- Primaria Timisoara nu a fost si nu va fi amendata pentru incidentul de acum doua saptamani cand un preot a cazut pe trotuarul din fata institutiei si si-a fracturat un picior, alunecand pe trotuarul care nu este curatat de zapada. PRESSALERT.ro a solicitat Politiei Locale Timisoara sa informeze daca…

- Targul de Paște, organizat in centrul Timișoarei de primarie, a beneficiat, anul acesta, de decorațiuni speciale. Atmosfera de primavara a invierii lui Hristos a fost ”redata”, cu bucați de mocheta verde pe care au fost lipite oua și flori artificiale care sunt folosite pentru jerbele care se duc la…

- Prin centrul Timișoarei s-a pornit un alai format din copii costumați in iepurași pe role și pe biciclete, majorete și sportivi. Toți au pornit prin centrul Timișoarei, cu muzica și voie buna. Urechile de iepurași care erau purtate de participanții la parada au fost elementul comun. Unii…

- Incepand de sambata, 31 martie, pana vineri, 6 aprilie, pe Esplanada Casei de Cultura din centrul municipiului Suceava are loc „Targul de Pasti" al mesterilor populari, organizat de Consiliul Judetean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina", in parteneriat cu Primaria ...

- Anul acesta, Marșul Invierii va avea loc in 9 aprilie. La ora 15, Marsul Invierii va porni din fața Catedralei Mitropolitane din Timisoara, unde se va rosti o rugaciune, apoi cei prezenți vor pleca pe un traseu pe care se vor face opriri la Primaria Timișoara și Prefectura Timiș, punctul…

- Procesiunea de Florii organizata de Episcopia Romano-Catolica an de an nu s-a mai putut desfașura pe traseul din Piața Unirii, duminica trecuta, din cauza organizarii unui eveniment sportiv in zona. Reprezentanții Episcopiei Romano-Catolice și-au exprimat nemulțumirea legata de acest lucru și alte situații…

- Vârstnicii și persoanele cu dizabilitați din municipiul Chișinau, cu pensii mai mici de 1450 lei, vor primi catre sarbatorile de Paști câte 100 de lei. Potrivit unui comunicat de presa remis de Primarie, banii pot fi ridicați prin intermediul oficiilor ÎS „Poșta…

- Targ de Paște 2018, in Parcul Herastrau. Primaria Municipiului București (PMB), prin Creart – Centrul de Creație, Arta și Tradiție – organizeaza in perioada 30 martie – 9 aprilie 2018, targul dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala – „Tradiții și Flori de Sarbatori”, in Parcul Regele Mihai- fost…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) organizeaza in perioada 30 martie – 9 aprilie 2018, targul dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala –„Traditii si Flori de Sarbatori”, in Parcul Regele Mihai (Herastrau).

- Asociația „Produs in Bistrița-Nasaud” va fi reprezentata azi, la Targul de Paști al sașilor bistrițeni, Ostermarkt, organizat cu o saptamana inainte de marea Sarbatoare a Invierii, iar producatorii locali din județ vor infrunta vremea nefavorabila și va vor aștepta și azi, in apropierea Bisericii Evanghelice,…

- Va fi un sfarșit de saptamana complicat, la Bistrița, caci avem de participat la o mulțime de evenimente deosebite: concert extraordinar, asta-seara la Sinagoga, Targul de Paști al sașilor care incepe maine, lansarea primei monografii a Palatului Culturii, Bistritzer Burg Dog Show, Marșul pentru viața…

- Speak a machiat-o pe iubita lui, Ștefania, zisa „Libelula”. Cantarețul a dovedit ca are și talent de make-up artist. Atunci cand s-a vazut in oglinda, Ștefania a inceput sa rada in hohote. „Nu pot sa cred”, a spus ea. Iubita lui Speak a marturisit ca ar ieși așa pe strada. „Mi se mai spune Speak […]…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, e foc și para la adresa juriștilor din primarie, dupa ce aceștia au fost impotriva inițiativei sale de a scadea salariile angajaților din cadrul Direcției de Urbanism. Proiectul a fost postat pe site-ul instituției in urma cu mai multe zile și nu are nici acum atașata…

- Primaria Timisoara organizeaza cea de-a XI-a editie a Targului de Pasti, in perioada 17 martie – 10 aprilie 2018. In Piata Victoriei vor fi amplasate traditionalele casute, unde se vor comercializa oua incondeiate, dulciuri, cozonaci, pasca, flori, icoane, produse handmade si decoratiuni specifice sarbatorilor…

- 'Vom construi o sala polivalenta pentru Timisoara. In urma dezbaterii publice (...) la care am luat parte, pe tema infrastructurii sportive, am ajuns la un consens cu primarul Timisoarei, Nicolae Robu, in ceea ce priveste Sala Polivalenta de 16.000 de locuri. Astfel, am decis impreuna sa acordam…

- Targul cartabil de Paști va avea loc in 24 și 25 martie, intre orele 10-19, la Centrul de zi pentru copii din Dumbravița, pe strada Kos Karoly nr. 28. Toți participanții la targ pot face donații, fie ei expozanți sau cumparatori. La final, din donații se vor cumpara alimente și dulciuri…

