- Neplatit, Nicolae Stanciu a parasit Al-Ahli, refuzand sa mai joace ultimele doua meciuri ale sezonului. Dar clubul saudit il amenința. Nicolae Stanciu e suparat, dezamagit, frustrat. Aventura in Arabia Saudita nu e chiar o poveste frumoasa pentru el. ...

- Nicolae Stanciu e furios ca nu e platit și a parasit clubul Al Ahli. Situația lui devine o problema pentru selecționerul Cosmin Contra inaintea "dublei" cu Norvegia și Malta. Dupa ce a susținut ca situația in Arabia Saudita este foarte buna, Al-Ahli e puternica, iar nivelul campionatului ridicat, mijlocașul…

- Internaționalul roman Nicolae Stanciu (25 de ani) a marcat, vineri, un gol pentru Al Ahli, in victoria echipei sale contra celor de la Al Wehda, scor 3-2, din etapa cu numarul 28 a primei ligi din Arabia Saudita, potrivit mediafax.Citește și: Carmen Dan lovește tare, dupa dezvaluirile Emiliei…

- Nicolae Stanciu a bifat astazi primul gol pentru Al Ahli in campionatul din Arabia Saudita. Romanul a marcat in prelungirile primei reprize in victoria cu Al Wehda, scor 3-2. Internaționalul in varsta de 25 de ani a primit o pasa in careu de la Djaniny și a marcat pentru 2-0 din 9 metri singur cu portarul.…

- Nicolae Stanciu (25 de ani) iși continua forma buna la Al Ahli, acolo unde astazi a reușit o pasa de gol in meciul pierdut in deplasare, 1-2, cu Al Fateh, in etapa a 21-a din Arabia Saudita. Mijlocașul roman a executat cornerul din care Mohanad Aseri a egalat, 1-1, cu o lovitura de cap in minutul 73.…

- Dorin Rotariu, la FC Astana, campioana Kazahstanului! Internaționalul roman a fost imprumut de olandezii de la Alkmaar pentru de 6 luni, urmand sa fie achiziționat definitiv in cazul in care confirma. In aceasta iarna, Roti a fost aproape de o mutare in 2. Bundesliga, la Armina Bielefeld, dar nu a trecut…

- Nicolae Stanciu a ajuns in aceasta iarna la Al Ahli, in Arabia Saudita, dar impresarul Florin Manea sustine ca jucatorul putea face pasul spre un club puternic din Europa, inca din perioada in care acesta evolua la FC Vaslui. Florin Manea l-a descoperit pe Stanciu, dar ulterior l-a pierdut…