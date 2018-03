Stiri pe aceeasi tema

- "IN SPIRITUL ADEVARULUI! 1. Sunt de aproape șase ani Primar. 2. Organizez saptamanal doua conferințe de presa -una la Primarie, alta la PNL-, toate cu durata de 1-1.5 ore. 3. La conferințele mele de presa accesul este liber, nu exista și nu au existat niciodata acreditari.…

- Va reamintim ca, intr-o serie de ieșiri de o virulența fara precedent, Nicolae Robu i-a comparat cu prostituate și tonomate pe ziariștii care au demonstrat ca autoritațile locale au fost depașite de cele cateva zile de iarna, nereușind sa faca fața nici deszapezirii din Timișoara, dar nici…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu, a reactionat sambata la afirmatiile primarului Timisoarei, Nicolae Robu, care i-a catalogat pe jurnalisti "paraziti sociali care traiesc din taxa de protectie si taxa de asmutire”, afirmand…

- "Intr-o tara in care valorile sunt uneori mai putin respectate decat ne-am dori, e important sa ne exprimam fiecare atunci cand simtim ca ne sunt atacate principiile. Ca timisorean si ca roman, ma simt agresat de felul in care primarul Nicolae Robu intelege sa se comporte", scrie Sorin Grindeanu,…

- Sambata, 3 martie, Sorin Grindeanu a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook, prin intermediul caruia a transmis ca "e important sa ne exprimam atunci cand simțim ca ne sunt atacate principiile". "Intr-o țara in care valorile sunt uneori mai puțin respectate decat ne-am dori,…

- Calin Dobra condamna atitudinea primarului Robu fața de presa locala. Conferința de presa de vineri a primarului Timișoarei a fost una plina de jigniri la adresa jurnaliștilor, totul culminand cu compararea acestora cu niște prostituate. Dobra transmite ca apreciaza presa din județ…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, facuta in drum ce se intorcea de la Viena spre Timisoara, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a lansat un atac dur la adresa unor jurnalisti locali pe care i-a numit, fara a-i nominaliza, „paraziti sociali care traiesc din taxa de asmutire”. Conflictul Robu –…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), le-a transmis jurnalistilor din Timisoara, intr-o conferinta de presa in care nu le-a permis sa ii adreseze intrebari, ca „exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri”, dupa ce in cursul diminetii, pe Facebook, i-a catalogat pe jurnalisti…

- Jurnaliștii din Timișoara au parasit, vineri, conferința susținuta de primarul Nicolae Robu, dupa ce acesta a refuzat sa raspunda la intrebari pe subiect ce ii erau adresate, iar apoi a afirmat ca este „cel mai tare organism de presa din Timișoara”. Motivele din spatele acestui gest stau in…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), le-a transmis jurnalistilor din Timisoara, intr-o conferinta de presa in care nu le-a permis sa ii adreseze intrebari, ca ”exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri”, dupa ce in cursul diminetii, pe Facebook, i-a catalogat pe…

- Jurnalistii de la principalele organisme de presa prezenti la intalnirea cu edilul au parasit sala de conferinte. Primarul a avut o astfel de reactie dupa ce presa locala a scris ca strazile nu au fost curatate de zapada si ca exista doar 14 utilaje de deszapezire pentru tot orasul, care are aproximativ…

- Social democratii reactioneaza fata de iesirile primarului Nicolae Robu in public, mai exact pe facebook. Edilul declara pana ieri ca strazile Timisoarei au fost deszapezite si ca firmele de deszapezire si-au facut treaba. Astazi insa, cand s-a intors de la Viena si-a dat seama ca situatia nu este chiar…

- Timișoara este sub zapada, iar firmele care se ocupa cu deszapezirea orașului sunt depașite, fapt recunoscut și de primarul Nicolae Robu. In acest timp, edilul-șef le dedica melodii haterilor, se cearta cu jurnaliștii și se razboiește cu fostul primar. Așa sta situația in orașul care in anul 2021 este…

