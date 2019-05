Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Cea de-a 18-a editie a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) debuteaza vineri cu Nicolas Cage si Michel Gondry in calitate de invitati speciali ai evenimentului ce programeaza sute de proiectii, premiere absolute si petreceri. Gala de deschidere a celui mai important eveniment…

- FOTO – Arhiva Castigator al unui premiu Oscar si detinator a numeroase alte trofee obtinute in festivalurile de film majore din lume de-a lungul unei cariere de aproape patru decenii, actorul, regizorul si producatorul Nicolas Cage va primi Trofeul Transilvania pentru Contributia Adusa Cinematografiei…

- La noua luni de la moartea celebrului taragotist, Dumitru Farcaș, Elena, soția acestuia a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare. „Gandul de astazi!!!! Ziua de 12 mai era speciala in familia noastra. Era ziua lui Dumitru Farcaș! An dupa an, ziua sa era mereu sarbatorita prin spectacole…

- Culio și Giedrius Arlauskis au intrat in istoria Ligii 1 dupa titlul caștigat astazi cu CFR Cluj. Ardelenii au invins CSU Craiova, 1-0, și și-au trecut in cont al doilea titlul consecutiv. Culio și Arlauskis au ajuns la 4 campionate in Romania, fiind jucatorii straini cu cele mai multe titluri din țara…

- Razvan Ciobanu a murit fulgerator in urma unui accident infiorator, petrecut in dimineața de 29 aprilie. Tragedia s-a produs la intrarea in localitatea Sacele, judetul Constanta. Razvan Ciobanu avea harduri cu informatii COMPROMITATOARE despre persoane CELEBRE din Romania. Cine a incercat…

- Ardelenii care doresc sa isi gaseasca stramosii pot face acest lucru online, fara a mai fi nevoiți sa caute in arhive de multe ori inaccesibile. Cercetatorii de la Universitatea Babes-Bolyai au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vești bune pentru piața IT din Romania aflata in plina ascensiune. Compania argentiniana Globant are in plan sa investeasca 20 de milioane de dolari pentru extinderea in Romania in urmatorii trei ani, scrie ZF . „Acum avem 90 de angajati si vrem sa ajungem la o echipa de circa 500-600 de persoane…

- Zoltan Tamas, un roman de 38 de ani care a lucrat ca șofer pentru familia președintelui american Donald Trump, a fost arestat de autoritațile de imigrare din Statele Unite in urma cu opt luni. Anchetatorii au descoperit ca barbatul din Cluj era condamnat in lipsa in Romania, scrie cotidianul The New…