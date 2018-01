Nicolai (ALDE): Este nevoie de o regândire a formulei de administrare a Guvernului Presedintele Consiliului National al ALDE, Norica Nicolai, a declarat marti ca este nevoie de o regandire a formulei de administrare a Guvernului si ca partidul din care face parte nu este dispus sa cedeze vreun minister in caz de restructurare.



"De principiu, cred ca si o remaniere este necesara, pentru ca e nevoie de evaluarea performantei ministrilor, dar, in raport de analiza ultimilor ani de guvernare, a ultimului an de guvernare, cred ca se poate si o regandire a formulei guvernamentale, a numarului de ministere, a eficientei acestora, poate unele ministere ar putea fi agentii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

