Forfota mare, in jurul orei 16.00, in Piața Traian din Timișoara. Acest loc a fost mai neincapator ca niciodata. Numeroși cetațeni, mai ales persoane ieșite la pensie sau aflate aproape de varsta pensionarii, s-au adunat in piața pentru a participa la Targul de Produse Tradiționale. Este primul eveniment organizat de Piețe SA, societate aflata in […] Nicolae Robu și Ionuț Nasleu, in hora la deschiderea targului organizat de Piețe SA. Primarul, pazit de doi bodyguarzi in timp ce se poza cu cetațenii FOTO/VIDEO