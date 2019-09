Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presedintelui PNL Mehedinti, Virgil Popescu, Consiliul Local Drobeta Turnu Severin i-a retras titlul de cetatean de onoare caricaturistului Stefan Popa Popa’s. „Consiliul Local Drobeta Turnu Severin i-a retras titlul de cetatean de onoare caricaturistului Stefan Popa Popa’s. Initial, am realizat…

- Sala care purta numele Ștefan Popa Popa's din Palatul Culturii din Drobeta Turnu Severin a fost redenumita, iar caricaturistului i-a fost restras și titlul de cetațean de onoare al orașului. Decizia a fost luata, marți, in cadrul unei ședințe a Consiliului local, potrivit Mediafax.Consilierii…

- Scandalul care il are in centru pe renumitul caricaturist Ștefan Popa Popa’s a luat amploare pe zi ce trece. Dupa declarațiile considerate defaimatoare la adresa oltenilor stabiliți in Timișoara, replicile au venit una dupa alta. The post Oltenii, rugați de primarul Timișoarei sa dea dovada ca au devenit…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a scris, marți, pe pagina sa de Facebook, ca artistul Ștefan Popa Popa's a avut o „ieșire nepotrivita" atunci cand, intr-o emisiune la un post local de televiziune, a spus despre olteni ca sunt „ciururcuri". „Ștefan Popa Popa's este un artist genial. Artiștii…

- Presedintele Comisiei pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa din camera Deputaților, Gigel–Sorinel Știrbu, cere retragerea titlul de Ambasador Cultural al Timisoarei acordata lui Stefan Popa Popa’s, dupa ce acesta ar fi spus ca Timisoara s-a umplut de „ciurucurile din Oltenia”. Printr-o…

- Unul dintre cei mai importanti oameni de cultura din Romania, caricaturistul Stefan Popa Popa’s, numit recent ambasador cultural al Timisoarei, a lansat intr-o emisiune televizata un atac dur la adresa oltenilor stabiliti in orasul de pe Bega.

- In replica, primarul Nicolae Robu spune ca nu are ce sa isi reproseze in privinta finantarii, deoarece Primaria a fost principalul finantator in ultimii ani. Suedezul Chris Torch, al carui mandat de consultant artistic in perioada de start-up in proiectul Timisoara Capitala Europeana a Culturii 2021…