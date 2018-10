Nicolae Robu, mesaj furtunos după referendum: Să lămurim lucrurile! "Constat ca vina eșecului referendumului de ieri este aruncata de unii asupra bisericii, cu precadere -chiar aproape exclusiv am putea spune!- asupra bisericii ortodoxe romane. Haideți sa lamurim lucrurile: 1. Da, bisericile creștine din Romania au cerut referendum și au indemnat cetațenii sa participe la referendum și sa voteze pt sensurile tradiționale ale noțiunilor de casatorie și familie, adica: sa voteze DA.

2. Dar nu au ele, oare, dreptul la opinie, dreptul la promovarea valorilor inerente crezului lor?!

3. A impus Patriarhul PFP Daniel, a impus Mitropolitul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

