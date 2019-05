Anterior, secretarul de stat american Mike Pompeo, a declarat marti pentru CNN ca Washingtonul are informatii ca presedintele Nicolas Maduro se pregatea sa paraseasca Venezuela "in aceasta dimineața", dar a fost oprit de catre ruși, potrivit Mediafax.



"Am urmarit pe parcursul zilei, a trecut mult timp de cand Maduro a fost vazut de cineva," a spus Pompeo.



"A avut un avion pe pista, a fost pregatit sa plece in aceasta dimineața, din cate am ințeles, iar rușii i-au indicat ca ar trebui sa ramana", a afirmat Pompeo. Acesta a adaugat mai tarziu: "Se indrepta catre Havana