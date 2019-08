Stiri pe aceeasi tema

- Intamplare de rasu’-plansu’ in Parcul Central din Timișoara, duminica, in prima parte a zilei. Un barbat care vandaliza tot ce prindea in cale a fost oprit de polițiștii locali, care l-au imobilizat, oprindu-l din acțiunile sale agresive. Pana atunci, insa, barbatul in varsta de 30 de ani din comuna…

- Proiectul avizat de catre Comisia de circulație cuprinde 2 treceri de pietoni din zona Parcului Central care vor avea acest tip de marcaj: - la intersecția strazii Cardinal Iuliu Hossu cu str. G. Coșbuc - marcata deja - la intersecția strazii Deva cu str. G. Coșbuc - care urmeaza a fi trasata…

- Melomanii timișoreni sunt așteptați la un nou episod din seria de cantari intitulate „Garden Sounds“, care are loc in fiecare vineri la Zaza Resto Pub, de aceasta data raspunzator cu „veselia“ fiind Benson Joel, artistul de origine indiana care s-a stabilit in Timișoara in urma cu 17 ani. Intre timp,…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a prezentat cu mare entuziasm, proiectul noii lucrari care se va realiza la cladirea Capitol, locul unde isi desfasoara activitatea Filarmonica Banatul. The post Gradina de vara acoperita și fațada in stil occidental la Filarmonica Banatul din Timișoara appeared first…

- S-au implinit, luna trecuta, doi ani de cand Parcul Central din Timișoara se afla in șantier, iar termenul de finalizare a lucrarilor a trecut, acesta fiind fixat in luna ... The post Gradina vieneza din Parcul Central, gata la Sfantu` Așteapta appeared first on Renasterea banateana .

- Organizația Naționala „Cercetașii Romaniei” Filiala „Ecaterina Teodoroiu” Targu Jiu organizeaza anul acesta cea de-a 9-a ediție a Festivalului Luminii. Evenimentul se va desfasura duminica incepand cu ora 18:00, in Parcul Central din Targu-Jiu. Pentru toți cei care se simt prea conectați la tehnologie…

- Aproximativ 700 de timișoreni au raspuns apelului lansat de Cif și au venit, sambata, in Gradina de Vara Capitol pentru a o curața și a-i reda stralucirea. Voluntarii au curațat toate cele 2000 de scaune, au ajutat la vopsirea gardurilor metalice din interiorul gradinii, au plantat flori și au strans…