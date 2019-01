Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca nu considera oportuna prezenta lui Crin Antonescu pe lista candidatilor la europarlamentarele din 2019, intrucat acesta nu are un raspuns privind realizarile pe care le-a lasat in urma sa si nici la intrebarea electoratului…

- "Dupa cum ati fost informati in repetate randuri de domnul presedinte Orban si de alti purtatori de cuvant ai partidului, listele urmeaza sa se alcatuiasca. Sigur ca mai candidez, nu vad ce motive as avea sa nu mai candidez. N-am exprimat niciodata vreo indoiala in legatura cu candidatura pe care…

- Crin Antonescu ar putea rata participarea la alegerile europarlamentare, pe lista PNL. Liderii liberalilor ii reproseaza ca nu sta bine in sondaje dar si ca nu este destul de critic la adresa Puterii. Antonescu le da replica: "Eu sunt cat se poate de anti-pesedist. Nu sunt idiot. Asta e altceva". Scandal…

- Crin Antonescu susține ca nu are informații despre un sondaj PNL care nu-l avantajeaza și arata ca el iși menține candidatura. ”Nu știu, nu am cunoștința despre datele sondajelor interne, iar informații pe surse nu comentez. Vom vedea care sunt rezultatele cercetarilor sociologice și ce decizie…

- Intre actualul lider al PNL, Ludovic Orban și fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a intervenit o ruptura, asta din cauza faptului ca Orban nu-l vrea pe lista la europarlamentare pe Crin Antonescu și, din primele date, nici cercetarea sociologica comandata de PNL nu-i este favorabila.Citește…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca pana pe 15 februarie ar trebui definitivata lista pentru europarlamentare, dar surse politice sustin ca decizia finala ar putea fi luata in martie, in conditiile in care un mandat la Bruxelles e dorit de numerosi „grei“ din formatiune. Doi dintre acestia sunt…

- Intrebat intr-o conferinta de presa daca PNL a definitivat lista cu candidatii partidului pentru europarlamentare, Ludovic Orban a raspus negativ, mentionand ca e o procedura care nu este foarte simpla. "Nu. E o procedura care nu este foarte simpla. De altfel, se stie ca noi realizam si…