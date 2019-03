Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu a anunțat ca astazi la ora 8.00 a fost declanșata campania „Timișoara curata”. „Au fost trimiși pe strazi circa 250 de lucratori de la toate societațile municipalitații și o parte de la penitenciar cu principala misiune de a face curațenie din centru spre periferie.…

- Polițiștii au deschis o ancheta la Primaria din Albeni, din județul Gorj, dupa ce contabila a sunat la 112 și spus ca primarul Ionuț Stan a lovit-o. Scandalul dintre edil și contabila a fost filmat de un alt angajat al instituției, scrie Mediafax.Primarul comunei Albeni, Ionuț Stan, este acuzat…

- In editia de astazi a emisiunii "TOCATORUL DE STIRI" de la TV News Buzau vorbim cu precadere despre ce se mai intampla pe al procesele in care sunt implicati cei din Grupul Infractional de la Primaria Buzau, despre scandalul momentului de la Grebanu, cu refuzul unor consilieri de a concesiona cateva…

- Lia Olguta Vasilescu, ministru refuzat de Klaus Iohannis pentru functiile de ministru al Transporturilor si de ministru al Dezvoltarii Regionale, a precizat, joi, dupa transmiterea motivelor oficiale ale refuzurilor, faptul ca nu exista motive de nelegalitate si ca seful statului le arata oficialilor…

- Ne-a obișnuit cu filmulețe in care canta la chitara sau face sport, da goluri ori culege dude, cu sondaje pe Facebook, dar și cu imagini cu el in ipostaze neașteptate. Cine este, de fapt, Nicolae Robu, primarul Timișoarei? Aflam chiar de la el. Are 63 de ani, vorbește engleza și franceza și este extrem…

- Probleme mari pentru Rafinha, 25 de ani, la Barcelona. Dupa ce s-a accidentat grav in timpul meciului cu Atletico, 1-1, mijlocașul catalanilor a primit o noua veste proasta: a pierdut procesul cu Adidas. Un tribunal din Olanda a decis ca Rafinha trebuie sa plateasca 10.000 de euro pentru fiecare zi…

- Un primar din Olt acuzat de delapidare si retinut pentru o noapte, in 2017, si-a aflat pedeapsa in prima instanta. Daca sentinta se mentine la un eventual apel primarul este obligat sa munceasca fara a fi remunerat intr-o comuna vecina.

- Politistii de imigrari din Constanta, in urma actiunilor intreprinse, au depistat cinci cetateni straini in situatii ilegale. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare 1800 de lei. Pe numele a trei dintre acestia au fost emise decizii de returnare prin care s a stabilit obligatia de a parasi…