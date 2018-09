Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au clasat dosarul dechis ca urmare a plangerii depuse de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila. Liderul PNL ne-a explicat ca așteapta sa vada intreaga motivație a procurorilor pentru aceasta decizie și apoi va discuta cu avocații pentru a decide daca…

- Procurorii DIICOT au clasat joi, 27 septembrie, dosarul privind presupuse fapte de inalte tradare savarșite de premierul Viorica Dancila, deschis ca urmare a unei plangeri a lui Ludovic Orban. Clasarea cauzei a fost realizata pentru ca ”fapta nu exista”, potrivit unui comunicat...

- DIICOT a clasat dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila pentru inalta tradare, in legatura cu memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.Potrivit unui comunicat al DIICOT, dosarul…

- DIICOT a anunțat vineri clasarea cauzei ce o viza pe Viorica Dancila și in care erau cercetate infracțiuni de inalta tradare, pe motiv ca fapta nu exista. Plangerea era facuta de Ludovic Orban.Procurorii DIICOT au clasat joi dosarul care o viza pe Viorica Dancila și in care erau cercetate…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a comentat, astazi, dezvaluirile PRESSALERT.ro legate de constatarile experților tehnici judiciari in dosarul porții prabușite de pe Calea Lugoului, care l-a ucis pe studentul Vlad Baici. Inițial, Robu a mimat dezinteresul, afirmand „nu le comentez in niciun fel,…

- Ludovic Orban s-a prezentat marti dimineata la DIICOT pentru a da declaratii in dosarul in care a depus o plangere penala la adresa Vioricai Dancila si a liderului PSD Liviu Dragnea. La finalul lunii trecute, procurorii antimafia au inceput urmarirea...

- Succes al omului de afaceri Gigi Becali la CEDO. Becali a caștigat procesul intentat statului roman privind dosarul MApN, in care a fost condamnat privind un schimb de terenuri. Intr-o intervenție la Antena 3, Becali a comentat sentința emisa de magistrații de la CEDO.Citeste si: Ludovic Orban…

- Zi cruciala pentru premierul Viorica Dancila. Liderul PNL Ludovic Orban va fi audiat astazi la DIICOT in dosarul deschis de procurori dupa plangerea depusa pe numele sefei guvernului pentru inalta tradare. Procurorii au inceput cercetarea in rem in dosarul amintit mai sus in 28 iunie.Citeste…