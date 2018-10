Stiri pe aceeasi tema

- Șeful departamentului de comunicare al ALDE european, Didrik de Schaetzen a declarat vineri ca situația excluderii ALDE Romania din grupul european va fi discutata in Consiliul ALDE Europa din luna noiembrie de la Madrid. Cererea a fost formulata de un politician austriac in vara.

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, susține ca liderii europeni au pus la cale o strategie prin care, dupa finalizarea Brexit, anumite state, inclusiv Romania, sa nu mai aiba acces la fonduri europene. Nicolai arata ca acesta va fi doar un pretext, pentru ca odata cu ieșirea Marii Britanii banii…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a luat si e a cuvantul in plenul Parlamentului European, spunand ca fenomentul coruptiei ar trebui analizat in toate statele membre UE, nu doar in Romania, Ungaria si Polonia."Oficialii care se presupune ca au dat mita la Bucuresti nu am vazut sa fie dusi…

- Europarlamentarul Norica Nicolai a lansat un atac foarte dur la adresa prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans in intervetia sa din plenul Parlamentului European, la dezbaterile privind situatia statului de drept din Romania. Nicolai i-a sugerat oficialului european sa propuna ca…

- Norica Nicolai susține ca se apropie momentul in care președintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, va face marele anunț de scoatere a Romaniei de sub MCV. Mai mult, europarlamentarul a anunțat ca Bulgaria face eforturi mari sa se desprinda de Romania pentru a putea obține mai repede acest…

- Europarlamentarul S&D Catalin Ivan a anuntat luni lansarea petitiei online prin care solicita ca in toamna acestui an PSD sa fie scos din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European. "Saptamana buna se cunoaste de luni dimineata, asa ca tuturor celor care credeti…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, marți, ca a discutat cu președintele grupului ALDE european, Hans van Baalen, și „nu se pune problema” excluderii partidului din grupul european, așa cum a solicitat președintele partidului austriac NEOS, Beate Meinl-Reisinger.Citește și: Marius…