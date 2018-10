Nicolas Maduro conduce topul celor mai lungi discursuri de la ONU din acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o interventie de circa 48 de minute, presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a furnizat in acest an cel mai lung discurs din cadrul Adunarii Generale a ONU, a carei cea de-a 73-a editie s-a incheiat luni la New York, transmite agentia EFE. Informatia a fost confirmata intr-o conferinta de bilant…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca este dispus sa aiba o intalnire oficiala cu omologul sau din Venezuela, Nicolas Maduro, daca acest lucru va fi de ajutor pentru cetațenii Venezuelei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Tot ce imi doresc este ca situația din Venezuela…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca evalueaza daca va participa sau nu la ședința Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite din aceasta saptamana de la New York, datorita preocuparilor legate de siguranța sa, relateaza Reuters preluata de mediafax. "Știti ca ma au…

