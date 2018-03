Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural Clujean. Buget de 725.000 euro si 12 proiecte "umbrela" in 2018 Centrul Cultural Clujean, asociatie ce continua implementarea programelor din dosarul de candidatura a Clujului pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021, pierdut in fata Timisoarei, si-a prezentat planurile si…

- 'Vom construi o sala polivalenta pentru Timisoara. In urma dezbaterii publice (...) la care am luat parte, pe tema infrastructurii sportive, am ajuns la un consens cu primarul Timisoarei, Nicolae Robu, in ceea ce priveste Sala Polivalenta de 16.000 de locuri. Astfel, am decis impreuna sa acordam…

- Epopeea reabilitarii cladirii operei continua. Dupa doi ani de la semnarea contractului cu firma constructoare, inca nu pot incepe lucrarile. Au fost probleme mari cu documentația, iar cei din primarie au trimis solicitarile cerute de Ministerul Culturii abia dupa patru luni. Specialiștii…

- 200 de blocuri reabilitate termic anual – asa suna una din promisiunile din campania electorala din 2012 facute de actualul primar al Timisoarei. Obiectivul este departe de a fi atins, iar edilul da vina pe cetatenii orasului, mai exact pe lipsa de cooperare de care s-a izbit, spune acesta, Primaria…

- Jurnalistii din Timisoara continua protestul fata de primarul Timisoarei, care este si presedinte al PNL Timis, dupa ce edilul a refuzat sa isi retraga cuvintele jignitoare adresate unor jurnalisti. Pe subiectul violentei verbale a lui Nicolae Robu s-a pronuntat la un moment dat si Ludovic Orban.

- Exatlon 6 martie. Disputa verbala intre doi concurenți de la ”Faimoșii” și ”Razboinicii”, in timpul intrecerii caștigate de primii. Alexandru a avut ceva de reproșat, dar replica lui Catalin Cazacu a venit prompt. Exatlon 6 martie. „Dificila e situația in care ne aflam, noi suntem 5 baieți, iar ei sunt…

- Aproximativ 30 de jurnalisti din presa locala din Timisoara au continuat protestul fata de primarul municipiului, Nicolae Robu (PNL), care a spus despre acestia ca sunt ”paraziti sociali” si i-a comparat cu ”prostituatele”, parasind sala de conferinte de la Primaria Timisoara.Cei aproximativ…

- Cei aproximativ 30 de jurnalisti din Timisoara s-au prezentat la conferinta de presa de marti, de la Primaria Timisoara, insa, in momentul in care primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca, jurnalistii au parasit sala de conferinte, in semn de protest fata de declaratiile edilului din ultima perioada.…

- In ultimele zile, cel care ocupa fotoliul de primar al Timișoarei de șase ani, a dat vina in mai multe situații pe fosta administrație, chiar și pentru felul in care s-a facut deszapezirea orașului, conform unor contracte incheiate pe vremea lui Ciuhandu, dar prelungite totuși pe vremea lui Robu.…

- E puțin probabil ca viitorul stadion al Timișoarei sa primeasca finanțare de la Compania Naționala de Investiții! Cu toate acestea, președintele CJ Timiș, Calin Dobra, nu vrea sa renunțe la ideea inchiderii vechii arene. Oricum, nici nu se pune problema ca aceasta sa fie transferata la Primaria Timișoara.

- Stadionul incepe sa … „pice”. Zone din unele tribune destinate spectatorilor au fost interzise și imprejmuite cu banda de avertizare, pentru a nu se intampla vreun accident. Recent, liderul CJ Timiș a declarat ca pe stadion nu se vor mai disputa meciuri, cel mai probabil incepand din…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, nu este de acord cu decizia Consiliului Judetean Timis de a scoate din uz stadionul Dan Paltinisanu. Parte din istoria orasului, arena a ajuns intr-o stare avansata de degradare, iar din dorinta de a atrge finantare de la Compania Nationala de Investitii pentru constructia…

- Aproximativ 150 de elevi din clasele I-IV de la una dintre cele mai mari școli din Timișoara vor invața in containere, in curtea școlii. Este vorba despre construcții modulare care arata, din exterior, ca niște containere de muncitori, insa in interior sunt mai moderne decat multe sali de clasa din…

- Se organizeaza alegeri interne in Partidul Mișcarea Populara Timiș, in perioada imediat urmatoare. Anunțul a fost facut, astazi, intr-o conferința de presa, de Roxana Iliescu, fost președinte al PMP Timiș și actual vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Roxana Iliescu a declarat ca va intra in…

- Chiar daca dezbaterea publica pe marginea proiectului de buget inca nu a avut loc și chiar daca acesta inca nu a trecut de votul consilierilor locali, primarul Nicolae Robu este convins ca anul acesta vor demara doua investiții dragi lui: amenajarea unui aquapark și construcția „fantanii…

