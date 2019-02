Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a cerut marti opozantului Juan Guaido, recunoscut drept lider interimar al tarii sud-americane de circa 50 de tari, sa convoace alegeri prezidentiale, si si-a exprimat convingerea ca le va castiga, lucru care ar pune capat luptei dintre cei doi pentru puterea…

- Ajutorul umanitar, despre care fortele antichaviste afirma ca Venezuela are nevoie, a inceput sa soseasca luni la Caracas, in timp ce presedintele Nicolas Maduro, care neaga existenta unei crize umanitare, profita de atentia internationala pentru lansarea unui plan de promovare turistica a tarii,…

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat sambata ca este de acord cu organizarea de alegeri legislative anticipate in acest an. Alegerile au fost cerute de Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri. Președintele a declarat, sambata in Caracas, in fața unei mulțimi de simpatizanți ca ”Sunt…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, s-a declarat sambata favorabil convocarii alegerilor legislative anticipate in cursul acestui an, alegeri care daca s-ar desfasura la termen ar avea loc anul viitor, transmite AFP. Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri, cere ''alegeri…

- Ministrul spaniol de externe Josep Borrell a declarat vineri ca daca presedintele venezuelean Nicolas Maduro nu convoaca in scurt timp alegeri libere, atunci liderul opozitiei, Juan Guaido, trebuie sa fie recunoscut ca presedinte intermar, pentru a organiza alegerile, informeaza Reuters si AFP. Guaido…

- Pe 23 ianuarie 2019, purtatorul de cuvant al National Assembly din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedintele interimar al tarii in urma masivelor proteste de strada impotriva guvernarii lui Nicolas Maduro. Administratia SUA l-a recunoscut imediat, iar Canada i-a urmat, scrie Quartz.

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, controlat de opozitie, s-a autoproclamat miercuri "presedintele in exercitiu" al tarii in fata a mii de sustinatori reuniti la Caracas, iar imediat liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat ca il recunoaste oficial ca presedinte interimar…