- Daca acum doua zile dadea asigurari ca „toate utilajele Retim și SDM au fost non-stop pe teren” și ca „nimic nu se face instantaneu”, pentru ca „peste tot in lume, cand ninge mult, traficul este ingreunat”, primarul Nicolae Robu incepe sa le dea dreptate timișorenilor care spun ca zapada a luat prin…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu a lansat un nou atac furibund pe Facebook, dar și cateva explicații legate de deszapezire. Plecat de la Viena inspre Timisoara, Robu a postat pe rețeaua de socializare un text prin care le explica timisorenilor de ce drumurile din oras sunt pline de zapada, desi municipalitatea…

- Daca acum 2 zile susținea, intr-o postare pe care a șters-o ulterior, ca la Timișoara se face deszapezire așa cum trebuie, primarul Nicolae Robu revine acum cu o noua postare. A gasit și vinovatul: administrația Ciuhandu, care a intocmit contractele de deszapezire. Acum un an, contractele au expirat…

- La o zi dupa ce primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook un atac dur la adresa PSD Timis, filiala judeteana a social-democratilor i-a dat edilului o replica la fel de lunga, pe aceeasi retea de socializare. Intr-o postare de pe pagina PSD Timis se arata ca primarul Timisoarei sufera de…

- Zilele de adevarata iarna care s-au abatut asupra Timișoarei le-au dat batai de cap locuitorilor. Cum deszapezirea a lasat de dorit, probleme in trafic au fost iminente. In tot acest timp, in drumul sau spre Viena, primarul Nicolae Robu facea abstracție de problemele aflate in fața ochilor, vorbind…

- Nicolae Robu a surprins din nou printr-o postare facuta pe Facebook, prin care s-a laudat cu lucruri pe care nu le-a realizat de cand ocupa funcția de primar al Timișoarei. Lista cu realizari prezentata de Robu nu a ridicat semne de intrebare doar pentru opinia publica, dar și pentru unii membrii din…

- Este a patra zi de cand Timisoara este acoperita de zapada. Pe strazile din oras s-a circulat greu in ultimele zile, iar multe din trotuare au devenit adevarate pantinoare dupa ce oamenii care locuiesc in zona nu au curatat zapada de pe ele. Ieri, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, anunta tocmai din…

- Smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului, parcuri, zone pietonale, locuri de facut sport, locuri de joaca, locuri de plimbare, noi principii urbanistice sunt temele conferintei la care participa primarul Timisoarei, Nicolae Robu, la Viena. Robu a plecat din Timisoara…

- Primarul Timișoarei le-a spus timișorenilor, la doua zile de cand a plecat la Viena, ce anume a facut acolo. S-a dus, impreuna cu șoferul Vasile Paraschiv, cu mașina, la conferința „Urban Future”, unde se discuta despre „smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului,…

- Marti, la apariția primilor fulgi de nea in vestul țarii, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, aflat in drum spre Viena, ținea discursuri din mașina, live pe Facebook... The post Un oraș din Timiș ii da clasa capitalei Banatului appeared first on Renasterea banateana .

- Nu este prima data cand primarul Timișoarei se filmeaza cu chitara in mana. In urma cu o saptamana, edilul-șef interpreta poezia „Sfanta munca”, de Alexandru Vlahuța, intr-un video postat pe Facebook. Robu le transmite haterilor ca este „spiritul adancurilor” și ca traiește in alta…

- Pana sa inceapa sa construiasca metroul, primarul din Timisoara s-a gandit ca n-ar fi rau sa-si exprime sentimentele prin muzica! Nicolae Robu a pus pe note niste versurile care ii apartin lui Alexandru Vlahuta.

- Chiar daca dezbaterea publica pe marginea proiectului de buget inca nu a avut loc și chiar daca acesta inca nu a trecut de votul consilierilor locali, primarul Nicolae Robu este convins ca anul acesta vor demara doua investiții dragi lui: amenajarea unui aquapark și construcția „fantanii…

- “Vineri, 16 februarie 2018, de la ora 11.00, abordam in conferința de presa transmisa LIVE (n.r. pe contul de Facebook PNL Alba), de la sediul PNL Alba, subiecte de maxim interes pentru cetațeni privind buna guvernare locala și proiectele de anvergura desfașurate de administrația publica locala a municipiului…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a postat, miercuri, pe pagina sa de Facebook un mesaj in care ii critica pe jurnalisti, dupa ce in presa locala a fost publicat salariul sau, dar si al soferului sau, Vasile Paraschiv. El spune ca presa "a ajuns impanzita de indivizi si individe fara…

