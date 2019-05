Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila sustine ca a dat-o afara pe Anca Alexandrescu din ratiuni electorale: „Suntem in campanie si cred ca e bine sa avem o buna comunicare de la partid“. Desi a renuntat la omul de incredere al lui Liviu Dragnea, Viorica Dancila sustine ca nu e in conflict cu liderul PSD.

- Angajatii din Bucuresti au cele mai mari salarii din Ro­mania, de aproape 3.500 de lei net pe luna, iar angajatii din Suceava castiga, in medie, circa 2.000 de lei net pe luna, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. „Decalajele salariale…

- Se aștepta sa scape fara sa plateasca dupa ce a talharit in plina strada, intr-un oraș din Timiș, insa a fost „cautat” de polițiști și introdus dupa gratii. Deși pare greu de crezut, dupa fapta comisa in data de 24 februarie, talharul a fost denunțat de victima de abia in 2 martie. Motivul intarzierii?…

- Demiterea directorului AEP este un abuz, sustine opozitia Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan Foto: Arhiva Opozitia considera ca demiterea directorului Departamentului de control al finantarii partidelor politice din AEP este un abuz. Deputatul USR, Stelian Ion, sustine ca motivul…

- Nicolae Robu a postat, in aceasta dimineața, un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care anunța ca și-ar dori sa-i aiba ca și colegi de partid pe o parte din membri USR. Liderul PNL Timiș a ținut sa-i critice, insa, pe cei care se afla la conducerea formațiunii politice, precizand ca au ajuns in […]…

- Pionierii genului industrial, Ministry, vor susține un concert in premiera in Romania, in cadrul celei de-a zecea ediții a festivalului Rock la Mureș, eveniment va avea loc in perioada 12 – 13 iulie 2019 la Periam – Port (județul Timiș). Alaturi de Ministry, pe scenele festivalului Rock la Mureș vor…

- Cu doua zile inainte de alegerile parlamentare, ministerul de Interne de la Moscova a deschis un nou dosar pe numele liderului partidului de guvernare, Vlad Plahotniuc. Motivul ar fi pretinse infractiuni comise intre anii 2013 - 2014.