- VEZI AICI MAI MULT: Condamnare Liviu Dragnea, REJUDECARE. CCR, decizie bomba ”Curtea s-a pronunțat corect. Chiar m-am mirat și eu cum a trecut de votul Comisiei. Mi-am explicat doar prin numarul mare de propuneri, de amendamente facute in cadrul Comisiei. Aceasta modificare pe care CCR a declarat-o…

- Pentru ca, in conferintele de presa, liberalii nu scapa nicio ocazie de a ataca conducerea Consiliului Judetean, presedintele institutiei, Marian Mina, le-a dat replica in conferinta de presa de joi, 15 februarie. Subiectul a fost, de aceasta data, licitatia pentru lucrarile de la Spitalul Judetean:…

- 145.000 de lei din bugetul orașului pe anul 2018 se vor duce pe studiul de prefezabilitate dorit de Robu. Atenție! Nu este același proiect despre care primarul Timișoarei a vorbit și in urma cu mai mulți ani, care prevedea introducerea unui tren de tip metrou pe aceleași linii pe care circula și…

- Va reamintim, Primaria Timișoara a incheiat un contract cu firma Mercedes, pentru achiziția a 20 de autobuze de capacitate mica (n.r. minibuze) și a unui autocar. Primele mijloace de transport au sosit la Timișoara la inceputul anului trecut, iar anul acesta au mai venit șapte. Societatea…

- Nicolae Robu, a lansat noi atacuri la adresa Consiliului Județean Timiș, despre care a spus ca este deficitar la capitolul investițiilor. Din punctul de vedere al primarului Timișoarei, CJ Timiș nu are capacitatea de a realiza obiective de mare anvergura. Mai mult, acesta a și spus ca Primaria Timișoara…

- Consiliul Județean Timiș nu are „vocația” de a realiza obiective de mare anvergura. Este concluzia primarului Timișoarei, Nicolae Robu, in baza activitații instituției din ultimii ani. Edilul-șef a spus ca a lansat in repetate randuri apeluri la colaborare intre Primaria Timișoara și Consiliul Județean…

- Primarul Timisoarei face apel catre Procuratura. Enervat de faptul ca presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a anuntat ca sala polivalenta de 16.000 de locuri care se va ridica cu bani de la Compania Nationala de Investitii va fi amplasata la Giroc, primarul Nicolae Robu a lansat un nou…

- Va reamintim, locul viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputat multa vreme intre primarie și consiliul județean. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- Drumul care leaga Timișoara de urcarea pe autostrada, prin Dumbravița și Giarmata, va avea patru benzi, in loc de doua. Investiția se face cu bani europeni (aproximativ 80 milioane lei), iar in doua saptamani, cel mai probabil, se va semna contractul de finanțare. Contractul se putea semna…

- Locația viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputata de primaria din urbea de pe Bega și administrația județeana. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- Coleg de partid cu primarul Nicolae Robu, liberalul Florin Oancea a anunțat recent ca vrea sa se asocieze cu edilul din Timișoara, pentru „imbunatațirea condițiilor transportului public local din municipiul reședința de județ”. Oancea spune ca ar putea primi și mijloace de transport din Timișoara.…

- Proiectul benzii dedicate. Primarul a dat un termen despre care specialistii habar nu au Primaria le-a cerut specialistilor in trafic rutier sa urgenteze propunerea solutiilor pentru continuarea benzii dedicate mijloacelor de transport in comun, a declarat primarul Emil Boc. În august 2017,…

- Peste 100.000 de greci au ieșit, duminica seara, pe strazile din Atena, nemulțumiți de faptul ca guvernul ar putea ajunge la un compromis privind utilizarea numelui Macedonia de catre țara vecina, scrie CNN. Protestatarii s-au adunat in Atena din toata țara, au fluturat steaguri și au scandat lozinci,…

- Un tanar a fost batut in fata unei scoli din Dej. Agrsorii au ajuns pe mana politiei Doi tineri din Dej (de 17, respectiv 20 de ani) sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice. Tânarul de 20 ani, a fost prezentat…

- Informația dezvaluita in exclusivitate de PRESSALERT.ro in ceea ce privește cazul porții de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit peste tanarul de 24 de ani, Vlad Baici, și a dus la moartea sa, a fost confirmata și de Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș. Potrivit raportului Inspectoratului…

- Nu mai puțin de 22.334.000 lei au alocat reprezentanții Consiliului Județean Timiș in propunerea de buget pe anul 2018 pentru Sanatate. La Spitalul Județean Timișoara este alocata suma de peste 4 milioane lei din buget pentru proiecte de investiții „in continuare”. Printre proiectele…

- Pentru capitolul „Transporturi”, respectiv reabilitarea, asfaltarea sau modernizarea drumurilor din județ, este alocata suma de 29.313.000 lei, la capitolul investiții. La aceasta suma se mai adauga 49.412.000 lei pentru reabilitarea șoselelor din Timiș, bani de la Guvern, prin Programul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o "informatie mincinoasa" care a fost transmisa oficial din Romania Comisiei Europene. El a sustinut ca este nevoie de o informare corecta si ca relatia Romania-Comisia Europeana trebuie sa se bazeze pe adevar.

