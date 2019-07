Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru programul "Rabla Plus" va fi suplimentat incepand de luni, 15 iulie, cu suma de 15 milioane de lei, in contextul in care toate tichetele pentru persoane fizice disponibile au fost epuizate dupa patru luni de la demararea programului, a anuntat Ministerul Mediului. RABLA PLUS 2019. "Iata…

- Toate tichetele pentru persoane fizice disponibile in Programul Rabla Plus au fost epuizate pentru prima data in istoria programului, a anuntat, vineri, Ministerul Mediului, care precizeaza ca bugetul va fi suplimentat cu 15 milioane de lei. ”Începând de luni, 15 iulie 2019, bugetul…

- Incepand de luni, 15 iulie 2019, bugetul Programului Rabla Plus pentru persoanele fizice se va suplimenta cu 15 milioane de lei, fiind pentru prima data in istoria programului cand se epuizeaza sumele alocate. Ministrul Mediului: Speram sa fie consumata si noua alocare Bugetul alocat…

- Firmele cu datorii mai mari de un milion de lei catre bugetul consolidat ar putea scapa de o parte din debite, precum si de dobanzi si penalitati. Ministerul Finantelor propune restructurarea datoriilor firmelor in proportie de 30-50%. Se propune si conversia in acțiuni a obligațiilor bugetare principale…

- Guvernul a corectat miercuri prin Ordonanța de Urgența prevederile din controversata Ordonanța a lacomiei (OUG 114/2018) care faceau imposibila lansarea în acest an a licitației pentru noile frecvențe aferente serviciilor 5G. Executivul a motivat urgența adoptarii acestui act prin "necesitatea…

- Traian Basescu a declarat, in contextul scrisorii lui Klaus Iohannis in care cere Guvernului și Parlamentului sa modifice legislația electorala, ca ar propune ca votul in diaspora sa se desfașoare in doua zile.Citește și: Presedintele Klaus Iohannis propune modificarea legii electorale:Autoritatile…

- Fiecare ministru are obligatia sa se incadreze in bugetele alocate si sa se asigure de cresterea veniturilor si scaderea cheltuielilor, iar daca nu o face, poate sa primeasca o amenda de pana la 100.000 de lei, a declarat marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit…

- Guvernul a aprobat joi instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru finantarea Programului de investitii, modernizare si dezvoltare a infrastructurii in statiunile balneare sau balneoclimatice. „Bugetul anual maxim al schemei de minimis este reprezentat de echivalentul in lei…