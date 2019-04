Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Liceului Teoretic „David Prodan” din Cugir a avut loc concursul international de programare organizat de firma „Catalyst Romania” cu sediul in Cluj – Napoca. La nivel mondial, evenimentul s-a desfașurat simultan in 34 orașe (reprezentand 16 țari) printre care s-a aflat și orașul Cugir. De…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat, astazi, ca se va schimba, in perioada urmatoare, sistemul de plata pe mijloacele de transport in comun. Edilul a afirmat ca totul a pornit de la observația activistului civic Cristian Brancovan și ca i-a cerut directorului general al STPT sa analizeze propunerea…

- E OFICIAL! DISPARE ORA DE VARA?!. Se va renunta la schimbarea orei, propunerea a fost votata in Parlamentul European Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat luni favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna…

- „S-au simtit atat de bine incat au hotarat sa repete experienta. In curand, intalnirile erau organizate lunar, iar in 2015 s-a ajuns la un total 100 de orașe inscrise in program. Atunci s-au decis sa se extinda la nivel internațional, iar acuma, in 2019 programul e prezent pe fiecare continent,…

- Seful Companiei Nationale de Administrare a Infrastrcturii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a lansat un atac fara precedent la adresa primarului Timisoarei, Nicolae Robu. Totul a pornit de la o postare de pe Facebook in care Robu invoca o intalnire cu seful CNAIR, cand era vorba, in realitate, despre…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a comentat vineri, 11 ianuarie, cu ocazia unei conferinte de presa sustinute la sediul PNL Timis, decizia managerilor Nestle de a inchide fabrica de la Timisoara, singura pe care compania o are in Romania.

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, sustine ca nu va mai exista manual unic iar in noua metodologie pentru elaborarea manualelor accentul cade pe calitate si apoi pe pret. ‘E deja pe site-ul Ministerului Educatiei noua metodologie pentru elaborarea manualelor in acest an. Se renunta la ideea…

- Președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Timiș, prefectul și subprefectul și chiar primarul și viceprimarii din Timișoara au salarii mai mari de luna viitoare, iar la ei creșterea chiar conteaza. De ce? Pentru ca la ei acest salariu minim se inmulțește… Conform reglementarilor…