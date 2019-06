Stiri pe aceeasi tema

- A doua retrogradare consecutiva a lui ACS Poli a pus capac ambitiilor primarului Nicolae Robu in fotbal. Edilul-sef al Timisoarei a anuntat astazi ca nu se va mai implica la club decat ca mijlocitor intre Primarie si cei care ar fi eventual interesati sa-l preia. Aflata in insolventa si picata sportiv…

- In vara anului trecut, primarul Nicolae Robu spunea ca se va ține cu siguranța de promisiunea facuta in 2012, aceea de a amenaja o fantana cu jocuri de muzica și lumini. Inițial, a vrut sa o faca pe Bega, dar s-a descoperit ca nu este destul de adanca și așa s-a ajuns la ideea sa fie realizata…

- Nimic efervescent, nicio miza, nimic fotbal, puțini suporteri și multa tristețe. In aceasta cheie poate fi așteptat meciul dintre cele doua Poli ale Timișoarei. Cat de imbecil suna „cele doua Poli”. Nu pentru ca nu trebuia sa se ajunga aici. Oricum nu trebuia sa se ajunga aici, dar e inutil sa mai vorbim…

- Primaria Timisoara a inaugurat, luni, sistemul de inchiriere gratuita a 25 de trotinete electrice cumpatare de municipalitate cu 125.000 de euro, cu tot cu sistemul de rastele. Prima trotineta a fost folosita de primarul Nicolae Robu. „Iata inauguram astazi al saptelea subsistem al sistemului de transport…

- Fostul primar al Timisoarei, Gheorghe Ciuhandu, ultimul mare primar pe care l-a avut PNTCD, a declarat ca semnarea protocolului dintre PNTCD si PSD este doar un act propagandistic, partidul condus de Pavelescu fiind doar „o mascarada”. Ciuhandu a mai declarat ca vechii taranisti se intalnesc sambata…

- Veste buna pentru șoferii care tranziteaza adesea partea de nord a Timișoarei și in special pentru cei care locuiesc in Dumbravița. Un tronson de drum de 115 metri, aflat la ieșirea din Timișoara și la intrare in Dumbravița, va fi largit la patru benzi. Este vorba despre drumul pana in sensul giratoriu…

- A devenit cunoscuta pe scena politica din orasul Targu Neamt, ca urmare a prestatiei sale in calitate de consilier local PNL. Voce a Opozitiei, daca nu singura, in sedintele legislativului targnemtean, Maria Vrinceanu crede cu tarie ca o femeie ar fi mai potrivita ca primar la Targu Neamt. – Sunteti…

- Va reamintim ca la mai bine de patru luni de la protestul fara precedent de la Filarmonica din Timișoara, sindicaliștii susțin ca aproape nimic din ceea ce li s-a promis la finele anului trecut nu s-a realizat. Ba mai mult, situația e chiar mai rea, in ultima perioada avand loc mai multe accidente…