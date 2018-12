Nicolae Robu solicită un nou credit In acest sens, primaria va organiza marti dezbaterea publica pe marginea "Proiectului de hotarare privind aprobarea contractarii unor finantari rambursabile interne/externe in valoare totala de 213.705.516 lei, din care: maxim 100.000.000 lei in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local, precum si 113.705.516 lei necesari refinantarii unor imprumuturi in vederea optimizarii serviciului datoriei". Credit de la Banca Mondiala Inaintea sedintei de consiliu local de la inceputul acestei saptamani, primarul Nicolae Robu a explicat in mandatul sau a fost luat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

