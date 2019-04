Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Caracas, controlat de Opozitie, a decretat, luni, starea de alerta la solicitarea lui Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al tarii, dupa patru zile in care au avut loc pene de curent. "Starea de alerta este decretata pe intreg teritoriul national (...) din cauza…

- Ministrul venezuelean al Apararii, Vladimir Padrino López, a acuzat Statele Unite ale Americii ca au planuit cea mai mare și lunga pana de curent din istoria recenta a țarii, care a stârnit teama ca criza ar putea intra într-o noua faza, relateaza The Guardian. Într-un mesaj…

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO: Accidente MORTALE pe autostrazile…

- Juan Guaido, președintele autoproclamat al Venezuelei, a acuzat armata ca vrea sa "fure" ajutorul umanitar destinat tarii sale pentru ca acesta sa fie distribuit de catre guvernul lui Nicolas Maduro. Intr-o conferinta de presa la Caracas in cursul careia a multumit celor 19 tari europene care l-au…

- Susținatorii președinteleui auto-proclamat Juan Guaido, din Venezuela, ies sambata pe strazi pentru a-și arata sprijinul pentru acesta. Ei vor mai manifesta și impotriva liderului socialist Nicolas Maduro. Mii de oameni sunt așteptați sa iasa pe strazile capitalei Caracas, mobilizarea avand scopul de…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a calificat drept "respingator si ridicol" apelul de luni al Grupului de la Lima la o schimbare de regim si indemnul adresat armatei de a inceta sa-l sustina, transmite marti AFP preluata de Agerpres. Presedintele socialist al Venezuelei a afirmat ca…

- Ciocniri violente intre susținatorii lui Juan Guaido și forțele de ordine care ii sunt fidele lui Maduro au avut loc, miercuri noaptea, dupa ce liderul opoziției s-a autoproclamat președinte al țarii. Cel puțin șapte persoane au murit in timpul violențelor, scriu agențiile internaționale de presa. Zeci…

- Statele Unite au anunțat ca susțin opoziția din Venezuela, implicit pe liderul acesteia, Juan Guaido, care s-a autoproclamat președinte interimar al țarii. Anunțul a venit in timp ce sute de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de politica lui Nicolas Maduro. In replica, acesta din…