- Primaria Timisoara, prin Casa de Cultura a Municipiului, organizeaza cea de-a XI-a editie a Targului de Pasti, in perioada 17 martie - 10 aprilie.... The post Programul Targului de Paști de la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Surpriza, astazi, pentru doamnele si domnisoarele din Biacoi. Acestea au primit flori si felicitari din partea primarului Marius Constantin, a reprezentantilor primariei, dar si din partea vicepremierului Romaniei si Ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu. Acestia au oferit flori…

- Jurnalistele prezente astazi la Cotroceni au avut parte de o surpriza din partea președintelui. Klaus Iohannis le-a daruit flori, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Citeste si: Vicele PSD, mesaj DUR inaintea congresului: 'Nu pun in pericol partidul pentru AMBITIILE unei persoane...'…

- Agenda saptamanii de la Iulius Mall Timișoara include evenimente prin care sunt sarbatorite doamnele și domnișoarele, dar și activitați pentru prichindei. In plus, cumparaturile sunt rasplatite cu premii de rasfaț. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, pe 8 martie 2018, intre…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a fost boicotat de jurnaliștii din presa locala, care au parasit, marți, sala de conferinte. Jusnaliștii au continuat protestul fata de primarul liberal al municipiului, Nicolae Robu, care i-a numit „paraziti sociali”. Jurnalistii, in numar de…

- Cei aproximativ 30 de jurnalisti din Timisoara s-au prezentat la conferinta de presa de marti, de la Primaria Timisoara, insa, in momentul in care primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca, jurnalistii au parasit sala de conferinte, in semn de protest fata de declaratiile edilului din ultima perioada.…

- Cei aproximativ 30 de jurnalisti din Timisoara s-au prezentat la conferinta de presa de marti, de la Primaria Timisoara, insa, in momentul in care primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca, jurnalistii au parasit sala de conferinte, in semn de protest fata de declaratiile edilului din ultima perioada.…

- Maria Șarapova este departe de forma de dinaintea suspendarii, iar Martina Navratilova e convinsa ca toate adversarele din circuit o așteapta pe "Masha", care in acest an, la cele 3 turnee la care a fost n-a obținut rezultate notabile (semifinala la Shenzhen, turul 3 la AO și turul 1 la Doha). "Adversarele…

- Chiar daca acum pare nepotrivit, tradiționalul Targ de Paști se apropie, a anunțat Primaria Timișoara. Acesta va fi organizat in perioada... The post Și totuși, vine Targul de Paști appeared first on Renasterea banateana .

- Tabloul "Ciobanas cu turma de oi" de Nicolae Grigorescu a fost adjudecat, miercuri seara, cu suma de 55.000 de euro la licitatia de Martisor - pictura si sculptura organizata de Artmark in Capitala. Intre lucarile cumparate la preturi ridicate s-au numarat "Ghiocel" de Grigorescu - 24.000…

- Liviu Dragnea nu s-a aratat surprins de decizia CSM in privința Laurei Codruța Kovesi."Nu e nicio surpriza. Nu știu daca era cineva in țara asta care se aștepta sa fie altfel. Este o procedura, nu am vazut nimic spectaculos in aceasta procedura. Este un raport care a fost facut destul de temeinic…

- Martisoare crosetate, pictate, din lemn, lut, hartie, flori uscate sau turta dulce, tablouri in tehnica quilling, creatii origami, cosuri cu flori din hartie viu colorata au fost doar cateva dintre numeroasele obiecte expuse spre vanzare de catre elevii si cadrele didactice participante la Targul de…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit oamenii de afaceri francezi prezenți la o intalnire la Primaria Timișoara in cursul acestei saptamani. Edilul a prezentat reabilitarile pasajelor Popa Șapca, Jiul și Michelangelo ca lucrari de ridicare a unor pasaje complet noi. Robu le-a spus celor prezenți…

- Cu pita cu untura, vin din dealurile Silagiului, un meșter popular care impletește coșuri de nuiele și multa culoare – așa s-a prezentat Timișul la Targul de Turism al Romaniei, de la București. A fost pentru prima data cand consiliul județean și Primaria Timișoara, alaturi de alți parteneri, au mers…

- Președintele de imagine al FCSB, Helmuth Duckadam, a vorbit despre transferul lui Cristi Balgradean, pe care nu-l vede cu ochi prea buni. In schimb, crede ca Nicolae Dica trebuie sa-i mai dea o șansa lui Vlad, chiar daca nu-l scoate din ecuație pe Stancioiu. "Cu Lazio poate sa joace Stancioiu, care…

- Nicolae Robu, primarul liberal al Timișoarei, a adus critici dure, chiar jigniri jurnaliștilor din presa locala care au scris despre salariul sau și al șoferului sau. In opinia edilului, care susține ca incaseaza „circa 12.000 de lei pe luna”, presa ar fi trebuit sa spuna ca salariile din Primaria Timișoara…