- primarul Nicolae Robu si viceprimarul Dan Diaconu au fost vineri la audieri in dosarul penal deschis de politisti in cazul portii de la intrarea in oras, pe Calea Lugojului, care a cazut peste o masina, in timpul unei furtuni, omorand un tanar, potrivit unor surse din cadrul Politiei Timis, citate…

- Dacian Cioloș și Raluca Pruna ofera o reacție comuna la acuzațiile lansare de Dragnea și Tariceanu, in scrisoarea trimisa de liderii Coaliției la Comisia Europeana. Liderii PSD și ALDE au acuzat Comisia Europeana de standard dublu pentru ca au criticat modificarile facute in Parlament la legile justiției,…

- Ar fi trebuit sa-și vada visul implinit, dar 128 de tineri din Timișoara, fericiții caștigatori ai unei competiții lansate de primarie, stau cu agoniseala de-o viața blocata in conturi. Ei ar fi trebuit sa primeasca deja terenuri gratuite pentru a-și construi case, imparțite de Primaria Timișoara in…

- Liderii UDMR ii dau o replica dura premierului Mihai Tudose, dupa ce premierul i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc”. Porcsalmi Balint, președinte executiv al UDMR, este cel care ii raspunde prim-ministru, iar Kelemen Hunor distribuie mesajul pe pagina…

- 770 de posturi, scoase la concurs de Politia Romana: "Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi" IGPR scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. "Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi: un politist pedofil prins cu greutate de colegii lui", este…

- Mai mulți funcționari publici din Primaria Timișoara vor incasa salarii mai mici incepand cu luna februarie a acestui an, in urma unei decizii luate de catre primarul Nicolae Robu. Unii angajați de la Direcția de Urbanism sunt pedepsiți de primarul Timișoarei pentru ca s-au mișcat prea greu la aplicarea…

- Personalul din sanatate aștepta cel mai mult ziua de 1 ianuarie 2018 pentru ca, potrivit programului de guvernare din aceasta luna, un medic rezident din anul I ar fi trebuit sa incaseze 1.200 de euro salariul brut, un medic specialist - 2.850 de euro, iar un medic primar 3.300 de euro. Impozitul pe…

- In luna martie a anului trecut, primarul Timișoarei anunța ca se va ridica, pentru un anumit interval, interdicția de parcare exclusiva in zona Palatului Dicasterial. „Pe locurile libere in parcarea din fața palatului va putea parca oricine, dupa ora 20 și in weekend. Lumea vine la…

- Sala polivalenta de 16.000 de locuri, construcția careia la Timișoara ar putea fi finanțata de Compania Nationala de Investitii, ramane inca la stadiul de proiect. Anul 2017 a stat sub semnul contrelor intre primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si presedintele Consiliului Județean Timis, Calin Dobra,…

- Timișoara pierde aproximativ 33 de milioane de euro in urma reducerii cotei impozitului pe venit. Pentru ca modificarile facute de Guvernul Romaniei sa nu afecteze planurile primariei pe anul viitor, primarul Nicolae Robu e hotarat sa ia un credit. „Nu aș vrea sa renunț deocamdata la niciuna…

- Platforma UVTerra a fost dusa de rectorul Universitatii de Vest Timisoara, Marilen Pirtea, si in cadrul comunitatii alumni a absolventilor UVT din Bucuresti. Disponibila online, comunitatea UVTerra este dedicata absolvenților și partenerilor universitatii din mediul academic de cercetare…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a semnat luni, 18 decembrie, in prezența Prim-ministrului Romaniei, dl. Mihai Tudose și a Comisarului pentru Politica Regionala, doamna Corina Crețu, contractul de finanțare aferent proiectului regional pentru dezvoltarea infrastructurii de apa…

- Atacuri iresponsabile facute fara pic de jena in zile de doliu național – așa califica președintele CJ Timiș Calin Dobra declarațiile facute saptamana trecuta de primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Dobra susține ca Primaria Timișoara blocheaza un proiect cu fonduri europene al CJ Timiș, din cauza ca…

- Conform președintelui Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, este vorba despre o obligație financiara (o corecție) care a ramas de la un proiect pe fonduri europene anterior. Din cauza acestei obligații financiare, spune Dobra, nu poate semna contractul prin care se va largi drumul de la…

- Zeci de membri ai asociatiilor de revolutionari au fost prezenti la sedinta festiva a Consiliului Local, care a avut loc, sambata, la Primaria Timisoara. Sedinta a inceput cu intonarea Imnului National, apoi a fost tinut un moment de reculegere in memoria Regelui Mihai I al Romaniei, precum si a…

- Zeci de proiecte vor fi implementate de Primaria Timișoara in anul 2018. Asta promite primarul Nicolae Robu, care a anunțat lista cu mari investiții care vor fi demarate in capitala Banatului, incepand cu luna ianuarie. Conform edilului, timișorenii vor avea poduri noi, pasaje noi, terenuri de sport…