Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Cage, in varsta de 55 de ani, urmeaza sa se insoare in Las Vegas cu iubita sa, Erika Koike, cu 21 de ani ai tanara decat el. Este a patra casatorie a celebrului actor. Cage a depus actele pentru a se insura cu iubita sa de 34 de ani, scrie TMZ. Potrivit presei americane, cei doi au inceput sa…

- Celebrul actor Nicolas Cage ar urma sa se casatoreasca pentru a patra oara, la varsta de 55 de ani, relateaza presa americana. Actorul, care are o relație de un an cu Erika Koike, a aplicat pentru o licența de casatorie in Clark County, nevada.

- O tanara din Australia, care timp de mai mulți ani s-a confruntat cu eczeme dureroase și care ii produceau mancarimi, a dezvaluit cum a reușit sa se vindece, folosind doar suc de țelina. Renee Mowatt, de 26 de ani din Gisbone, Victoria, a afirmat ca eczemele au inceput sa apara cand era foarte mica,…

- Hugh Jackman l-a jucat pe super-eroul Wolverine, in noua filme, pe o perioada de 17 ani, devenind astfel actorul care a jucat de cele mai multe ori același personaj in filme artistice, scrie Daily Mail. Actorul australian a dezvaluit ca și-a dorit dintotdeauna sa ajunga in Cartea Recordurilor și a marturisit…

- Ana Paula Cespedes, 21 de ani, din Asuncion, Paraguay, posteaza cu regularitate imagini cu ea in tot felul de ipostaze care innebunesc internauții. Tanara care a devenit pilot anul trecut se bucura de cele mai frumoase locuri din lume. Pe langa pasiunea pentru aviație, Ana participa la concursuri internaționale…