- Timisorenii vor avea un targuri de Pasti si de Craciun la standardele marilor capitale europene. Este promisiunea facuta de primarul Timisoarei, Nicolae Robu, pentru anii 2020 si 2021. Edilul spune ca administratia locala nu a investit sume mari de bani in organizarea de targuri de mare anvergura, fiindca…

- Nicolae Robu a reactionat, miercuri, pe contul sau de Facebook, dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la faptul ca soferul sau, Vasile Paraschiv, primeste o indemnizatie lunara de aproximativ 10.000 de lei, dupa majorarile salariale din Primaria Timisoara.Primarul Timisoarei…

- Nicolae Robu, a lansat noi atacuri la adresa Consiliului Județean Timiș, despre care a spus ca este deficitar la capitolul investițiilor. Din punctul de vedere al primarului Timișoarei, CJ Timiș nu are capacitatea de a realiza obiective de mare anvergura. Mai mult, acesta a și spus ca Primaria Timișoara…

- Centrul Timișoarei se va umple din nou de casuțe, comercianții urmand sa vanda ornamente dedicate sarbatorilor pascale. Cei interesați pot depune incepand din 14 februarie dosare la Casa de cultura a orașului. „Casuțele vor fi amplasate in Piața Victoriei, cam dupa aceleași reguli…

- Primarul Timisoarei face apel catre Procuratura. Enervat de faptul ca presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a anuntat ca sala polivalenta de 16.000 de locuri care se va ridica cu bani de la Compania Nationala de Investitii va fi amplasata la Giroc, primarul Nicolae Robu a lansat un nou…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe Facebook masurile pe care le va lua in urma discutiei de luni de la Primaria Timisoara, unde oamenii de cultura din oras au dialogat cu conducerea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana mai bine de patru ore. A curs cu reprosuri la adresa conducerii…

- Speak a primit vestea cu bucurie. "Ma bucur foarte mult pentru ea, felicitari! Nu pot spune mai multe acum, dar ma bucur pentru ea", a declarat Speak pentru SpyNews. Adelina Pestritu este GRAVIDA. Surpriza: cine e tatal copilului FOTO Adelina Pestrițu și Virgil Steblea formeaza…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat ca a fost abordat de mai mulți timișoreni care i-au cerut ca municipalitatea sa implementeze un sistem de inchiriere a locurilor de parcare rezidențiale. Edilul-șef susține, insa, ca nu il incanta ideea deoarece cu siguranța vor aparea conflicte…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, condamna, intr-un mesaj pe Facebook, scandalul dintre soferii de taxi si cei de la Uber si spune ca este inadmisibil sa se recurga la violente, mai ales ca legea nu este incalcata de niciuna dintre cele doua parti.In postarea sa de pe Facebook,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a facut, ieri, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, un bilanț al guvernarii PSD. Cu ajutorul unei sinteze numite „Cartea neagra”, edilul a prezentat o analiza a guvernarii PSD-ALDE pe toate domeniile cheie din societatea romaneasca. De la transporturi,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit, ieri, opinia publica fara sa clipeasca dupa ce a fost audiat de polițiști in calitate de martor in dosarul porții care l-a ucis pe studentul Vlad Baici, anul trecut, dupa ce a fost reabilitata cu peste 50.000 euro de catre municipalitate. Acesta a susținut…

- Roberta Anastase, fost președinte al Camerei Deputaților in perioada guvernarii PDL, a ajuns joi dimineața, la sediul central al DNA. Anastase a venit insoțita de avocat și urmeaza sa fie audiata intr-un dosar de corupție. Dupa doua ore de audieri, Roberta Anastase s-a eschivat sa raspunda intrebarilor…

- Fostul ministru Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca `un lucru bun sigur s-a intamplat`, facand trimitere la propunerea PSD,…

- Aproape patru luni au trecut de la tragedia de pe Calea Lugojului cand poarta de intrare in Timișoara s-a prabușit, in timpul unei furtunii, strivindu-l in mașina sa pe studentul Vlad Baici, de 24 de ani. PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca Primaria Timișoara a reabilitat construcția incalcand legea…

- Catalin Golofca a efectuat azi primul antrenament la FC Botoșani dupa ce s-a intors de la FCSB. Mijlocașul a primit botezul din partea colegilor. "Ia uite mizeria, dar tu vii cand vrei, ma?!", i-au strigat colegii, vazandu-l ca a intarziat cateva minute, ajungand ultimul. Mijlocașul a oferit prima reacție…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, tine isonul Politiei Locale in povestea camerei de filmat instalate de Poliția Locala pe sediul PNL fara autorizatie de construire de la Primaria Timisoara si fara aviz de la Direcția județeana pentru cultura Timiș. Daca reprezentanții structurii ce ține de primarie…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, nu poate fi amendat pentru ca a depașit ilegal o coloana de mașini oprite la semafor. Astazi, Ionuț Sirbu, purtatorul de cuvant al IPJ Timiș, a declarat, pentru PRESSALERT.ro: „Conform articolului 109 din OUG 195/2002, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor…