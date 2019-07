Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu (26 de ani) s-a intors in Europa, dupa numai jumatate de an la Al Ahli. Mijlocașul roman a semnat cu Slavia Praga un contract valabil pe 4 ani. Acesta va purta numarul 7. Stanciu a...

- Nicolae Stanciu (26 de ani), impreuna cu impresarul Anamaria Prodan, se afla in Cehia, unde urmeaza sa semneze cu Slavia Praga. Mijlocașul se intoarce in Cehia dupa o jumatate de an petrecuta in Arabia Saudita. Plecat de la Sparta Praga, Stanciu va semna cu rivala Slavia un contract valabil pe... The…

- Nicolae Stanciu (26 de ani) se afla acum alaturi de impresarul Anamaria Prodan in Cehia, unde urmeaza sa semneze in cursul zilei de azi cu Slavia Praga. Cei doi au plecat aseara de la București cu destinația Praga. Mijlocașul plecat de la Al Ahli va semna cu Slavia un contract valabil pentru urmatorii…

- Nicolae Stanciu, aflat pe picior de plecare de la Al Ahli, e foarte aproape de a semna cu Slavia Praga. Intoarcerea mijlocașul in varsta de 26 de ani in Cehia, dar la Slavia, rivala Spartei, e foarte aproape. Totuși, nu toți ințeleg la Praga acest transfer. „Nu-l vor vedea cu ochi buni" Intervievat…

- Revenirea lui Nicolae Stanciu (26 de ani) in fotbalul din Europa este o chestiune de zile. Dupa sase luni modeste petrecute la Al Ahli, in Arabia Saudita, internationalul roman este la un pas de a semna cu Slavia Praga. Mijlocasul vrea sa joace pentru campioana Cehiei, desi oferta finaciara facuta de…

- Nicolae Stanciu a intrat in dizgrația oficialilor saudiți dupa ce luna trecuta a fugit de la echipa din cauza ca nu-și primise salariile restante. Presa araba scrie ca internationalul roman ar urma sa se intoarca in Cehia, dar nu la fostul club, Sparta Praga, ci la rivala Slavia Praga. Nicolae…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu (26 de ani), a explicat pentru GSP.ro care e situația mijlocașului de la Al Ahli, care a plecat furios de la echipa, fiindca nu a primit niciun salariu de cand a semnat cu formația araba la finalul lui ianuarie. „Astazi așteptam sa vedem daca ajung banii…

- Nicolae Stanciu a jucat ultimul meci in etapa trecuta, Al Faysaly - Al Ahli 1-4. Chiar a deschis scorul, in minutul 11, si a fost pe teren pana in minutul 87. In ultima vreme fotbalistul roman a trimis mai multe notificari conducerii, in care solicita plata banilor. Transferul lui Nicolae…