- Informatia a fost prezentata pentru prima data marti de Opinia Timisoarei care scria ca Vasile Paraschiv, soferul lui Nicolae Robu, ar castiga 9.384 lei brut, de la Politia Locala, de unde e detasat la Primarie. Edilul a reactionat, scriind pe Facebook ca "un astfel de neispravit care se pretinde jurnalist"…

- Va reamintim ca USR Timișoara, prin vocea vicepreședintelui Ruben Lațcau, susținea, recent, ca situația dezastruoasa de la STPT este cauzata și de gatuitațile acordate cu atata lejeritate de Primaria Timișoara. Acum, in urma unui sondaj lansat de Robu pe Facebook, Lațcau il acuza pe edilul-șef…

- Cu 1.375 de respondenți și doar o zi pusa la dispoziția timișorenilor pentru a oferi raspunsuri, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a finalizat sondajul privind gratuitațile acordate pe mijloacele de transport in comun din Timișoara. Edilul a cerut public parerea timișorenilor, dupa ce a fost criticat…

- Intalnirea maraton de luni seara, la care au participat cateva zeci de oameni de cultura din Timișoara i-a dat idei primarului Nicolae Robu. Acestea a anunțat, pe Facebook, ce vrea sa faca pentru a impaca toate parțile și a face mai eficienta munca la proiectul Capitala Europeana a Culturii. Ramane…

- Doi locuitori ai Timișoarei au ramas, luni, fara biciclete. Hoții au acționat, in ambele cazuri, cel mai probabil, dimineața. Ajuați-i pe pagubiți sa-și gaseasca bicicletele. Daca aveți informații despre unde s-ar putea afla bicicletele furate ii puteți contacta. Mihai a ramas fara bicicleta…

- In plin scandal al audierilor in dosarul deschis dupa prabusirea portii de la intrarea in Timisoara de pe Calea Lugojului, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook o imagine in care alearga pe o banda. „Azi e sambata, deci numai maine nu-i luni. Iar luni, ca in fiecare luni, in 2018,…

- Apariție inedita a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș. Un obișnuit al tehnologiei moderne, edilul care iși transmite pe Facebook toate conferințele de presa a venit astazi la lucru cu o tava cu fructe și legume. Mai bine de jumatate de…

- Un bulevard din centrul Timișoarei va purta numele Regelui Mihai I: cel care face legatura intre spitalul de copii si Piata Marasti. Așa a rezultat din sondajul de pe Facebook al primarului Nicolae Robu, la care au raspuns puțin peste 1.000 de oameni. 200 au spus ca nu e potrivita redenumirea vreunei…

- In doar a patra zi din 2018, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face deja al doilea sondaj pe Facebook. Daca in prima zi din noul an edilul ii intreba pe tinerii din oraș daca sunt de acord sa aiba o intalnire cu el, acum, Robu vrea sa știe parerea timișorenilor cu privire la redenumirea unei strazi…

- Pentru o asemenea intalnire insa, primarul Timișoarei pare sa aiba nevoie de un sondaj. Edilul ii intreaba pe prietenii de pe Facebook daca sunt de acord cu o serie de discuții. Mai mult, le propune tinerilor sa se intalneasca de trei ori pe an. „Dragi tineri din companii, institute…

- Nicolae Robu a raspuns ca poate circula ”in regim de urgenta”. Fotografii de pe rețelele sociale au ajuns in presa. In imagini, este mașina de serviciu a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, care depașește, pe linia de tramvai, mașinile care stateau in coloana la semafor. La volan…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, cere public Consiliului Județean Timiș sa ii dea Stadionul „Dan Paltinișanu”. Intr-o postare pe Facebook, Robu ataca din nou social-democrații pe tema locației salii polivalente de 16.000 de locuri, care ar urma sa fie construita de Compania Naționala de Investiții…

- Dupa ce intentia sa de a construi o fantana cu jocuri de lumini in Parcul Botanic a starnit revolta in randul mai multor timisoreni care au facut chiar și o petiție impotriva obiectivului care ar urma sa coste 4 milioane de euro, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, lanseaza un apel pe Facebook. Acesta…