plutire. "Kaiserul" a declarat ca programul reprezinta pentru el un manifest, o foaie pe care si-a asternut gândurile. Galeria Foto.

- "Daca se va ivi ocazia de a-i strange mana lui Donald Trump si de a-l saluta cu respect, voi profita de ea, cu conditia ca el sa-mi ofere aceasta oportunitate", a comentat Maduro in cursul unui interviu cu un jurnalist chilian difuzat de televiziunea publica VTV.Maduro si-a aratat dorinta…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o ofertă privată de 38,4 milioane de…

- Presedintele Venezuelei afirma ca tara sa a castigat peste 730 de milioane de dolari intr-o singura zi de cand si-a lansat propria criptomoneda, botezata "Petro". Nicolas Maduro spune ca este solutia care va relansa tara.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", informeaza marti AFP, conform agerpres.ro. "Donald Trump a facut campanie pledand pentru non-ingerinta in problemele…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro a anunțat organizarea unor manevre militare la care vor participa și civili in vederea unei invații din partea Columbiei. Bogota catalogheaza acuzațiile drept ”ridicole”, scrie Reuters. Procurorul general al Venezuelei, Tarek Saab, a declarat luni ca Bogota intenționa…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri armata Columbiei ca antreneaza venezueleni in vederea unor provocari care sa constituie drept pretext pentru declansarea unui conflict armat intre cele doua tari, informeaza sambata AFP. Potrivit lui Maduro, obiectivul ar fi de a-i folosi pe acesti…

- Seful statului venezuelean, Nicolas Maduro, a fost investit vineri de partidul aflat la putere pentru a fi candidatul sau la prezidentialele anticipate care urmeaza sa aiba loc la 30 aprilie intr-o tara aflata in plina criza economica, relateaza AFP. "Aprobat prin ovatii. Sunteti oficial candidatul…

- Presedintele Sauli Niinisto a depus joi juramantul pentru al doilea mandat la conducerea Finlandei, in urma victoriei sale rasunatoare la alegerile de la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza DPA. Niinisto a obtinut duminica 62,6% din voturi, devenind primul presedinte care a castigat alegerile…

- 'Am fost ales in sedinta de grup de ieri, au votat colegele, multumesc pentru vot, sunt convins ca tot ceea ce ne-am angajat in programul de guvernare vom pune la punct si prin Comisia de invatamant din Senat', a raspuns Pop unei intrebari pe aceasta tema. Intrebat daca vede aceasta functie ca pe…

- La data de 29 ianuarie a.c., politistii din Ocna Mures l-au depistat si retinut pe un barbat de 43 de ani, din comuna Noslac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Alba. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 6 luni…

- Argentina nu va recunoaste rezultatele urmatoarelor alegeri anticipate din Venezuela, a declarat presedintele argentinian Mauricio Macri, acuzandu-l pe liderul Nicolas Maduro ca s-ar la afla la conducerea unei dictaturi, informeaza site-ul postului France24.

- Ionut Stanescu, presedintele HC Dobrogea Sud Constanta, a anuntat ca si a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal, ca reprezentant al handbalului masculin.Intr o postare pe Facebook, fostul handbalist mentioneaza:"Dragi iubitori ai handbalului,Ziua de 14 februarie…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, vineri, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca a luat decizia sa nu-si depuna candidatura pentru un nou mandat, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- "Am luat decizia personala sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat. Va asigur ca voi sustine neconditionat persoana care va prelua portofoliul si ca ma voi asigura ca toate proiectele bune incepute vor continua", a declarat Florian Bodog inaintea sedintei CEx. El a adaugat ca a informat conducerea…

- In Venezuela vor avea loc cel mai tarziu la 30 aprilie alegeri prezidentiale anticipate, anunta AFP. Decretul de convocare a alegerilor a fost propus de numarul doi al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, si adoptat in unanimitate, marti, de Adunarea Constituanta. Puterea din Venezuela…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a anuntat, vineri, ca va candida pentru un al doilea mandat la alegerile prezidentiale din martie 2018. "Imi anunt candidatura pentru postul de presedinte", a declarat el-Sisi, intr-un discurs transmis de televiziunea publica.Candidatii isi pot depune…

- "Imi anunt candidatura pentru functia de presedinte al Republicii", a declarat Sissi, intr-un discurs transmis in direct de televiziunea egipteana, potrivit Agerpres.Aspirantii la cea mai inalta functie in stat au termen pana pe 29 ianuarie sa-si inregistreze candidatura. Citeste…

- Chelsea Manning, fostul cadru al armatei SUA condamnat pentru ca ar fi oferit documente sensibile organizatiei de presa Wikileaks, si-a depus candidatura pentru Senatul Statelor Unite in statul Maryland.

- Actualul sef al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, si-a anuntat oficial, vineri, intr-o conferinta de presa, candidatura la alegerile pentru presedintia FRF programate la 18 aprilie, precizand ca si-a inceput deja campania...

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat vineri ca a ajuns la capatul rabdarii fata de SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat sanctiuni impotriva a patru generali venezueleni, activi sau in...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza AFP.

- Autoritatile din Venezuela au anuntat ca doi diplomati din Canada si Brazilia au fost declarati persona non grata, pe fondul criticilor internationale la adresa Administratiei presedintelui Nicolas Maduro, informeaza site-ul postului France 24.

- Fostul atacant Ronaldinho va candida la alegerile legislative din 2018 din Brazilia. Presa titreaza ca fotbalistul vrea sa obțina un mandat de senator. Fostul atacant Ronaldinho va candida la alegerile legislative din Brazilia. Potrivit Football Italia , fotbalistul iși va anunța candidatura abia in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca va candida pentru un al patrulea mandat la alegerile prezidentiale care se vor defasura anul viitor in luna martie, informeaza agentiile internationale de presa. 'Imi anunt candidatura pentru postul de presedinte al Rusiei', a spus Putin la o…

- Politistii din Sighetu Marmatiei au identificat si incarcerat un barbat din judetul Bistrita Nasaud, condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate. Luni, 4 decembrie, politistii de investigatii criminale din Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat crearea unei monede virtuale care se va numi "Petro". Aceasta se va baza pe rezervele naturale ale tarii si ar urma sa ajute statul din America de Sud in lupta impotriva "blocadei financiare" aplicate de SUA. "Venezuela va crea o criptomoneda,…

