Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Conta s-a enervat teribil dupa ce Gigi Becali a declarat astazi ca e nemulțumit de faptul ca Ovidiu Popescu, Razvan Oaida, Ionuț Panțiru și Florinel Coman n-au fost chemați la naționala și l-a desființat pe selecționer. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala,…

- Florin Andone (26 de ani) a fost imprumutat de Brighton la Galatasaray, formație care va evolua in grupele Ligii Campionilor. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie, de la 19:00. Ambele…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul FCSB, l-a criticat dur pe selecționerul Cosmin Contra (43 de ani), pentru ca acesta nu a convocat niciun jucator din lotul roș-albaștrilor la naționala Romaniei pentru dubla cu Spania și Malta. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala,…

- ROMANIA - SPANIA // Cu mai puțin de o saptamana ramasa pana la confruntarea cu Spania din preliminariile EURO 2020, Cosmin Contra nu s-a decis inca pe cine va alege dintre Ciprian Tatarușanu (33 de ani) și Ionuț Radu (22 de ani). Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala,…

- Meciul din preliminariile EURO 2020 dintre Romania și Spania, care se va juca pe 5 septembrie pe Arena Naționala, va stabili un record mondial. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie,…

- Federația Spaniei a anunțat astazi lotul final convocat de selecționerul Robert Moreno pentru confruntarea cu Romania din 5 septembrie, de pe Arena Naționala. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești,…

- ROMANIA - SPANIA // A mai ramas o singura saptamana pana la confruntarea Romaniei cu Spania din preliminariile EURO 2020, iar naționala lui Cosmin Contra primește o prima veste buna. Suprafața de joc a fost inlocuita și se prezinta in condiții bune. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie,…