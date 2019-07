Nicolae Robu intervine în scandalul dintre caricaturistul Popa Popa`s și oltenii jigniți Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a scris, marți, pe pagina sa de Facebook, ca artistul Ștefan Popa Popa's a avut o „ieșire nepotrivita" atunci cand, intr-o emisiune la un post local de televiziune, a spus despre olteni ca sunt „ciururcuri". „Ștefan Popa Popa's este un artist genial. Artiștii geniali au, cateodata, ieșiri nepotrivite. A nu se uita ce lucruri urate a spus (...) despre mine, la un moment, cand nu ne prea cunoșteam personal. Nu am avut niciodata pretenția sa-și ceara scuze și nici n-o sa am. E istorie! Dar, am spus mereu - și rog a se ințelege asta-: Popa's e Popa's… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

