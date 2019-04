Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a devenit „primul oraș din Romania care dispune de transport public cu trotinete electrice”, edilul-șef promite ca Timișoara va deveni și „primul oraș din Romania care dispune de transport public cu segway”. „Amenința” de cateva luni bune ca va cumpara segway-uri pentru a le pune la…

- La inceputul lunii martie, Nicolae Robu a scos pe strazi zeci de angajați ai societaților din subordinea primariei, pe care i-a pus sa faca munca voluntara de curațenie, adica sa mature și sa spele strazile, dupa aproape jumatate de an in care orașul a stat fara salubrizare stradala.…

- Primarul din Braila, Marian Dragomir, a cerut conducerii partidului, duminica, la Conferinta Extraordinara a PSD Braila, in care se alege conducerea filialei, sa schimbe discursul si sa renunte la temele privind justitia, potrivit debraila.ro.Edilul a fost aplaudat de social-democratii aflati…

- „Resița reuseste sa atraga, in continuare, fonduri europene cat 60 de bugete anuale. Am semnat, la Timisoara, doua proiecte in valoare de un milion si jumatate de euro pentru anveloparea mai multor imobile din municipiu: strada Horea, blocurile A2, A3, A4, A6 si A7, Piata 1 Decembrie 1918, blocul…

- Zeci de angajați de la societațile din subordinea primariei au ieșit marți dimineața la curațenie generala pe strazile orașului. S-au „inarmat” cu maturi și lopeți și s-au pus sa curețe mizeria dintre carosabil și trotuar și, conform edilului-șef, nu se vor opri pana ce nu vor aduna gunoiul…

- Așa cum tion.ro a anunțat inca de la primele ore ale dimineții, zeci de angajați de la societațile din subordinea primariei au ieșit la curațenie generala pe strazile orașului. S-au „inarmat” cu maturi și lopeți și s-au pus sa curețe mizeria dintre carosabil și trotuar și nu se vor opri pana…

- Primarul municipiului de pe Bega le promite locuitorilor o urbe mai curata ca oricand și le cere incredere. „Orașul nostru a traversat o perioada ... The post Robu lanseaza campania „Timișoara curata” appeared first on Renasterea banateana .

